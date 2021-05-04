За какие растения на дачном участке можно получить штраф?

Штрафы грозят дачникам, которые не борются на своих участках с сорняками. Наказать рублем могут сразу по нескольким статьям КоАП. Вы будете удивлены, но оштрафовать могут даже за мяту. Численность каких растений стоит контролировать на своем дачном участке, читайте на amic.ru.
В первую очередь речь, конечно, о наркосодержащих растениях. Мак и коноплю выращивать на дачном участке нельзя. За это можно не только получить штраф, но и реальный срок. Культивирование наркосодержащих растений на территории РФ, не предназначенных для использования в научных, учебных целях или в экспертной деятельности, согласно ст. 18 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", запрещено.
А по кошельку может ударить ромашка, одуванчик и даже мята, если они будут расти на вашем участки в большом количестве. Штраф выпишут, если дачник не использует химикаты для уничтожения сорных растений или не убирает их механическим путем.
Кроме бездействия, правонарушением считается использование зараженных болезнями семян.
Да. И это не шутки. Законом предусмотрена ответственность за нарушение правил борьбы с опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, напоминает "Российская газета" со ссылкой на юриста Татьяну Мацукову.
За такую растительность на участке сначала вынесут предупреждение. А на второй раз уже выпишут административный штраф в размере от 300 до 500 рублей. Если территория принадлежит юридическом лицу, штрафы куда серьезнее: от 5 до 10 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрено материальное наказание от 500 рублей до одной тысячи.
Штраф могут выписать, если участок заполонили:
- мята полевая;
- осот полевой;
- одуванчик лекарственный;
- ромашка пахучая;
- чертополох;
- амброзия;
- борщевик Сосновский.
Борщевик из этого списка, пожалуй, на сегодняшний день главная головная боль для всех российских регионов. Растение захватывает большие территории, вытесняя полезные культуры и его распространение практически невозможно остановить. При этом сок борщевика крайне опасен для людей и животных — попадая на кожу и под действием ультрафиолетовых лучей он вызывает сильнейшие ожоги.
Невыполнение дачником обязанностей по приведению земельного участка в состояние, пригодное для его использования по целевому назначению, является нарушением. Вы обязаны следить за участком, выкашивать его и не допускать его зарастания высокими сорняками и бурьяном.
На должностных лиц по этой статье предусмотрен штраф от пятидесяти до ста тысяч рублей. На юридических лиц — от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.
Комментарии
А на полях брошенных и при дорогах за одуванчик и ромашку кого штрафуют? Надеюсь не проезжающих автомобилистов?
У нас растет другой борщевик, который съедобный, и ожогов он не вызывает.
С одной стороны правильно, но с другой стороны, я борюсь с сорняками, а вокруг на муниципальной и государственной земле всё это "добро" цветёт и сеется снова у меня и соседей. Может властям с себя начать и наказывать глав районов, города и края за бардак с сорняками? Что думает прокуратура?
"если они будут расти на вашем участки в большом количестве", а вот интересно, большое количество это сколько? 10 шт это большое количество или 12 штук большое количество?
Конкретики нет в законе!
Одуванчик хоть завыкашивайся. Его быстро наности с других участков и сразу начинает расти. Дурацкий закон штрафовать за него.
4.05.2021 15:50
Павсекакий
Ишь ты шустрый какой. С тебя можно оброк взять в казну, как овечку щипать периодически. Доброе дело так сказать вести. А щипать самих себя не комильфо, это вызывает раздражение и зуд.