Где и когда можно написать Тотальный диктант в Барнауле?

Кто читает Тотальный диктант в 2021?

Тех, кто читает текст, в проекте называют "диктаторами". В этом году читать диктант будет, конечно, сам автор текста – Дмитрий Глуховский. Он выйдет в прямой эфир 10 апреля в 08:00 по московскому времени (12:00 по Барнаулу) и прочтёт первую часть своего текста из Якутска. Напомним, этот город в 2021 году объявили столицей Тотального диктанта (главная площадка).

Вторую часть в прямом эфире будет читать в 11:00 МСК (15:00 по Барнаулу) на родине Тотального диктанта – в Новосибирске – российская писательница, автор текста Тотального диктанта в 2018 году Гузель Яхина. В 14:00 по московскому времени (18:00 по алтайскому времени) диктовать текст в Москве будет известный актёр Сергей Безруков. Четвёртую часть текста прочтёт в 23:00 мск (03:00 брн) музыкант, лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина.

Журналист и телеведущий Владимир Познер, народный артист России Николай Цискаридзе, телеведущая Яна Чурикова, журналист Анатолий Вассерман, актёр Павел Деревянко также будут читать текст диктанта, но только в Москве и только на закрытых площадках столицы России.

Текст диктанта на английском прочитают актёр Аркадий Джем, телеведущий Александр Анатольевич, блогер Игорь Сивов, телеведущая Виктория Боня, посол Мальты в России Пьер Клайв Аджус и другие.