Понедельник, 12 Апрель, 18:03

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,51
€ 92,07
15°


4649710 +8320
Обь
179см +179

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Вопрос дня



Школьница погибла в Рубцовске после беседы с завучем о TikTok. Что известно о трагедии

, ИА "Амител"
Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае выехала в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации
Школа / Фото: 'Инцидент Рубцовск'

Школа / Фото: "Инцидент Рубцовск"

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители Министерства образования 12 апреля приехали в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации с гибелью девочки-подростка. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что во второй половине дня журналистам, возможно, дадут более полную информацию о произошедшем.

Что случилось?

10 апреля в социальных сетях появилась информация, что в Рубцовске погибла школьница. Сообщалось, что 8 апреля завуч лицея отругала ученицу за размещённое в TikTok видео.

"Завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в TikTok. Разговор проходил на высоких тонах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается", – добавил знакомый семьи.

Что было на видео?

Точной информации у нашей редакции нет. Ролик, который выложила девочка, найти не удалось: есть предположение, что она его удалила. Один из пользователей сообщил (информация неподтвержденная, – прим. редакции), что дети сняли на видео, как они залили парту чернилами. Ещё один пользователь Сети высказал предположение, что при разговоре представителя администрации школы и ученицы могли прозвучать слова об отчислении из лицея.

Почему погибла девочка?

Пока точную причину смерти ребёнка правоохранительные органы СМИ не назвали. Одно из самых первых предположений – суицид.

Однако в социальных сетях знакомые семьи девочки утверждают, что суицида не было.

"Такого не было!!! Я знаю семью, и результаты анализов *** показали отсутствие каких-либо препаратов в крови!!!" – написала одна из читательниц паблика "Инцидент Рубцовск". По её словам, девочка резко почувствовала себя плохо, побежала к маме и потеряла сознание.

"У ребёнка остановилось сердце", – утверждает ещё один пользователь.

А что известно о завуче, отругавшем ребёнка?

В соцсетях под новостями о гибели девочки пишут и бывшие ученики лицея. Они разошлись во мнениях относительно завуча школы, которая провела беседу с девочкой. Некоторые заявили, что женщина "вечно орала". Другие же, наоборот, написали, что это сдержанный и хороший человек.

Что говорят следователи и прокуратура?

В Следственном управлении СК России по Алтайскому краю сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Рубцовска. Также сотрудники ведомства проверяют обстоятельства происшествия. "По результатам проверки будет дана оценка не только случившейся трагедии, но и работе органов, ответственных за развитие и жизнь ребёнка", – сообщили в прокуратуре.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

12.04.2021 14:52
Виктор

Это что же такое она ей сказала?..

12.04.2021 14:54
- гость -

12.04.2021 14:52
Виктор

По всей видимости то, что не сказала мама.

12.04.2021 14:54
- гость -

После того, не значит в следствии того.

12.04.2021 14:57
- гость -

Точной информации у нашей редакции нет.

Выделите это таким же шрифтом что и заголовок

12.04.2021 14:59
Митенька ржевский

New shining World...

12.04.2021 15:38
гость

а разве можно установить причинно-следственную связь?

12.04.2021 15:53
- гость -

Ну сейчас Казанцева там разберется, сейчас всех выведет на чистую воду, заодно и попиарится перед отчетом в заксобрании.

12.04.2021 15:59
- гость -

Самоубийство - страшный грех. Третий день по нескольку раз ПОГИБЛА ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С ЗАВУЧЕМ. Уже нужно привлекать СМИ за разжигание ненависти к завучу.

12.04.2021 16:25
- гость -

12.04.2021 15:59
- гость -
Самоубийство - страшный грех. Третий день по нескольку раз ПОГИБЛА ПОСЛЕ БЕСЕДЫ С ЗАВУЧЕМ. Уже нужно привлекать СМИ за разжигание ненависти к завучу.
-------------
А клевета не страшный грех? У вас есть доказательства, что ребенок совершил самоубийство. Что это не проблемы со здоровьем с результате сильного стресса?
Что касается завуча, нужно очень тщательно проверить эту женщину. Судя по всему, она совала нос, куда ее не просят и вела себя неподобающим образом.

