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Болезнь или несчастный случай? Почему Ольга Бузова находится в реанимации

, ИА "Амител"
Певицу прооперировали, и вокруг её здоровья ходит много слухов
Фото: Instagram Ольги Бузовой

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Звезда "Дома-2", популярная артистка Ольга Бузова находится в одной из московских клиник. Певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации. Об этом журналистам рассказала мать Ольги. Между тем, после того как Бузову госпитализировали, певица закрыла свой профиль в Instagram. Поклонники звезды уверены, что вся ситуация с операций – попытка очередного хайпа с целью привлечь новых подписчиков. Рассказываем, что известно о здоровье певицы и почему её срочно доставили в больницу.

1
Что произошло с Ольгой Бузовой?

Неизвестно. Официальных данных о состоянии 35-летней знаменитости нет, известно лишь, что Ольге сделали срочную операцию. PR-директор звезды объяснил, что Бузова находится в медицинском учреждении и чувствует себя хорошо.

"Операция уже проведена. Сейчас за её состоянием следят лучшие врачи", – цитирует слова представителя телеведущей "Комсомольская правда".

Мать Ольги отказалась общаться с журналистами.

В СМИ и соцсетях предполагают, что госпитализация Бузовой может быть связана с травмой, полученной при подготовке к прошлогоднему шоу "Ледниковый период". Ещё одна версия – серьёзные проблемы со зрением.

2
Почему поклонники не верят в страшную болезнь Бузовой?

В последний раз певица общалась с подписчиками в Instagram 5 мая за несколько часов до госпитализации. Девушка показывала кадры с очередных съёмок. А также поделилась снимком, на котором позирует с роскошным букетом сирени.

"Любите ли вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?" – подписала пост певица.

Однако через несколько часов – когда в СМИ появилась информация о госпитализации Бузовой – экс-ведущая "Дома 2" закрыла свой профиль в соцсетях. Некоторые поспешили обвинить Бузову в том, что вся ситуация – это попытка очередного хайпа с целью привлечь новых подписчиков.

"Пытается накрутить опять подписчиков. Видать, не интересна она стала, вот и нужен ажиотаж";

"Она аккаунт закрыла вчера, видимо готовилась";

"Надеюсь, что госпитализация и операция – не очередной хайп", – размышляют подписчики звезды.

3
А Бузова следит за здоровьем?

Да. Артистка постоянно говорит в интервью, что правильно питается, занимается спортом и регулярно ходит по врачам.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.05.2021 10:33
- гость -

У человечества появился шанс.
Вся надежда на нашу медицину

6.05.2021 10:41
- гость -

не могу на работать, руки трясутся от волнения
мир становится черно-белым

6.05.2021 10:53
Митенька ржевский

Надеюсь, операция прошла успешно и пришитый новый головной мозг павиана не отторгнет Ольгу.

6.05.2021 10:55
- гость -

Рысь, Лариса, пулемёт,
Перец, жижа, вертолёт,
Пол девятого, фломастер,
Амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли,
Поле кукурузово –
Вот такие мысли в голове у Бузовой!

Э.Суровый (сборник стихов)

6.05.2021 11:12
- гость -

пластику делает по-любому )))

6.05.2021 11:26
- гость -

Да. Артистка постоянно говорит в интервью, что правильно питается, занимается спортом и регулярно ходит по врачам.

Пила бы и курила возможно и не болела бы)

6.05.2021 11:30
- гость -

сиська силиконовая лопнула поди - вот и угодила чучундра в больничку...

6.05.2021 11:36
Виктор

1) А вдруг её проклял кто-то из барнаульцев, из-тех, у кого она не взяла цветы или с кем не сфотографировалась?

2) 6.05.2021 10:33
- гость -

Те, кто злословят в Светлую Седмицу, вряд ли энергетически привлекают в свою жизнь что-то хорошее

6.05.2021 11:38
Гость

Молимся богу!!!

6.05.2021 11:43
Гость

Не любим мы солнышко наше - Оленьку, а ведь она сгусток таланта : и поет, и танцует, и в кино снимается и суперведущая, а уж красавица какая! Пойду по глажу ее фотографию.

6.05.2021 11:57
- гость -

В это время где то Боря рыдает в подушку......

6.05.2021 12:20
гiсть

или это PR такой

6.05.2021 12:31
- гость -

Боже, еже ты еси на небеси, Олю Бузову возьми и унеси.

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