Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия?

Какие условия компенсации путёвки в детский лагерь?

Путёвку в лагерь нужно оплатить картой "Мир". Возврат в размере 50% от стоимости путёвки придёт на неё же в течение пяти рабочих дней. При этом предварительно карта должна быть подключена к программе лояльности на сайте.

Среди условий также период проживания в загородном лагере. Он должен быть не короче одной смены. Обычно они длятся от 14 до 21 дня.