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Даёшь ещё один салют! Что принесёт Барнаулу почётное звание "Город трудовой доблести"

, ИА "Амител"
Кроме краевого центра такой чести в этом году удостоились ещё 11 населенных пунктов
Фото: barnaul.org

Фото: barnaul.org

Вечером 20 мая президент России Владимир Путин подписал указ "О присвоении почётного звания РФ "Город трудовой доблести" 12 населённым пунктам страны. Среди них – Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары. Теперь каждый из этих городов обзаведётся стелой с гербом и текстом указа президента. Кроме того, в населённых пунктах будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 и 9 мая, а также на День города. Amic.ru напоминает, как Барнаул шёл к этому почётному званию. На это у краевого центра ушло 11 месяцев.

1
Кому присваивается звание "Город трудовой доблести"?
Его дают городам РФ, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
2
Почему решили городам присвоить такое звание?

В честь 75-летия Великой Победы в марте 2020 года президент России Владимир Путин предложил ввести новое почётное звание для городов, жители которых проявили трудовой героизм и самоотверженность в годы ВОВ. Инициативу президента поддержали, и вскоре был принят федеральный закон. Звание "Город трудовой доблести" присваивается только указом президента.

3
Какие критерии для награждения существуют?
Их несколько. Во-первых, это награждение предприятий государственными наградами и (или) вручение им переходящих Красных знамён Государственного Комитета Обороны. Во-вторых, награждение работников предприятий государственными наградами за трудовые заслуги. В-третьих, документально подтверждённые факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.
4
А чем прославился Барнаул в годы войны?

В столицу Алтайского края эвакуировали 14 предприятий, преимущественно машиностроительного и металлообрабатывающего профиля. Каждый второй патрон для винтовок был сделан в Барнауле, а каждый второй солдат носил форму из ткани нашего меланжевого комбината.

Более 117 тысяч человек трудились на промышленных предприятиях Барнаула. И свыше 100 тысяч раненых прошли лечение в барнаульских госпиталях. Более 40 тысяч барнаульских тыловиков были награждены медалями за доблестный труд во время Великой Отечественной войны.

5
Как Барнаул шёл к этому званию?
Путь был долгим и непростым. В июне 2020 года прошло голосование (совмещённое с референдумом по поправкам в Конституцию).Тогда "за" высказались более 190 тысяч горожан. Затем мэрия Барнаула обратилась в краевое правительство с инициативой о присвоении почётного звания "Город трудовой доблести". Кабмин одобрил предложение, так же чуть позже поступили и депутаты Алтайского Заксобрания. После этого, осенью 2020-го, все необходимые материалы, включая заявку, были отправлены в Российскую академию наук. Через несколько месяцев РАН дала положительное экспертное заключение о правомерности притязаний города-претендента на почётное звание. Наконец, в 2021 году регион направил вместе с полным пакетом документов ходатайство в федеральный оргкомитет "Победа". Было получено положительное решение, и после этого вышел указ президента России.
6
Какие города получили почётное звание до Барнаула?
2 июля 2020 года звание "Город трудовой доблести" было присвоено 20 городам – Боровичам, Екатеринбургу, Иванову, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю.
7
А другие алтайские города могут стать "городами трудовой доблести"?
Да. В прошлом году на это звание претендовали также Бийск, Новоалтайск и Рубцовск, однако по количеству голосов все они уступили в ходе голосования Барнаулу. Тем не менее власти уверяли: после того как вопрос с краевым центром будет решён положительно, аналогичная работа будет проделана и с другими претендентами. Правда, степень проработки документов у этих городов сильно разнится.
8
Что даёт городам и жителям получение этого статуса?

В таких населённых пунктах в обязательном порядке установят стелы с гербом и текстом указа президента. Кроме того, будут три раза в год проводить праздничные салюты: 1 мая, 9 мая и в День города. И если для Барнаула фейерверки в День Победы и День города (а также на Новый год и День России) – дело привычное, то в День Весны и Труда до сих пор их ещё не запускали. Ну и, кроме того, звание "Город трудовой доблести" вызывает чувство гордости у жителей.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

21.05.2021 08:28
- гость -

стеллы? салют? какая прЭлесть

21.05.2021 08:33
Житель

Горд уже 8 часов.

21.05.2021 08:34
- гость -

я гордее! где мой салют????

21.05.2021 08:35
Житель

Салют Франк зажал.

21.05.2021 08:36
- гость -

"В таких населенных пунктах в обязательном порядке установят стелы с гербом и текстом указа президента" - гербом, простите, какой страны? РФ? И что-то я не припомню что бы в 40ых в СССР был пост президента.

21.05.2021 08:38
- гость -

Расходы на эти няшки из местного бюджета так полагаю?

21.05.2021 09:17
Fkt

Ну если в современной России гордится нечем, давайте опять вспомним достижения 75 летней давности.

21.05.2021 09:18
- гость -

Остается только и вспоминать прошлые достижения.

21.05.2021 09:39
Мимопроходящий

21.05.2021 08:38
- гость -

Конечно из местного! А я предлагаю вместо салюта отремонтировать не 50км дорог, как заявлено в новости амика https://www.amic.ru/news/482968/ , а, допустим, 60км. Пользы будет больше. А если кто очень хочет салюта, то пусть денюжкой скинутся и оплатят. Нормальному человеку вполне хватает салюта на 9 мая и на день города.

21.05.2021 10:00
- гость -

Можно мне деньгами за салют? я уже в 9 вечера всегда сплю, ни разу не смотрела.

21.05.2021 10:14
- гость -

21.05.2021 10:00
- гость -
Можно мне деньгами за салют? я уже в 9 вечера всегда сплю, ни разу не смотрела.

Можно конечно!!! Лично тебе .. будильником -механическим, кувалдой по кумполу. Что бы просыпался
в 20:30 на смотрелки салюта.

21.05.2021 10:17
- гость -

просыпался

ПРОСЫПАЛАСЬ- поправил.

21.05.2021 10:18
- гость -

21.05.2021 09:17
Fkt

Наверное твои деды полицаями служили, пока моя бабушка день и ночь вкалывала на Меланжевом комбинате.
Кстати, в годы войны на вокзале и на лестнице было огромное количество тунеядцев, торгующих пирожками и семечками. Эти люди в 90-е, уже став стариками, искали всевозможные мошеннические пути доказать, что работали в годы войны. Искали якобы свидетелей, способных это подтвердить.

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