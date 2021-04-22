Кому повысят пенсии с 1 мая и кто дополнительно получит по 10 тысяч рублей

И это всё? А остальные?

Большинству россиян пенсию уже проиндексировали. С 1 января увеличили размер выплат для неработающих пенсионеров. Они стали получать на 6,3% больше. А средняя пенсия в стране выросла с 16 400 до 17 443 рублей.

В феврале в России увеличили единовременную денежную выплату (ЕДВ). Соцвыплата положена более чем 60 категориям россиян, а размер пособия определяют отдельно для каждой.

А с 1 апреля в стране на 3,4% проиндексировали социальные пенсии. Это выплаты, которые назначают по старости, инвалидности или потере кормильца. Средний размер соцпенсии с 9800 рублей после индексации вырос до 10 138.

Таким образом, большинство россиян в 2021 году повышения пенсий уже дождались. Теперь выплаты пересчитывают только для отдельных категорий граждан.