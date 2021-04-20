Новый виток конфликта. Какую землю Чехия хочет забрать у России и почему?

Какую землю требует вернуть Чехия?

Прага потребовала вернуть половину гектара городского парка Стромовка. На этом участке с 1968 года располагается российское посольство.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание Seznam Zpravy, руководство Праги обратилось к правительству Чехии с просьбой вернуть "территории посольства Российской Федерации в Праге в те границы, как до 21 августа 1968 года, и использовать участок 1782/1 как указано в кадастре недвижимости".

А староста района "Прага-7" Ян Чижински и вовсе назвал территорию российского посольства "зоной оккупации".

Напомним, в августе 1968 года войска стран Варшавского договора (СССР, Польша, ГДР, Венгрия и Болгария) вошли в Чехословакию. Подразделения СССР разбили лагерь и использовали в качестве военной базы часть пражского парка "Стромовка". Позднее здесь разместили посольства Советского Союза.

Сейчас Прага желает вернуть эти земли и вновь разбить здесь парк. Кроме того, прозвучало предложение сократить количество мест для парковки российских дипломатов. Согласно постановлению столичного городского совета, у сотрудников посольства РФ должно быть столько же парковочных мест, сколько у чешских дипломатов в Москве. Однако точное число мест парковок пражские СМИ не называют.