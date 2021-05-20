Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить

Госдума 18 мая приняла во втором чтении поправки, направленные на поддержку российских семей с детьми. По сути, они узаконили те выплаты и пособия, которые во время своего послания Федеральному Собранию анонсировал Владимир Путин. Об этих мерах поддержки amic.ru уже писал. Но теперь стало ясно, кто именно и когда сможет получить выплаты. Рассказываем, когда начнут выдавать пособия, кому они положены и как их оформить.
Что за выплаты?
Единоразовые. Мера поддержки похожа на те, которые глава государства вводил в 2020 году: тогда на детей выделили по 10 тысяч рублей в июле и августе. Вот и в этом году Путин объявил, что власти выплатят по 10 тысяч на каждого ребёнка, для того чтобы родители смогли собрать их в школу.
Когда будут выплачивать?
В период с 1 июля по 17 августа. Скорее всего, деньги начислят в последний месяц лета. С запасом – чтобы выплату можно было успеть потратить на подготовку в школе.
Кому положены?
Всем детям, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года. И будущим первоклашкам (даже тем, кому ещё не исполнилось семи лет), и выпускникам. Важно: выплата назначается не на семью, а на каждого ребёнка отдельно.
Как оформить?
Заявление на выплату можно подать в многофункциональном центре (МФЦ) или на портале "Госуслуги". Больше делать ничего не нужно: власти сами проверят, положено ли ребёнку пособие. Например, его возраст при необходимости уточнят в ЗАГСе. В общем, одно заявление – и 10 тысяч рублей в августе придут вам автоматически.
Что за выплаты?
Это абсолютно новое пособие, которое президент анонсировал в апреле. Его будут выплачивать детям, которых воспитывает только один родитель (либо родители в разводе).
Сколько будут платить?
Сумму, равную половине детского прожиточного минимума по региону. Владимир Путин в апреле даже подсчитал, что в среднем по стране размер ежемесячного пособия составит 5650 рублей. Но в Алтайском крае сумма будет меньше. Прожиточный минимум на ребёнка в 2021 году – 10 611 рублей. Соответственно, получать у нас в регионе будут по 5305 рублей.
"Важно, что размер пособия будет расти вместе с прожиточным минимумом", – пояснил такое решение председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Когда будут выплачивать?
С 1 июля 2021 года.
Кому положены?
Детям от 8 до 16 лет, у которых один родитель или которые имеют право на алименты. Но и то не всем. После послания президента в Минтруде разъяснили, что мера поддержки касается только детей из малоимущих семей. Поэтому пособия будут назначать тем семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума.
"Единственным родителем, имеющим право получить пособие, признаётся родитель ребёнка, который указан в свидетельстве о рождении ребёнка, при условии, что в этой записи отсутствуют сведения о втором родителе ребёнка или сведения об отце в запись акта о рождении ребёнка внесены по заявлению матери ребёнка, либо в случае, если второй родитель ребёнка умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим", – пояснили в Госдуме.Как оформить?
Через портал "Госуслуги". О том, какие именно документы нужно будет приложить к заявлению, пока не сообщали. Зато известно, что выплату будут назначать на каждого ребёнка. Поэтому если это многодетная неполная малоимущая семья, придётся подавать несколько заявлений. Пособия будут назначать сроком на один год. Затем снова нужно подавать заявление.
Что за выплаты?
Ещё одно новое пособие. Президент распорядился поддержать малоимущих беременных женщин. Тем, кто встанет на учёт на раннем сроке, во время беременности будут ежемесячно перечислять деньги.
Сколько будут платить?
Половину регионального прожиточного минимума. Соответственно, суммы в регионах будут разные. В среднем по России, по словам президента, размер пособия составит 6350 рублей.
Но в Алтайском крае выплаты беременным будут скромнее: 5744 рубля в месяц, поскольку размер прожиточного минимума в регионе сейчас составляет 11 488 рублей.
Когда будут выплачивать?
С 1 июля 2021 года.
Кому положены?
Беременным из семей, где среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в регионе. Причём выплаты назначат только женщинам, у которых срок составляет больше шести недель. А "ранний срок постановки на учет" – это до 12 недель. Платить, естественно, будут до самых родов.
Как оформить?
Подать заявление в ПФР. Сделать это можно через те же самые "Госуслуги", где сейчас оформляется большинство пособий.
Что за выплаты?
Это не новые выплаты, а новый порядок расчёта больничных. Сейчас размер оплаты больничного зависит от стажа родителя. Президент решил, что это несправедливо: молодые родители (с небольшим стажем) получают меньше других. Теперь больничный им будут рассчитывать по-другому.
Сколько будут платить?
100% от среднего заработка. Даже в том случае, если у родителя не хватает стажа для такой поддержки.
Когда будут выплачивать?
С 1 сентября 2021 года.
Кому положены?
Всем родителям, которые воспитывают детей не старше 8 лет. Важно: 100% от заработка будут платить только в том случае, если заболел ребёнок. Если заболели вы, то вам, как и прежде, будут рассчитывать оплату больничного, учитывая стаж.
Как оформить?
Так же, как и раньше. Для родителей ничего не поменяется. Как оформляли больничный раньше, так и делайте. А власти сами посчитают, сколько денег вам нужно выплатить.
Комментарии
Анекдот: "Одним из побочных симптомов коронавируса являются сильные галлюцинации, что будто бы вам положены какие-то выплаты..."
Жду.
В период с 1 июля по 17 августа. Скорее всего, деньги начислят в последний месяц лета. С запасом – чтобы выплату можно было успеть потратить на подготовку в школе.
и что-б положительное подкрепление сработало в единые дни голосования )))
Замечательно! Опять поддерживаем тунеядцев!!!
Катюша, тунеядцы в СССР остались, а в РФ-ии труд свободен, вотЬ )))