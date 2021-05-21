Вечером 20 мая президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести" 12 населённым пунктам страны. Среди них – Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары. Теперь каждый из этих городов обзаведётся стелой с гербом и текстом указа президента. Кроме того, в населённых пунктах будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая, а также на День города. Amic.ru напоминает, как Барнаул шёл к этому почётному званию. На это у краевого центра ушло 11 месяцев.
Кому присваивается звание "Город трудовой доблести"?
Его дают городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Почему решили городам присвоить такое звание?
В честь 75-летия Великой Победы в марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил ввести новое почётное звание для городов, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы ВОВ. Инициативу президента поддержали, и вскоре был принят федеральный закон. Звание "Город трудовой доблести" присваивается только указом президента.
Какие критерии для награждения существуют?
Их несколько. Во-первых, это награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамён Государственного Комитета Обороны. Во-вторых, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги. В-третьих, документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
А чем прославился Барнаул в годы войны?
В столицу Алтайского края эвакуировали 14 предприятий, преимущественно машиностроительного и металлообрабатывающего профиля. Каждый второй патрон для винтовок был сделан в Барнауле, а каждый второй солдат носил форму из ткани нашего меланжевого комбината.
Более 117 тысяч человек трудились на промышленных предприятиях Барнаула. И свыше 100 тысяч раненых прошли лечение в барнаульских госпиталях. Более 40 тысяч барнаульских тыловиков были награждены медалями за доблестный труд во время Великой Отечественной войны.
Как Барнаул шёл к этому званию?
Путь был долгим и непростым. В июне 2020 года прошло голосование (совмещённое с референдумом по поправкам в Конституцию).Тогда "за" высказались более 190 тысяч горожан. Затем мэрия Барнаула обратилась в краевое правительство с инициативой о присвоении почётного звания "Город трудовой доблести". Кабмин одобрил предложение, так же чуть позже поступили и депутаты Алтайского Заксобрания. После этого, осенью 2020-го, все необходимые материалы, включая заявку, были отправлены в Российскую академию наук. Через несколько месяцев РАН дала положительное экспертное заключение о правомерности притязаний города-претендента на почётное звание. Наконец, в 2021 году регион направил вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет "Победа". Было получено положительное решение, и после этого вышел указ президента России.
Какие города получили почётное звание до Барнаула?
2 июля 2020 года звание "Город трудовой доблести" было присвоено 20 городам – Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.
А другие алтайские города могут стать "городами трудовой доблести"?
Да. В прошлом году на это звание претендовали также Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, однако по количеству голосов все они уступили в ходе голосования Барнаулу. Тем не менее власти уверяли: после того как вопрос с краевым центром будет решён положительно, аналогичная работа будет проделана и с другими претендентами. Правда, степень проработки документов у этих городов сильно разнится.
Что даёт городам и жителям получение этого статуса?
В таких населённых пунктах в обязательном порядке установят стелы с гербом и текстом указа президента. Кроме того, будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 мая, 9 мая и в День города. И если для Барнаула фейерверки в День Победы и День города (а также на Новый год и День России) – дело привычное, то в День Весны и Труда до сих пор их ещё не запускали. Ну и, кроме того, звание "Город трудовой доблести" вызывает чувство гордости у жителей.
Комментарии
стеллы? салют? какая прЭлесть
Горд уже 8 часов.
я гордее! где мой салют????
Салют Франк зажал.
"В таких населенных пунктах в обязательном порядке установят стелы с гербом и текстом указа президента" - гербом, простите, какой страны? РФ? И что-то я не припомню что бы в 40ых в СССР был пост президента.
Расходы на эти няшки из местного бюджета так полагаю?
Ну если в современной России гордится нечем, давайте опять вспомним достижения 75 летней давности.
Остается только и вспоминать прошлые достижения.
21.05.2021 08:38
- гость -
Конечно из местного! А я предлагаю вместо салюта отремонтировать не 50км дорог, как заявлено в новости амика https://www.amic.ru/news/482968/ , а, допустим, 60км. Пользы будет больше. А если кто очень хочет салюта, то пусть денюжкой скинутся и оплатят. Нормальному человеку вполне хватает салюта на 9 мая и на день города.
Можно мне деньгами за салют? я уже в 9 вечера всегда сплю, ни разу не смотрела.
21.05.2021 10:00
- гость -
Можно мне деньгами за салют? я уже в 9 вечера всегда сплю, ни разу не смотрела.
Можно конечно!!! Лично тебе .. будильником -механическим, кувалдой по кумполу. Что бы просыпался
в 20:30 на смотрелки салюта.
просыпался
ПРОСЫПАЛАСЬ- поправил.
21.05.2021 09:17
Fkt
Наверное твои деды полицаями служили, пока моя бабушка день и ночь вкалывала на Меланжевом комбинате.
Кстати, в годы войны на вокзале и на лестнице было огромное количество тунеядцев, торгующих пирожками и семечками. Эти люди в 90-е, уже став стариками, искали всевозможные мошеннические пути доказать, что работали в годы войны. Искали якобы свидетелей, способных это подтвердить.