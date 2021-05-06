Болезнь или несчастный случай? Почему Ольга Бузова находится в реанимации

Звезда "Дома-2", популярная артистка Ольга Бузова находится в одной из московских клиник. Певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации. Об этом журналистам рассказала мать Ольги. Между тем, после того как Бузову госпитализировали, певица закрыла свой профиль в Instagram. Поклонники звезды уверены, что вся ситуация с операций – попытка очередного хайпа с целью привлечь новых подписчиков. Рассказываем, что известно о здоровье певицы и почему её срочно доставили в больницу.
Неизвестно. Официальных данных о состоянии 35-летней знаменитости нет, известно лишь, что Ольге сделали срочную операцию. PR-директор звезды объяснил, что Бузова находится в медицинском учреждении и чувствует себя хорошо.
"Операция уже проведена. Сейчас за её состоянием следят лучшие врачи", – цитирует слова представителя телеведущей "Комсомольская правда".
Мать Ольги отказалась общаться с журналистами.
В СМИ и соцсетях предполагают, что госпитализация Бузовой может быть связана с травмой, полученной при подготовке к прошлогоднему шоу "Ледниковый период". Ещё одна версия – серьёзные проблемы со зрением.
В последний раз певица общалась с подписчиками в Instagram 5 мая за несколько часов до госпитализации. Девушка показывала кадры с очередных съёмок. А также поделилась снимком, на котором позирует с роскошным букетом сирени.
"Любите ли вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?" – подписала пост певица.
Однако через несколько часов – когда в СМИ появилась информация о госпитализации Бузовой – экс-ведущая "Дома 2" закрыла свой профиль в соцсетях. Некоторые поспешили обвинить Бузову в том, что вся ситуация – это попытка очередного хайпа с целью привлечь новых подписчиков.
"Пытается накрутить опять подписчиков. Видать, не интересна она стала, вот и нужен ажиотаж";
"Она аккаунт закрыла вчера, видимо готовилась";
"Надеюсь, что госпитализация и операция – не очередной хайп", – размышляют подписчики звезды.
Да. Артистка постоянно говорит в интервью, что правильно питается, занимается спортом и регулярно ходит по врачам.
Комментарии
У человечества появился шанс.
Вся надежда на нашу медицину
не могу на работать, руки трясутся от волнения
мир становится черно-белым
Надеюсь, операция прошла успешно и пришитый новый головной мозг павиана не отторгнет Ольгу.
Рысь, Лариса, пулемёт,
Перец, жижа, вертолёт,
Пол девятого, фломастер,
Амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли,
Поле кукурузово –
Вот такие мысли в голове у Бузовой!
Э.Суровый (сборник стихов)
пластику делает по-любому )))
Да. Артистка постоянно говорит в интервью, что правильно питается, занимается спортом и регулярно ходит по врачам.
Пила бы и курила возможно и не болела бы)
сиська силиконовая лопнула поди - вот и угодила чучундра в больничку...
1) А вдруг её проклял кто-то из барнаульцев, из-тех, у кого она не взяла цветы или с кем не сфотографировалась?
2) 6.05.2021 10:33
- гость -
Те, кто злословят в Светлую Седмицу, вряд ли энергетически привлекают в свою жизнь что-то хорошее
Молимся богу!!!
Не любим мы солнышко наше - Оленьку, а ведь она сгусток таланта : и поет, и танцует, и в кино снимается и суперведущая, а уж красавица какая! Пойду по глажу ее фотографию.
В это время где то Боря рыдает в подушку......
или это PR такой
Боже, еже ты еси на небеси, Олю Бузову возьми и унеси.