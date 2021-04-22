Что ждет гостей на празднике "Цветение маральника" в Алтайском крае?

1 мая на Бирюзовой Катуни состоится главный праздника весны в Алтайском крае "Цветение маральника". Организаторы мероприятия обещают удивить гостей интересными шоу-программами, экскурсиями и экзотическими блюдами. О том, что интересного там можно будет увидеть (и съесть), рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Также на празднике выступят лучшие коллективы края. Будет работать сельское подворье — зона гостеприимства районов Алтайского края. Всего представлено девять районов. И каждый удивит своей уникальностью. Так, например, Солонешенский район обустроит русскую горницу, где проведут мастер-классы игры на гармошках и балалайках, конкурс частушек. Тальменский район презентует агроусадьбу. У стенда Заринского района гостей встретят Хозяйка тайги и Данила мастер.
Любой желающий сможет попасть в "Дом на колёсах", посмотреть, как он устроен. Если возникнет желание, его даже можно взять в аренду и отправиться в путешествие по Алтайскому краю.Кроме того, будет организована фотозона с собаками. Музеи края представят свои площадки, ремесленники удивят сувенирной продукцией. Туроператоры предложат экскурсии на Тавдинские пещеры, Пасеку, к памятнику Рериху.
О, там будет много вкусненького. На ярмарке региональной кухни можно будет попробовать блины с лопухом, пихтовый махито и суп с крапивой. На территории Бирюзовой Катуни оборудуют семь деревянных домиков, в которых разместятся команды поваров из ресторанов, кафе, сельских подворий Алтая. Они предложат гостям праздника блюда из настоящих алтайских продуктов – гастрономических специалитетов.
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