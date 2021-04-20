Новый виток конфликта. Какую землю Чехия хочет забрать у России и почему?

Конфликт между Чехией и Россией набирает обороты. Сначала Прага обвинила Россию в причастности к взрыву боеприпасов семилетней давности и выслала из страны 18 дипломатов. Зеркальный ответ Москвы оказался сильнее – персонами нон грата объявили 20 сотрудников посольства Чехии. Право хода вновь перешло к Чехии. Теперь они требуют вернуть их землю, грозят исключить российские компании из значимых тендеров. Что происходит, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Прага потребовала вернуть половину гектара городского парка Стромовка. На этом участке с 1968 года располагается российское посольство.
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на издание Seznam Zpravy, руководство Праги обратилось к правительству Чехии с просьбой вернуть "территории посольства Российской Федерации в Праге в те границы, как до 21 августа 1968 года, и использовать участок 1782/1 как указано в кадастре недвижимости".
А староста района "Прага-7" Ян Чижински и вовсе назвал территорию российского посольства "зоной оккупации".
Напомним, в августе 1968 года войска стран Варшавского договора (СССР, Польша, ГДР, Венгрия и Болгария) вошли в Чехословакию. Подразделения СССР разбили лагерь и использовали в качестве военной базы часть пражского парка "Стромовка". Позднее здесь разместили посольства Советского Союза.Сейчас Прага желает вернуть эти земли и вновь разбить здесь парк. Кроме того, прозвучало предложение сократить количество мест для парковки российских дипломатов. Согласно постановлению столичного городского совета, у сотрудников посольства РФ должно быть столько же парковочных мест, сколько у чешских дипломатов в Москве. Однако точное число мест парковок пражские СМИ не называют.
МИД России подчёркивает, что земля под посольство в Праге получена на законном основании. Министерство напомнило, что участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих тогда советско-чехословацких соглашений.
МИД РФ напомнил, что все вопросы в сфере недвижимости необходимо решать через механизм соответствующих экспертных консультаций, пишет ТАСС.
"Если Прага с её особо ретивыми районными старостами рискнут прибегнуть к иному "инструментарию", напоминаем, что и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы", – говорится в сообщении министерства.
С чего всё началось? В чём вообще обвиняют Россию?
Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов, которые прогремели во Врбетице 16 октября и 3 декабря в 2014 году. Тогда погибли два человека, несколько деревень были эвакуированы.
17 апреля первый вице-премьер Ян Гамачек сообщил, что из страны будут высланы 18 российских дипломатов. На сборы им дали 48 часов. Кроме того, полиция Чехии объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова (тех, кого обвинила Великобритания в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери).
Россия, в свою очередь, объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Покинуть страну они должны были течение 24 часов.
Ранее Ян Гамачек собирался с рабочим визитом посетить Москву, где планировалось обсуждение поставок в Чехию вакцины от коронавируса "Спутник V". Поездка была отменена.
Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш смягчил свои обвинения в адрес России. Если 17 апреля он заявил, что спецслужбы России подозревают в причастности к инциденту во Врбетице, то 19 апреля подчеркнул, что взрыв на складе боеприпасов в 2014 году не является актом государственного терроризма со стороны России.
"Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием", – сказал в официальном заявлении Бабиш.
Однако полный отчёт о произошедшем Прага опубликовать не может, сказал премьер-министр.
Комментарии
и у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы
Вот это очень хорошо. Наверное и у Польши есть. Зачем нам поручик чужая земля
Чехия не может прийти в себя от такого недружественного шага. почему 20, почему не 18?
сократить количество мест для парковки российских дипломатов
Какая то мышиная возня. Еще можно им на капот наплевать. А наши гаишники чехов здесь начнут прессовать. Лучше такой конфликт, чем мировая война
Это было нападение агентов ГРУ на товар, принадлежавший болгарскому бизнесмену, торговцу оружием", — сказал в официальном заявлении Бабиш.
Компания уже ответила ни к складу ни к оружию не имеет отношение
Склад сдавался министерством обороны с 2008 по 2014 год компании про которую никто не знал, начиная от местной власти и полиции, не проверялась органами государства. Дело о взрыве и гибели людей было закрыто прокуратурой страны через год с мутной формулировкой. Это пошли официальные комментарии властей
Всегда нужно держать в голове, что почти любые конфликты развязывает Великобритания (через США и другие страны), а марионетки, типа Чехии-это лишь исполнители!
