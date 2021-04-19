Какая погода будет в Алтайском крае на этой неделе и когда ждать жару?

В период с 19 по 21 апреля в Алтайском крае сохранится холодная погода, об этом сообщила amic.ru Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра.

Сейчас регион находится во власти холодного фронта северного циклона. В ночь на 19 апреля почти на всей территории края прошли дожди, местами с мокрым снегом. Осадки сопровождались порывами ветра до 14-19 метров в секунду. Температура резко понизилась.

"Ещё в 7 утра в предгорьях было +10...+11 градусов, а спустя три часа столбики термометров упали до 0. Под влиянием антициклона такая холодная погода сохранится до среды. В ночные часы температура будет колебаться от -4 до -9°С, местами – до -15 градусов. Днём – от -2 до +3°С", – рассказала Людмила Сырых.

Начиная со среды воздух начнёт постепенно прогреваться. С каждым днём будет теплее на 2-3 градуса. К выходным синоптики обещают до +5...+10 градусов. В отдельных районах на этой рабочей неделе пройдут осадки: снег, мокрый снег, дождь.

Начиная с 26 апреля по всему краю днём термометры покажут +10 градусов и выше.

Мощную волну тепла в крае ждут в последних числах апреля. По предварительным прогнозам, она должна прийти на Алтай с юга.