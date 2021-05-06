Когда Радоница в 2021 году и как правильно поминать умерших в этот день

Радоница – особый поминальный день у православных христиан. Каждый год верующие ходят на кладбище и поминают усопших. По-другому праздник называют Родительским днём или Пасхой для умерших. Рассказываем, на какое число Радоница выпадает в 2021 году, как правильно поминать близких и что ни в коем случае нельзя делать на кладбище.
Радоница – первый поминальный день после Пасхи в христианской традиции. Ни на Страстной седмице, ни на Светлой Пасхальной неделе никаких панихид не проводят. Поминальные молитвы принято читать со второго вторника после Пасхи. Родительский день всегда выпадает на Фомину неделю. А потому он имеет второе название – Фомин вторник.
Согласно легенде, название Радоница возникло от слова радость. В Церкви верят, что в этот день умершие могут вместе с живыми разделить радость о Воскресении Господа.
В Типиконе (Уставе Русской православной церкви) поминовение на Радоницу не предусмотрено. Но проповедник и епископ Амвросий Медиоланский писал: "Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа". (Его Слово, 77.)
Главное для верующих в этот день – прийти помолиться в храм. Считается, что молитва за усопших – самое большое, что живой может сделать для мёртвого. Ведь душа усопшего сама уже неспособна творить добрые дела, а потому нуждается в постоянной молитве. Святитель Иоанн Златоуст писал об этом: "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слёз, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага".
В храмах на Радоницу проводят вечерние богослужения и литургии, а затем – полную панихиду. После этого у верующих принято идти на кладбище, к могилам своих близких. А если в храм попасть не удалось, Церковь рекомендует молиться дома или прямо на кладбище.
По церковным канонам, на могиле нужно зажечь свечу и совершить короткую заупокойную службу – литию. Затем на могиле следует прибраться, чтобы почтить память умершего. Ну а напоследок – просто постоять рядом и помолчать, вспомнить покойного и его добрые дела.
Церковь категорически запрещает есть на кладбище и лить водку на могилу покойного – даже если он любил выпить. Этим оскорбляется память усопшего, считают верующие. А традицию оставлять на могиле рюмку водки и кусок хлеба православные называют пережитком язычества.
Можно, но это тоже считается языческой традицией. Продукты использовали для того, чтобы задобрить богов и попросить их о милостивом отношении к покойному. Такой обряд называли тризной.
А когда на Руси появилось православие, тризна исчезла. Церковь считала недопустимым оставлять еду на могилах. Но у многих верующих не было выбора – они ехали на христианский погост после церковной службы. Причём добирались долгой и опасной дорогой. И приносить еду на кладбище (освящённые куличи и яйца) в такой ситуации считалось нормальным.
Традиция дошла и до наших дней. Церковь настаивает, что любители поесть всегда могут устроить небольшое застолье дома, после посещения кладбища. Перед этим лучше прочитать молитву об умерших, настаивают православные. А еду, которую вы взяли с собой на кладбище, рекомендуется раздать нуждающимся.
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