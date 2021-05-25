Всё, что известно об экстренной посадке самолёта Ryanair и её последствиях для Белоруссии

Саммит Евросоюза постановил запретить белорусским авиакомпаниям рейсы в аэропорты ЕС и полёты над территорией Евросоюза. Кроме того, европейским перевозчикам рекомендовано отказаться от полётов в воздушном пространстве Белоруссии. Эти решения стали ответной реакцией на незапланированную посадку в Белоруссии самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании (которое не подтвердилось). Находившийся на борту создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан. Что известно об этом инциденте на данный момент, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершал полёт из Афин в Вильнюс. Находясь над Белоруссией, экипаж получил от диспетчера сообщение о готовящемся теракте на борту. Это электронное письмо, по версии белорусских властей, пришло от палестинской группировки ХАМАС. Привести в действие взрывное устройство террористы грозили в небе над Вильнюсом. И хотя до него оставалось всего 80 километров, экипаж принял решение лететь на запасной аэродром в Минске. Отметим, что расстояние до него составляло 200 километров.
В это же время в воздух был поднят для сопровождения МиГ-29. По заявлению официального Минска, истребитель обеспечивал безопасность пассажирского самолёта в воздухе. Но многочисленные эксперты сходятся во мнении, что это больше напоминало угрозу для лайнера и он был вынужден лететь на Минск-2.
Позже в Ryanair сообщили, что получили указание посадить судно в Минске от белорусских диспетчеров.
После нескольких часов проверок самолёта выяснилось, что сообщение о минировании не подтвердилось и авиасудно продолжило свой маршрут, но без Романа Протасевича. Его задержали спецслужбы Белоруссии в транзитной зоне аэропорта.
Роман Протасевич – журналист, бывший главный редактор телеграм-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским), который находился в розыске. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
До того, как покинул Белоруссию, молодой оппозиционер много лет участвовал в акциях протеста, состоял в националистическом "Молодом фронте", работал журналистом в различных СМИ. В 2019 году выехал в Польшу и попросил политического убежища. Там он занял пост главреда сетки телеграм-каналов Nexta.
Верховный суд Белоруссии в октябре 2020 года признал Nexta и его логотип экстремистскими. Его основателя Степана Путило и главреда Романа Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков и групповых действий, неповиновение законным требованиям властей, возбуждении социальной вражды и розни. Протасевичу грозит до 15 лет лишения свободы.
Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. С Романом Протасевичем она познакомилась около полугода назад. По свидетельствам знакомых, политикой не увлекалась. В чём её обвиняют, пока неизвестно.
Часть стран Евросоюза практически сразу обвинила Белоруссию в незаконных действиях, которые несли угрозу всем пассажирам рейса. МИД Греции назвал посадку самолёта Ryanair в Минске "актом государственного авиапиратства". В этой стране последнее время и находился Роман Протасевич.
Члены Евросоюза указывают, что Минск нарушил Чикагскую конвенцию – главный документ, регулирующий полёты гражданской авиации. Литва и Польша возбудили уголовные дела по факту захвата самолёта.
25 мая саммит ЕС постановил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз, авиаперевозчиков ЕС призвали отказаться от полётов над территорией республики. Около десяти компаний уже объявили о прекращении полётов в воздушном пространстве Белоруссии.
Среди дальнейших шагов со стороны ЕС возможны объявление воздушного пространства Белоруссии небезопасным, расширение запретов на путешествия для отдельных лиц и заморозка их активов.
При этом эксперты в области воздушного права утверждают, что если информация о том, что экипаж Ryanair действительно сам принял решение приземлиться в Минске, то ничего белорусские власти не нарушали.
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолётом Ryanair соответствовали международным нормам. На их стороне и МИД России.
Комментарии
два престарелых отщепенца терроризируют наши страны.