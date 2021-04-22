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Как пройдёт акция "Бессмертный полк" в Алтайском крае в 2021 году

, ИА "Амител"
В 2019 акцию отменили из-за коронавируса
9 мая 2020 года в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

9 мая 2020 года в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Акция "Бессмертный полк" пройдёт в России уже десятый раз. Но второй год подряд из-за пандемии коронавируса 9 мая барнаульцы и жители других городов страны не выйдут на улицы с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Однако мероприятие всё равно состоится: в онлайн-режиме. Как стать участником этого события и где посмотреть трансляцию шествия, выяснил amic.ru.

1
"Бессмертный полк – онлайн". Что это такое?

Это федеральная акция, которую разработало движение "Бессмертный полк России". По сути, это то же самое шествие с фотографиями участников Великой Отечественной войны, но только в формате онлайн.

Чтобы попасть в виртуальный строй, нужно разместить портреты ветеранов на специально созданной интернет-платформе. Из фотографий создадут единую базу данных. Она и сформирует автоматически видеоряд.

 2
Как подать заявку на участие в онлайн-шествии?

Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте "Бессмертного полка" – 2021.polkrf.ru. В соответствующих графах указать регион проживания и полностью заполнить профиль (ФИО участника войны, дата его рождения, фотография). Заявки на участие в акции можно подать до 7 мая.

Авторы одобренных обращений получат уведомление о том, когда именно будет  трансляция с их близким. После окончания шествия все пользователи смогут получить фрагменты той части, где показывали фотографии их родственников.

Рассматривать обращение будут около 250 участников проекта "Волонтёры Победы". Среди них – 95 профессиональных историков. Их задача – отсеивать "анкеты-шутки". Кстати, в 2020 году россияне подали почти 3 млн заявок.

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 3
Где посмотреть трансляцию "Бессмертного полка"?

Акция стартует на официальном сайте "Бессмертного полка" 9 мая в 15:00 по московскому времени. Мероприятие также будут транслировать на федеральных каналах, медиаэкранах в городах, соцсетях.

По словам организаторов, каждый регион получит свой поток трансляции: это значит, жители Алтайского края увидят только своих земляков. В прошлом году разделения по регионам не было, и трансляция длилась 20 дней.

Во время подачи заявки организаторы просят обратить на это внимание, и если вы находитесь в Алтайском крае, а ваш родственник жил и был призван в Московской области, то при регистрации можно указать именно Московскую область. В трансляции 9 мая его покажут именно для этого региона. 

 4
А будет ли акция в традиционном формате?

Возможно, но только если позволит эпидемиологическая ситуация. В этом случае шествие пройдёт 24 июня.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организаторы сможем организовать шествие "Бессмертный полк России" в очном формате. Дата, которую мы бы хотели назвать, – 24 июня", – сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

В 2020 году традиционного шествия так и не было. Его планировали провести 26 июня, в День ВМФ. Организаторы акции рассчитывали, что к середине июля эпидемиологическая ситуация нормализуется. Но этого не произошло. 20 июня марш перенесли на 2021 год, и это решение поддержал президент Владимир Путин.

 5
Что известно о "Бессмертном полку"?

"Бессмертный полк" – общественная акция, которая проводится в России и ещё 80 странах ближнего и дальнего зарубежья с 2012 года. Её главная цель – увековечить память участников и жертв Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая её участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов.

9 мая 2019 года по улицам Барнаула с транспарантами прошли почти 50 тыс. человек. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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