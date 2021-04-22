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Что ждет гостей на празднике "Цветение маральника" в Алтайском крае?

, ИА "Амител"
На главном весеннем празднике можно будет отведать блинов с лопухом и увидеть выступление флайбордистов

1 мая на Бирюзовой  Катуни состоится главный праздника весны в Алтайском крае "Цветение маральника". Организаторы мероприятия обещают удивить гостей  интересными шоу-программами, экскурсиями и экзотическими блюдами. О том, что интересного там можно будет увидеть (и съесть), рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Какие мероприятия запланированы на "Цветение маральника"?
Изюминкой "Цветения маральника" станет экстремальное шоу флайбордистов, которое пройдет впервые на озере Бирюзовая Катунь в формате гидро-цирка, об этом в ходе пресс-конференции рассказала специалист по маркетингу Алтайтурцентра, руководитель праздника Инна Мирошниченко. Их выступление запланировано на 17 часов. Важно отметить, что оно состоится, если не подведет погода. Пять профессиональных спортсменов из Москвы покажут (а мы в это верим!) синхронные трюки на воде. Команда провела более 700 шоу в 29 странах мира.

Также на празднике выступят лучшие коллективы края. Будет работать сельское подворье — зона гостеприимства районов Алтайского края. Всего представлено девять районов. И каждый удивит своей уникальностью. Так, например, Солонешенский район обустроит русскую горницу, где проведут мастер-классы игры на гармошках и балалайках, конкурс частушек. Тальменский район презентует агроусадьбу. У стенда Заринского района гостей встретят Хозяйка тайги и Данила мастер.

Любой желающий сможет попасть в "Дом на колёсах", посмотреть, как он устроен. Если возникнет желание, его даже можно взять в аренду и отправиться в путешествие по Алтайскому краю.Кроме того, будет организована фотозона с собаками. Музеи края представят свои площадки, ремесленники удивят сувенирной продукцией. Туроператоры предложат экскурсии на Тавдинские пещеры, Пасеку, к памятнику Рериху.
2
Планируют ли мероприятия для детей?
Конечно. Впервые для детей будет работать интерактивный музей-театр "Дом сказок". Маленькие гости праздника познакомятся с основными сказочными персонажами и волшебными местами, которые на один день перевезут на Бирюзовую Катунь из Белокурихи.Будут работать батуты, карусели, тир. Организован прокат гироскутеров, сегвеев.
3
Сколько стоит билет на праздник и во сколько начало?
ход на все мероприятия Цветения маральника свободный. Официальное торжественное открытие праздника запланировано на 13 часов.Помимо личного транспорта на праздник можно попасть на автобусе. 12 туроператоров организуют доставку. Ознакомиться с условиями поездки можно тут.
4
А что будет вкусненького?

О, там будет много вкусненького. На ярмарке региональной кухни можно будет попробовать блины с лопухом, пихтовый махито и суп с крапивой. На территории Бирюзовой Катуни оборудуют семь деревянных домиков, в которых разместятся команды поваров из ресторанов, кафе, сельских подворий Алтая. Они предложат гостям праздника блюда из настоящих алтайских продуктов – гастрономических специалитетов.

 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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