12.04.2021 16:29
АБОРИГЕН

12.04.2021 15:59
- гость -
Грех в поповской парадигме. Мы живём в светском государстве. По этому идите лесом со своими "страшными грехами". Что тут имело место, доведение до самоубийство или ещё что-то, покажет следствие.

12.04.2021 16:31
Гость

У девочки скорее всего была аневризма кровеносного сосуда. Болезнь скрытная и коварная. Оставьте завуча в покое.

12.04.2021 16:48
- гость -

12.04.2021 16:31
Гость
У девочки скорее всего была аневризма кровеносного сосуда. Болезнь скрытная и коварная. Оставьте завуча в покое.
----------
Здрасьте.. "оставьте". Нет. Такие ситуации нужно тщательно проверять. Завуч не может творить, всё, что ему вздумается. Он должен действовать в рамках своих прямых обязаностей.

12.04.2021 17:15
- гость -

16.48 скоро из за таких так ты из школы вообще все разбегутся. Даже технички. Какая жажда крови!

12.04.2021 17:19
гiсть

залить парту чернилами, потом выложить это видео в интернет...
смысл то в этом какой?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
17:54
Эксперт назвала основные признаки развития старческих болезней 0
17:42
Стало известно, какое видео сняла рубцовская лицеистка перед гибелью 1
17:29
Россияне рассказали о желании покинуть Землю и улететь на другую планету 2
17:17
Очередной автомобиль "залетел" под трамвай на пересечении Малахова и Власихинской 3
17:02
В Кремле ответили на инициативу сделать выходными дни между майскими праздниками 1
16:53
Праздник "Цветение маральника" вновь состоится в Алтайском крае 0
16:43
Более 8,3 тысячи случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки 0
16:30
Момент обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле попал на видео 5
16:16
Бастрыкин взял на контроль дело из-за переселения алтайских сельчан в аварийный барак 1
16:05
Необходимо продолжить. Руководитель единороссов в АКЗС пойдёт на праймериз 5
15:55
16 населённых пунктов подтоплены талыми водами в Алтайском крае 0
15:52
Три девушки из Барнаула вышли в полуфинал конкурса красоты "Мисс Офис" 2
15:40
В Барнауле два человека пострадали в жёсткой аварии между маршруткой и легковушкой 3
15:27
В алтайском отделении ЛДПР выбрали новый руководящий орган 2
15:15
СГК планирует восстановить работу барнаульской ТЭЦ-2 за четыре дня 10
15:06
В Бийске открыли облачный сервис для бизнеса Mango Office 0
14:54
Виктор Томенко поручил контролировать температуру в домах после обрушения трубы на ТЭЦ-2 6
14:41
Шесть "суперсервисов" планируют запустить на портале госуслуг в 2021 году 1
14:29
"Я ковидный, мне терять нечего". Появилось видео нападения на офис микрозаймов в Барнауле 16
14:16
Школьница погибла в Рубцовске после беседы с завучем о TikTok. Что известно о трагедии 14
14:04
Прокуратура проведёт проверку после обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле 1
13:56
Заменить Меняйло. Кто станет новым полпредом президента в Сибири 3
13:45
Netflix будет производить контент в России 1
13:31
В Алтайском крае приступили к раннему весеннему боронованию почвы 0
13:16
Четверть россиян негативно относятся к запрету мата в интернете 17
13:05
Барнаулец сделал предложение девушке во время просмотра фильма в кинотеатре 6
12:55
Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 34
12:42
Космонавт Борис Волынов назвал версию гибели Юрия Гагарина 5
12:30
Онлайн-продавщица из Алтайского края обманывала покупателей, не отправляя им товар 1
12:20
Алтайский край оказался в середине рейтинга по вовлечённости населения в малый бизнес 5
12:08
В Алтайском крае назвали имя "Воспитателя года" 1
11:57
Студенты АлтГТУ вышли в полуфинал международного чемпионата CASE-IN 0
11:43
13-летняя девочка пропала в Барнауле 5
