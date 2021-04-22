Кому повысят пенсии с 1 мая и кто дополнительно получит по 10 тысяч рублей

С 1 мая 2021 года в России вырастут пенсии. Не для всех. Повышение коснётся тех категорий граждан, которые не попадают под массовую индексацию. А ещё из-за майских праздников ПФР изменил график выплат пенсий в следующем месяце. Когда ждать денег, кто получит больше, а кому положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей – в материале amic.ru.
Категорий немного. В мае увеличатся пенсии (вернее, размер доплаты к ним) у лётчиков и членов лётных экипажей. Она пересчитывается каждые три месяца. На сколько именно увеличится размер прибавки, в ПФР пока не пояснили. Но и информация об этом мало что даст: размер доплаты для каждого лётчика определяют индивидуально. Он зависит от стажа, среднего размера заработка и количества взносов в ПФР.
Бывшие шахтёры, кстати, тоже с мая начнут получать повышенную пенсию. Им выплаты тоже пересчитывают четыре раза в год. И опять же, каждому прибавку рассчитывают индивидуально.
Большинству россиян пенсию уже проиндексировали. С 1 января увеличили размер выплат для неработающих пенсионеров. Они стали получать на 6,3% больше. А средняя пенсия в стране выросла с 16 400 до 17 443 рублей.
В феврале в России увеличили единовременную денежную выплату (ЕДВ). Соцвыплата положена более чем 60 категориям россиян, а размер пособия определяют отдельно для каждой.
А с 1 апреля в стране на 3,4% проиндексировали социальные пенсии. Это выплаты, которые назначают по старости, инвалидности или потере кормильца. Средний размер соцпенсии с 9800 рублей после индексации вырос до 10 138.
Таким образом, большинство россиян в 2021 году повышения пенсий уже дождались. Теперь выплаты пересчитывают только для отдельных категорий граждан.
Нет, только ветеранам Великой Отечественной войны. Для них предусмотрена специальная выплата к 9 мая. Причём раньше её каждый год назначали отдельным приказом, а с 2020 сделали ежегодной и теперь присылают одновременно с пенсией.
Майские выплаты в размере 10 тысяч рублей положены:
- ветеранам и инвалидам ВОВ;
- узникам концлагерей;
- блокадникам;
- труженикам тыла во времена ВОВ.
Чуть раньше, чем обычно. Из-за майских праздников отделения ПФР и "Почты России" изменят график работы. Соответственно, и пенсию россиянам перечислят в другие сроки.
А платить в мае будут так:
- тем, кто начисляют пенсию с 1 по 4 число каждого месяца, выдадут её за май не позднее 30 апреля;
- те, кому деньги перечисляют с 5 по 7 число, получат их по обычному графику;
- россиянам, которым выплачивают пенсию с 8 по 10, в мае дождутся денег с 4 по 7 число;
- тем, кто получает выплату после 11 числа, пенсия придёт как обычно.
Комментарии
Ну всё пенсионеры теперь зажируют по курортам поедут тфю позорники.
А сколько сотен тысяч уже лишены пенсии и обречены на геноцид голодомором заживо из-за того, что были вынуждены горбатиться в черную на хозяев жизни из всем известной ПЖИВ. Об этом молчат, но это главная причина того, что люди массово убивают себя, вешаясь и бросаясь из окон.
И уже около 50% пенсионеров в регионах имеют пенсию на уровне жалких100 долларов, что означает только одно - голодомор заживо в полном сознании, что тебя медленно убивают с особой жестокостью.