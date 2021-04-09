Где и когда можно написать Тотальный диктант в Барнауле?

10 апреля Алтайский край в 17-й раз присоединится к всероссийской акции "Тотальный диктант". Впервые можно будет проверить не только знания русского языка, но и английского. Ожидается, что в диктанте примет участие более 300 тысяч человек из 60 стран, что станет рекордом за всё время существование акции. Где написать текст Тотального диктанта в Барнауле – узнайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
В 2021 году акция "Тотальный диктант" впервые пройдёт не только на русском, но и на английском. При написании работы на иностранном языке оценки не будут снижать за пунктуационные ошибки – только за орфографические. Так как "англоязычный" диктант проводят впервые, то писать его будут только в определённых точках: в 18 городах на 52 площадках (ближайшая к Барнаулу – в Новосибирске).
Но главное внимание, конечно, приковано к диктанту на родном – русском – языке. Проверить уровень своей грамотности и присоединиться к написанию может любой желающий.
Автор текста Тотального диктанта 2021 – писатель и журналист Дмитрий Глуховский, известный по романам "Метро 2033", "Метро 2034", "Сумерки" и многим другим. Специально для участников акции он написал четыре части текста диктанта. По словам Глуховского, это живая история, полная эмоций.
Известно, что в этом году тексты будут интересными, но сложными, с множеством вариантов расстановки знаков препинания. Глуховский заметил, что с годами всё больше полюбил двоеточие, тире и точку с запятой, которые добавляют в предложение большей неоднозначности и замедляют процесс чтения.
Тех, кто читает текст, в проекте называют "диктаторами". В этом году читать диктант будет, конечно, сам автор текста – Дмитрий Глуховский. Он выйдет в прямой эфир 10 апреля в 08:00 по московскому времени (12:00 по Барнаулу) и прочтёт первую часть своего текста из Якутска. Напомним, этот город в 2021 году объявили столицей Тотального диктанта (главная площадка).
Вторую часть в прямом эфире будет читать в 11:00 МСК (15:00 по Барнаулу) на родине Тотального диктанта – в Новосибирске – российская писательница, автор текста Тотального диктанта в 2018 году Гузель Яхина. В 14:00 по московскому времени (18:00 по алтайскому времени) диктовать текст в Москве будет известный актёр Сергей Безруков. Четвёртую часть текста прочтёт в 23:00 мск (03:00 брн) музыкант, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.
Журналист и телеведущий Владимир Познер, народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущая Яна Чурикова, журналист Анатолий Вассерман, актёр Павел Деревянко также будут читать текст диктанта, но только в Москве и только на закрытых площадках столицы России.
Текст диктанта на английском прочитают актёр Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, телеведущая Виктория Боня, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.
В этом году в Барнауле очно написать диктант можно на двух площадках: в Алтайской краевой универсальной библиотеке им. В.Я. Шишкова и Алтайском филиале РАНХиГС. Из-за коронавируса мероприятие пройдёт на небольших площадках, где будут соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Зал академии вместит 70 человек и ещё 25 – в библиотеке. Свободных мест здесь уже не осталось.
Если вы хотите написать диктант очно, можно организовать поездку на площадки в соседние от Барнаула города: Горно-Алтайск, Кемерово, Новосибирск. Места там ещё есть.
Но для того чтобы проверить свои знания, не обязательно присутствовать на площадке лично. Написать диктант можно дома. Самое главное – успеть зарегистрироваться на сайте totaldict.ru. И тут у вас на выбор два варианта.
Формат #пишемдома придумали для тех, кто не представляет Тотальный диктант без традиционного ритуала: ручка, бумага. Участник может написать диктант на фирменном бланке (его нужно распечатать с сайта). Диктант пишут от руки. Для того чтобы вашу работу проверили, её необходимо будет отсканировать и загрузить в личном кабинете.
Если у вас нет возможности написать диктант в указанное время, тогда вам подойдёт формат #онлайн на сайте totaldict.ru. 10 апреля в период с 7 до 24 часов по Москве (с 11:00 до 03:00 по Барнаулу) вы можете зайти в личный кабинет и набрать текст под диктовку автора диктанта. Специально для тех, кто выберет этот формат, Дмитрий Глуховский записал пятую часть текста.
Диктант нужно будет набирать в специальном окне и затем отправить на автоматическую проверку. Инструкция по написанию онлайн-диктанта будет дана непосредственно перед стартом диктовки.
После завершения диктанта начинается процесс проверки первых работ, после чего Филологический совет уточняет и дополняет комментарии к тексту. К их финальному обсуждению привлекают всех филологов проекта.
Затем наступает этап проверки основной части диктантов. Каждую работу специалисты проверяют минимум два раза, случается, что одну работу проверяют до пяти раз.
Первыми результаты узнают те, кто писал Тотальный диктант в формате #онлайн. Оценка за работу появится через три-четыре дня на сайте totaldict.ru. в личном кабине в разделе "События".
Проверка работ, которые будут написаны на площадках в Барнауле, начнётся 11 апреля. Далее все результаты загрузят в базу данных. Это займёт ориентировочно три-четыре дня, сообщил amic.ru председатель комиссии филологов Артём Шмаков.
В "Личном кабинете" нужно будет нажать кнопку "Узнать результат". Далее потребуется выбрать на открывшейся странице год, город и площадку, ввести своё полное имя и кодовое слово, указанное на бланке диктанта. Отсутствие нужной площадки в списке говорит о том, что результаты ещё не были загружены. Попробуйте проверить оценку позже.
20 апреля в Барнауле в "Шишковке" в 18:30 состоится награждение победителей. Там же можно будет забрать свою работу, чтобы проанализировать ошибки. Разобраться в этом вам помогут опытные филологи.Проверка диктантов в формате #пишемдома займёт не менее двух недель. В этом процессе участвуют тысячи филологов-волонтёров. Но работ очень много, поэтому нужно будет набраться терпения.
Если вы не хотите ждать, можно проверить свою работу самостоятельно. Правильный вариант текста разместят на сайте ориентировочно 14 апреля. Также в период с 14 по 17 апреля на онлайн-площадке проекта пройдут онлайн-разборы.
Идея акции родилась в студенческом клубе гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета "Глум-клуб" в 2004 году. Эта ежегодная образовательная акция получила большую популярность и поддержку, в том числе со стороны государства. За время своего существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. Принять участие в нём на условиях полной анонимности может любой желающий.
Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты, причём как классики, так и современники. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры.
Комментарии
"Зал академии вместит 70 человек и ещё 25 – в библиотеке. Свободных мест здесь уже не осталось"
95 человек так ждали диктанта, что разобрали все места?.. А что делать людям, которые захотели написать ТД спонтанно?