11:31
"Исполните нашу мечту": болельщики просят дать 100 млн "Динамо-Алтай" на ВХЛ-А 10
11:18
В Барнауле неизвестный ограбил офис микрозаймов и скрылся на автобусе 16
11:03
Барнаулец хотел продать планшет за 4 тыс. рублей, но потерял в три раза больше 1
10:54
В России может появиться новый штраф для автомобилистов 8
10:40
В Горном Алтае за сутки выявили четыре случая COVID-19 0
10:27
"Москвич" разорвало пополам на трассе Барнаул – Новосибирск 12
10:15
Вырастить Пикассо. Где и как раскрыть творческий потенциал ребёнка 0
10:01
11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
09:53
В Барнауле возложили цветы к Мемориалу Славы в память об узниках концлагерей 0
09:41
Медики назвали девять симптомов одного из самых распространённых видов рака 0
09:30
Десять лучших фильмов о космосе 37
09:19
Пять детских садов планируют открыть в Барнауле в 2021 году 3
09:11
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём космонавтики 2
08:58
В суде рассказали, как передавались взятки в "Барнаулкапстрое" 5
08:41
СГК: из-за обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле могут ограничить подачу тепла 26
08:28
Поехали: весёлые мемы ко Дню космонавтики 4
08:14
Алтайские боксёры взяли треть золотых медалей на всероссийском турнире 1
08:00
Паводок застал врасплох десять рыбаков в Алтайском крае 9
07:45
Межпланетный туризм и освоение Марса: что космос приготовил человечеству в будущем 2
07:24
Мэрия рассказала, что ждёт Барнаул во время двухлетнего ремонта моста на Новом рынке 62
07:03
Будущий Цукерберг: куда отправить ребёнка летом, если он любит компьютерные игры 5
06:47
Цену ДК Моторостроителей в Барнауле снизили на 15 млн рублей 7
06:26
60 лет первому полёту человека в космос. Архивные фотографии Юрия Гагарина 8
06:05
20-градусная жара накроет Алтайский край 12 апреля 0
23:45
Такой день. Обрушение трубы ТЭЦ в Барнауле и падение дерева на человека 3
23:11
Из-за обрушения трубы ТЭЦ в Барнауле запускают резервный теплоисточник 10
22:42
В МЧС рассказали подробности пожара в расселённом доме в Барнауле 1
22:05
В СГК прокомментировали обрушение трубы на ТЭЦ-2 7
21:43
125 тысяч жителей Алтайского края вакцинировались от коронавируса 1
21:09
Труба ТЭЦ частично обрушилась в Барнауле. Фото и видео 12
20:40
12 домов и 115 приусадебных участков подтопило в Алтайском крае 0
20:02
15 человек умерли в Алтайском крае от отравления алкоголем 0
19:33
Мужчину насмерть придавило упавшим деревом в Барнауле 6
19:10
Новосибирские спасатели прибыли в Алтайский край из-за паводка 1
18:43
Прокуратура Рубцовска взяла на контроль расследование гибели школьницы 0
18:23
Санитарная обрезка деревьев в Барнауле вызвала ожесточённые споры 11
17:52
Магнитная буря накроет Землю в апреле 0
17:21
Подтопленную алтайскую дорогу открыли для всех видов транспорта 0
16:59
Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели ученицы рубцовского лицея 4
16:30
В Алтайском крае пассажирка Lexus погибла в жёстком ДТП 7
15:59
Фонтаны начали бить из-под земли в Горном Алтае 3
15:30
В России за сутки выявили 8,7 тыс. случаев COVID-19 0
14:59
В Республике Алтай школьный автобус с детьми попал в аварию 1
14:32
Доктор Мясников объяснил, как бороться с кризисом среднего возраста 2
13:57
Власти проверяют сообщения о гибели ученицы рубцовского лицея 2
13:17
Жители алтайского села не останутся без медпомощи после обрушения стены в амбулатории 0
12:45
Бывший глава МВД предложил ввести смертную казнь за коррупцию 11
12:15
Учёные рассказали, как продлить жизнь на 28 лет 3
11:44
В Республике Алтай обнаружили тело мужчины в перевернувшейся иномарке 0
11:07
12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 0
