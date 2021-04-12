Школьница погибла в Рубцовске после беседы с завучем о TikTok. Что известно о трагедии

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители Министерства образования 12 апреля приехали в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации с гибелью девочки-подростка. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что во второй половине дня журналистам, возможно, дадут более полную информацию о произошедшем.

Что случилось?

10 апреля в социальных сетях появилась информация, что в Рубцовске погибла школьница. Сообщалось, что 8 апреля завуч лицея отругала ученицу за размещённое в TikTok видео.

"Завуч вызвала ученицу с мамой в кабинет и отругала за ролик в TikTok. Разговор проходил на высоких тонах. Уже через час дома девочка почувствовала себя плохо. Об этом она рассказала подружкам в WhatsApp. Спасти девочку не удалось, причина смерти устанавливается", – добавил знакомый семьи.

Что было на видео?

Точной информации у нашей редакции нет. Ролик, который выложила девочка, найти не удалось: есть предположение, что она его удалила. Один из пользователей сообщил (информация неподтвержденная, – прим. редакции), что дети сняли на видео, как они залили парту чернилами. Ещё один пользователь Сети высказал предположение, что при разговоре представителя администрации школы и ученицы могли прозвучать слова об отчислении из лицея.

Почему погибла девочка?

Пока точную причину смерти ребёнка правоохранительные органы СМИ не назвали. Одно из самых первых предположений – суицид.

Однако в социальных сетях знакомые семьи девочки утверждают, что суицида не было.

"Такого не было!!! Я знаю семью, и результаты анализов *** показали отсутствие каких-либо препаратов в крови!!!" – написала одна из читательниц паблика "Инцидент Рубцовск". По её словам, девочка резко почувствовала себя плохо, побежала к маме и потеряла сознание.

"У ребёнка остановилось сердце", – утверждает ещё один пользователь.

А что известно о завуче, отругавшем ребёнка?

В соцсетях под новостями о гибели девочки пишут и бывшие ученики лицея. Они разошлись во мнениях относительно завуча школы, которая провела беседу с девочкой. Некоторые заявили, что женщина "вечно орала". Другие же, наоборот, написали, что это сдержанный и хороший человек.

Что говорят следователи и прокуратура?

В Следственном управлении СК России по Алтайскому краю сообщили, что признаков насильственной смерти на теле погибшей не обнаружено. Возбуждено уголовное дело.

Расследование дела взяла на контроль прокуратура Рубцовска. Также сотрудники ведомства проверяют обстоятельства происшествия. "По результатам проверки будет дана оценка не только случившейся трагедии, но и работе органов, ответственных за развитие и жизнь ребёнка", – сообщили в прокуратуре.