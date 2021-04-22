Как пройдёт акция "Бессмертный полк" в Алтайском крае в 2021 году

Как подать заявку на участие в онлайн-шествии?

Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте "Бессмертного полка" – 2021.polkrf.ru. В соответствующих графах указать регион проживания и полностью заполнить профиль (ФИО участника войны, дата его рождения, фотография). Заявки на участие в акции можно подать до 7 мая.

Авторы одобренных обращений получат уведомление о том, когда именно будет трансляция с их близким. После окончания шествия все пользователи смогут получить фрагменты той части, где показывали фотографии их родственников.

Рассматривать обращение будут около 250 участников проекта "Волонтёры Победы". Среди них – 95 профессиональных историков. Их задача – отсеивать "анкеты-шутки". Кстати, в 2020 году россияне подали почти 3 млн заявок.