Я так понимаю, эти ребятки и Титаник притопили) Ну а что?) А возле очага возникновения пандемии они там не пробегали? Один ответ, как говорится)
20.04.2021 14:01
- гость -
Эмилиан Гебрев (болгарский бизнесмен) был отравлен при помощи "Новичка". Дело не обошлось без известных гей-туристов Петрова и Баширова. В результате был выдан ордер на арест данных граждан и объявлен международный розыск.
Так что сегодняшний скандал в Чехии это давно тлеющие угли. Выпросили что называется.
20.04.2021 14:00
гiсть
Чехия не может прийти в себя от такого недружественного шага. почему 20, почему не 18?
За ними должок ещё с 2018-го года за Скрипалей. Они тогда 3-х наших дипломатов выслали, но наши не стали делать ответку. Так что у русских память имеется и сейчас предъявили по полному счёту.
20.04.2021 14:20
АБОРИГЕН
Эмилиан Гебрев (болгарский бизнесмен) был отравлен при помощи "Новичка". Дело не обошлось без известных гей-туристов Петрова и Баширова. В результате был выдан ордер на арест данных граждан и объявлен международный розыск.
Так что сегодняшний скандал в Чехии это давно тлеющие угли. Выпросили что называется.
Ну хоть ты то не похрюкивал, церковь они тоже развалили.)
Вы так понимайте, что Россияния благодаря Плутину стала мальчиком для битья. Если где кто нагадил в мире, первым делом ищут россиянский (плитинский) след и обычно находят. А РФ в ответ только огрызается через мидаков и пропаганд-в, вместо того чтобы доказывать свою непричастность или причастность другой стороны в каком-нибудь суде.
АБОРИГЕН
Силы копи, завтра президент выступает, обличать будешь "тирана".
20.04.2021 14:29
Жатецкий Гусь
Вы так понимайте, что Россияния благодаря Плутину стала мальчиком для битья.
"Не мечи бисер перед свиньями", в умной книге написано. Попробуй нашему всеми любимому АБОРИГЕНУ что то объяснить.
Кто хочет ноги вытирает об РФ, а попробовали бы они вякнуть на Советский Союз.
А вот, что придумали американцы
"Несмотря на рекомендации Москвы, посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну. Господин Салливан полагает, что, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы он покинул страну, он должен заставить его это сделать."
20.04.2021 15:13
almas
"Несмотря на рекомендации Москвы, посол США в России Джон Салливан не намерен покидать страну. Господин Салливан полагает, что, если президент России Владимир Путин хочет, чтобы он покинул страну, он должен заставить его это сделать."
Уже отзывают, собирает чемоданы.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что отчет о взрывах в Врбетице в 2014 году не может быть опубликован, но уточнил, что эти взрывы не были актом государственного терроризма.
Но зато Чехия уже готовит требования компенсации материального ущерба.
У меня для вас отчёт и требования, только я вам их не покажу, потому что мы пока «доказательства» на коленке не состряпали
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова о ситуации с расследованием взрывов складов в Чехии — «маразматический парад»:
«Мы пытались понять коллективом, коллеги помогали мне в этом разобраться.
Посольство в Праге помогали мне — мы все подключились, чтобы понять, а что произошло с этими взрывами, с этими складами в Чехии...
За семь лет официальные власти Чехии так и не смогли не то что ответить на вопрос, кто виноват.
Они даже не смогли ответить на вопрос, а что там произошло»
Захарова также отметила, что местные власти не знали, что склад боеприпасов уже не используется армией, а сдается частным оружейным компаниям
бандиты беспредельщики
Вот вам и "братушки, братушки"...
20.04.2021 15:36
- гость -
Все плохие, один я хороший))
Я всё жду когда обиженные путриоты начнут выкидывать шкоды, лэнд-роверы и прочие мерседесы... но нет - продолжают пользоваться с удовольствием.
лишите их вакцины, словаков тоже. Задолбали пиндоские прихлебатели.
если простой народ хочет уколоться, то за деньги пусть сюда едут, чинновникам их бантик с фикушкой
20.04.2021 14:29
Жатецкий Гусь
Вы так понимайте, что Россияния благодаря Плутину стала мальчиком для битья. Если где кто нагадил в мире, первым делом ищут россиянский (плитинский) след и обычно находят.
у тю-тю. думаешь если все отдашь, не станешь девочкой для пользования?
место девушки ужо украина заняла