10:40
Всего два случая COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 1
10:11
Диетолог раскрыл золотое правило любой диеты 2
09:41
Соцсети: ученица рубцовского лицея скончалась после разговора с завучем 52
09:03
Павла Дурова убрали из списка богатейших жителей Дубая 2
08:35
РПЦ создала документ о практике "изгнания бесов" 0
08:06
Фабрика смерти. Как освобождали концлагерь Бухенвальд 6
07:37
"Водителям всё равно": РЖД попросили Томенко бороться с незаконными ж/д переездами 15
07:04
Эксперт дал советы по подготовке к дачному сезону 1
06:33
Коты, которые очень недовольны, что хозяин никак не уходит на работу 4
06:05
До +16 градусов обещают в Алтайском крае 11 апреля 0
23:51
Такой день. Подтопление алтайских сёл паводком и труп мужчины у речки в Барнауле 0
23:31
Барнаульское "Динамо" вырвало победу у тольяттинской "Лады" 0
22:57
Эксперт Роспотребнадзора назвал сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России 0
22:24
В РПЦ призвали не показывать скопинского маньяка людям 2
21:56
Троих россиян госпитализировали после переворота автобуса в Турции 0
21:25
Ещё в одном селе Алтайского края затопило жилые дома 2
20:54
Телескоп для наблюдения за Солнцем установят в барнаульском парке "Изумрудный" 2
20:26
Названа доля работающих по профессии жителей России 0
19:53
Российская туристка погибла при опрокидывании автобуса в Турции 0
19:21
В МЧС напомнили россиянам о новых правилах использования мангалов 0
18:56
13 домов и несколько дорог оказались подтоплены из-за паводка в Алтайском крае 2
18:25
Эксперт назвал россиянам настоящую цену на электроэнергию 14
17:53
В ленточном бору под Барнаулом создадут шесть новых мест для отдыха за 5,4 млн рублей 15
17:24
Эксперты назвали продукты, которые подорожают сильнее всего 2
16:52
Две иномарки столкнулись "лоб в лоб" на выезде из Барнаула 3
16:23
Ещё 8,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в России 0
15:56
Эксперт рассказал, как запретить телефону вас прослушивать 5
15:22
В Москве таксист изнасиловал уснувшую во время поездки пассажирку 4
14:53
Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов 0
14:17
Рубцовчане предупреждают о подъёме уровня воды в реке Алей 2
13:48
Илон Маск показал, как обезьяна со встроенным чипом играет в видеоигры 2
13:47
"Ростелеком" подарил "игровую" скорость участникам студенческой киберлиги 0
13:17
На оживлённом перекрёстке в Барнауле на два дня отключили светофор 0
12:51
Тело мужчины нашли на берегу Пивоварки в Барнауле 1
12:17
Авиасообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса 8
11:42
Число скончавшихся пациентов с ковидом в Алтайском крае превысило 2,8 тысячи 2
11:18
Жительница алтайского села хотела продать дом, но стала жертвой мошенников 4
10:54
В МЧС опровергли информацию о подтоплении домов в Солонешенском районе 0
10:18
Австралийская боксёрша ходит на взвешивания в сексуальном нижнем белье 3
09:45
Сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара в Барнауле 5
09:07
Три высотных дома планируют построить на Потоке на месте аварийных бараков 50
08:45
Минимальный набор продуктов питания в Алтайском крае подорожал на 4,3% 2
08:23
Результат налицо. Люди до и после похудения 5
08:02
В Минздраве развеяли миф об ухудшении памяти с возрастом 9
07:35
Лестницы по весне считают. В Барнауле начали строить новую набережную на Оби 16
07:03
От Драчевского до Меняйло: кто представлял президента в Сибири за последние 20 лет 5
06:32
Последняя родительская суббота Великого поста: что нужно сделать в этот день? 1
06:04
Сильный ветер обещают в Алтайском крае 10 апреля 0
00:22
Скончался рэпер DMX 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.