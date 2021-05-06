Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка?

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Известно, что деньги получат около 17 миллионов семей. Рассказываем, когда начнут поступать деньги на подготовку детей к школе и что нужно сделать, чтобы они пришли вовремя.
Никаких справок собирать не придётся, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале "Госуслуги". Или необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.
Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил, что семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.
Комментарии
С какой стати эти деньги - путинские?
Все средства, которыми он так бездарно распоряжается - средства налогоплательщиков.
6.05.2021 11:48
- гость -
"они и оН" так не считают
Пыня всю свою жизнь сидит на шее у трудящихся он лично ни одной копейки в бюджет не принёс
Путинские, потому что кроме Путина пока никто таких выплат не делал
получат около 17 миллионов семей
Около 2,5 миллиардов долларов получается
Все они на шее трудящихся сидели и сидеть будут, для этого во власть и лезут
На третьем десятке неофеодального строя, подданным на голубом глазу втюхивают идею про то, какой у нас "феодал" хороший и заботливый. На самом деле сегодняшняя российская власть не делает и десятой доли того, что делает любое развитое, социальное евпропейское государство (на статус которой безуспешно эта банда пытается претендовать). Не дайте себя обмануть. Не ведитесь на этот дешевый популизм. За этот червонец он хочет украсть будущее страны.
Все выплаты из бюджета, но можно бюджет с...ь, а можно выплаты сделать
А вдруг некоторые родители потратят эти деньги не на нужды ребёнка, а на смартфон для мамы, кроссовки для папы или на выпивку для обоих?
6.05.2021 12:25
АБОРИГЕН
+100500
А еще вся сумма выплат - это примерно 0.1% от годового бюджета. На уровне погрешности.