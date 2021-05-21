А чем прославился Барнаул в годы войны?

В столицу Алтайского края эвакуировали 14 предприятий, преимущественно машиностроительного и металлообрабатывающего профиля. Каждый второй патрон для винтовок был сделан в Барнауле, а каждый второй солдат носил форму из ткани нашего меланжевого комбината.

Более 117 тысяч человек трудились на промышленных предприятиях Барнаула. И свыше 100 тысяч раненых прошли лечение в барнаульских госпиталях. Более 40 тысяч барнаульских тыловиков были награждены медалями за доблестный труд во время Великой Отечественной войны.