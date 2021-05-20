Что такое кешбэк за детский отдых, когда эта программа заработает и какие у неё условия?

Программа поддержки детского отдыха, с помощью которой можно оплатить поездку ребёнка в лагерь и получить возврат 50% от цены путёвки, запустят в России с 25 мая. Воспользоваться выгодными условиями смогут более 350 тысяч российских семей. На программу детского кешбэка выделено пять миллиардов рублей. Какие условия нужно выполнить, чтобы вернуть часть денег за путёвку, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ"?
Путёвку в лагерь нужно оплатить картой "Мир". Возврат в размере 50% от стоимости путёвки придёт на неё же в течение пяти рабочих дней. При этом предварительно карта должна быть подключена к программе лояльности на сайте.
Среди условий также период проживания в загородном лагере. Он должен быть не короче одной смены. Обычно они длятся от 14 до 21 дня.
Никаких ограничений по цене путёвки нет. Вы можете выбрать отдых даже в лагере на юге России. Но там, в отличие от нашего Алтайского края, стоимость значительно выше. Вернут только 50 %, но не более 20 тысяч рублей.
Кстати, количество смен не ограничено. Можно купить несколько путёвок с момента старта программы с возможностью вернуться до 15 сентября.
Нет. Компенсацию за отдых можно будет получить только при покупке путёвки в загородных стационарных лагерях с круглосуточным пребыванием, которые войдут в реестр участников программы. На данный момент этот список ещё не сформирован.
Узнать, какие именно лагеря стали участниками программы, можно будет в ближайшее время на сайте "Мир путешествий". Для этого вам потребуется выбрать вкладку "Детский отдых", регион и нажать галочку на раздел "Детские лагеря".
Отметим, что палаточные, городские или лагеря дневного пребывания в программе не участвуют.
Нет. В Ростуризме уточняют, что действие программы будет распространяться только на те путёвки, которые будут приобретены уже после 25 мая. Кешбэк за детский летний отдых не имеет обратной силы и не может распространяться на уже выкупленные путёвки.
Но этой проблемой уже заинтересовался президент Владимир Путин и поручил проработать вопрос и выделить дополнительные деньги. По его мнению, те, кто уже купил путёвки на летний отдых детей в лагерях, не должны быть обделены кешбеком.
Комментарии
Вчера Путин дал поручение правительству разработать методику возврата денег и тем, кто приобрёл путёвки до 25 мая.