Всё, что известно об экстренной посадке самолёта Ryanair и её последствиях для Белоруссии

Давайте с самого начала. Что вообще произошло с самолётом?

Самолёт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая совершал полёт из Афин в Вильнюс. Находясь над Белоруссией, экипаж получил от диспетчера сообщение о готовящемся теракте на борту. Это электронное письмо, по версии белорусских властей, пришло от палестинской группировки ХАМАС. Привести в действие взрывное устройство террористы грозили в небе над Вильнюсом. И хотя до него оставалось всего 80 километров, экипаж принял решение лететь на запасной аэродром в Минске. Отметим, что расстояние до него составляло 200 километров.

В это же время в воздух был поднят для сопровождения МиГ-29. По заявлению официального Минска, истребитель обеспечивал безопасность пассажирского самолёта в воздухе. Но многочисленные эксперты сходятся во мнении, что это больше напоминало угрозу для лайнера и он был вынужден лететь на Минск-2.

Позже в Ryanair сообщили, что получили указание посадить судно в Минске от белорусских диспетчеров.

После нескольких часов проверок самолёта выяснилось, что сообщение о минировании не подтвердилось и авиасудно продолжило свой маршрут, но без Романа Протасевича. Его задержали спецслужбы Белоруссии в транзитной зоне аэропорта.