Придётся потерпеть. Когда начнут платить новые детские выплаты и кто сможет их оформить

10 тысяч рублей для школьников

Что за выплаты?

Единоразовые. Мера поддержки похожа на те, которые глава государства вводил в 2020 году: тогда на детей выделили по 10 тысяч рублей в июле и августе. Вот и в этом году Путин объявил, что власти выплатят по 10 тысяч на каждого ребёнка, для того чтобы родители смогли собрать их в школу.

Когда будут выплачивать?

В период с 1 июля по 17 августа. Скорее всего, деньги начислят в последний месяц лета. С запасом – чтобы выплату можно было успеть потратить на подготовку в школе.

Кому положены?

Всем детям, которые пойдут в школу в сентябре 2021 года. И будущим первоклашкам (даже тем, кому ещё не исполнилось семи лет), и выпускникам. Важно: выплата назначается не на семью, а на каждого ребёнка отдельно.

Как оформить?

Заявление на выплату можно подать в многофункциональном центре (МФЦ) или на портале "Госуслуги". Больше делать ничего не нужно: власти сами проверят, положено ли ребёнку пособие. Например, его возраст при необходимости уточнят в ЗАГСе. В общем, одно заявление – и 10 тысяч рублей в августе придут вам автоматически.