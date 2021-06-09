Какого числа Троицкая родительская суббота в 2021 году и как правильно поминать умерших?

Что принято делать на родительскую субботу перед Троицей?

Следовать традициям Троицкой родительской субботу верующие начинают, как ни странно, ещё в пятницу. Вечером православные идут в храм, где совершается Великая панихида. Самая же важная часть богослужений происходит утром в субботу, когда после Божественной литургии священники служат общую панихиду. Именно тогда православные и чтят память вообще всех христиан, которые когда-либо жили.

В народе бытует ошибочное мнение, что именно на Троицкую родительскую субботу Церковь поминает даже самоубийц. На самом деле это не так: представители веры не раз объясняли, что самоубийц православные не поминают ни по каким дням.

Причём молясь о покойных, свечи в Троицкую родительскую субботу принято ставить не к иконам, а к Распятию. А чтобы священник помянул вашего умершего близкого во время литургии или панихиды, нужно передать в храм записку с их именами. Указывать можно только крещёных. За всех остальных каждый прихожанин может помолиться сам.

Ну а после службы у верующих принято идти на кладбище, чтобы помолиться у могилы близкого человека. Но Церковь настаивает, что самое главное – посетить храм. И уж точно не стоит отправляться на кладбище вместо посещения церкви.