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Народные приметы 6 мая. Почему нельзя стричь волосы и сушить бельё в Юрьев день?

, ИА "Амител"
А роса в этот день обладает удивительной и волшебной силой
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

6 мая по народному календарю известен как Юрьев (Егорьев) день. Православные в эту дату чтут память христианского святого Георгия Победоносца. А в народе Юрьев день был одним из главных сельскохозяйственных праздников. На Руси старались накормить скот и ни в чём не отказывали пастухам. А ещё – не стригли волосы: ничем хорошим это не заканчивалось. Рассказываем, почему нельзя стричься и сушить бельё, зачем умываться росой и как узнать погоду на Юрьев день.

1
Кто такой Георгий Победоносец?

Великомученик Георгий родился в городе Белит (сейчас – Бейрут) в семье богатых и знатных христиан. Он был статным, красивым и сильным юношей, который преуспел на военной службе. За это Георгия очень любил император Диоклетиан. Но правитель был убеждённым язычником: именно при нём начались гонения на христиан.

Георгий не побоялся открыто заявить о своей вере. Император не раз предлагал ему отказаться от религии, но будущий святой был непреклонен. За христианские убеждения Георгия подвергли пыткам и обезглавили.

Георгию Победоносцу приписывают немало важных для христианства поступков: обращение в веру жены Диоклетиана царицы Александры, сокрушение идолов в храме Аполлона и победу над змеем, разорявшим земли.

Особенно почитают Георгия на Руси. Именно он изображён на гербе Москвы, сидящим на коне и поражающим змея копьём.

2
А почему праздник назвали Юрьев день?

На Руси имя великомученика трансформировалось в Егория (Егор). Но так чаще называли простолюдинов. "Дворянским" вариантом имени был Юрий. А потому день называют Юрьевым. Но и Егорьев день – тоже распространенный вариант.

В народе этот день посвящён домашним животным. В праздник старались очень уважительно относиться к скоту. Его старались больше и чаще кормить, а также мыли и вычёсывали.

С особым почтением относились и к пастухам. Им приносили различные угощения, а иногда и просто давали деньги.

Особой традицией было ритуальное доение овец. Овцу, которую доили первой, провозглашали "королевой бала" и украшали венком из цветов.

Кроме того, день считался магическим. В народе проводили различные обряды, ритуалы и заговоры, чтобы привлечь удачу. А преподобному Юрию молились, чтобы в доме всегда была еда, скотина чувствовала себя хорошо, а в семье никто не болел.

3
Что нельзя делать на Юрьев день?
  • Брать в руки шерсть и шерстяные нитки. Считалось, что если ослушаться, волки утащат всех овец. Старикам запрещали даже надевать платки и пояса из овечьей шерсти, даже если они их постоянно носили.
     
  • Грубить пастухам и отказывать в ответ на их просьбы. В народе пастухов называли помощниками преподобного Георгия. Поэтому говорили, что тот, кто плохо обращается с пастухами, обречён на тяжёлую жизнь с множеством неурядиц.
     
  • Топтать росу. На Руси верили, что из-за этого могли появиться кожные заболевания. Считалось, что в этот день роса обладает целебной силой. Нужно её бережно собирать и умываться ею. Девушки были уверены, что такой ритуал поможет им дольше оставаться молодыми и красивыми. Даже перед свиданием протирали лицо росой, чтобы всё прошло удачно.
     
  • Стричься и расчёсывать волосы. На Руси даже боялись смотреть на гребешок в Юрьев день. Считалось, что если подстричься в этот период, волосы будут отрастать очень долго – целый год. 
     
  • Вывешивать постельное бельё на ночь. В народе говорили, что в него залетит "весенняя лихорадка", которая принесёт в дом беды. Болезнь, как считалось, забирает силы у домочадцев. А чтобы прогнать лихорадку, все углы в доме сбрызгивали целебной росой.
4
"Вот тебе, бабушка, и Юрьев день" – это об этом празднике?
Нет, поговорка пошла от другого дня. Так говорили о Юрии Осеннем, день которого отмечают 26 ноября. На Руси в этот день крестьяне имели право перейти от одного помещика к другому. Но в 1592 году Борис Годунов запретил им менять хозяев и закрепил крестьян на земле. Легенда гласит, что отсюда и пошла фраза: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день".
5
Народные приметы на 6 мая
  • Тёплый день – лето будет пасмурным и дождливым.
  • Увидеть стаю птиц – к хорошему урожаю зерна.
  • Домашний скот постоянно просит есть – урожай, наоборот, будет скудным.
  • Гром прогремел в этот день – лето будет дождливым.
  • Деревья громко шумят – погода скоро испортится.
  • Рассвет необычайно яркий – будет дождь.
  • Ругаться с близкими и вступать конфликты – может убить грозой.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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