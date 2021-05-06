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Когда российские семьи начнут получать "путинские" 10 тысяч рублей на ребёнка?

, ИА "Амител"
Все нормативные акты уже созданы и скоро жители России (не все) начнут получать деньги
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Известно, что деньги получат около 17 миллионов семей. Рассказываем, когда начнут поступать деньги на подготовку детей к школе и что нужно сделать, чтобы они пришли вовремя.

1
Когда начнутся выплаты?
Выплаты по 10 тысяч рублей на ребёнка должны осуществить до 17 августа. В этот день профильным ведомствам необходимо отчитаться перед правительством РФ о том, как выполняют поручение президента. Такую задачу кабмину поставил глава правительства страны Михаил Мишустин. Выплаты начнутся в начале августа. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста.
2
Как получить эти выплаты?

Никаких справок собирать не придётся, достаточно будет заявления, которое можно подать на портале "Госуслуги". Или необходимо обратиться в МФЦ по месту жительства.

3
А что это вообще за выплаты?

Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил, что семьям с детьми школьного возраста произведут единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

6.05.2021 11:48
- гость -

С какой стати эти деньги - путинские?
Все средства, которыми он так бездарно распоряжается - средства налогоплательщиков.

6.05.2021 11:54
- гость -

6.05.2021 11:48
- гость -

"они и оН" так не считают

6.05.2021 12:22
- гость -

Пыня всю свою жизнь сидит на шее у трудящихся он лично ни одной копейки в бюджет не принёс

6.05.2021 12:22
гость

Путинские, потому что кроме Путина пока никто таких выплат не делал

6.05.2021 12:23
гость

получат около 17 миллионов семей

Около 2,5 миллиардов долларов получается

6.05.2021 12:25
гость

Все они на шее трудящихся сидели и сидеть будут, для этого во власть и лезут

6.05.2021 12:25
АБОРИГЕН

На третьем десятке неофеодального строя, подданным на голубом глазу втюхивают идею про то, какой у нас "феодал" хороший и заботливый. На самом деле сегодняшняя российская власть не делает и десятой доли того, что делает любое развитое, социальное евпропейское государство (на статус которой безуспешно эта банда пытается претендовать). Не дайте себя обмануть. Не ведитесь на этот дешевый популизм. За этот червонец он хочет украсть будущее страны.

6.05.2021 12:26
гость

Все выплаты из бюджета, но можно бюджет с...ь, а можно выплаты сделать

6.05.2021 12:29
Виктор

А вдруг некоторые родители потратят эти деньги не на нужды ребёнка, а на смартфон для мамы, кроссовки для папы или на выпивку для обоих?

6.05.2021 12:36
Мимопроходящий

6.05.2021 12:25
АБОРИГЕН

+100500
А еще вся сумма выплат - это примерно 0.1% от годового бюджета. На уровне погрешности.

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