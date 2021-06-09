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Какого числа Троицкая родительская суббота в 2021 году и как правильно поминать умерших?

, ИА "Амител"
Почему Церковь против того, чтобы оставлять еду на могилах близких
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Накануне Святой Пятидесятницы верующие отмечают Троицкую родительскую субботу. Это особый день поминовения усопших: таких в православном календаре всего четыре в году. Сама Троица тесно связана с земными событиями из жизни Иисуса Христа, поэтому дата праздника меняется каждый год. Соответственно, и за специальным поминальным днём никакой даты не закреплено. Рассказываем, когда Троицкая родительская суббота в 2021 году, какие традиции с ней связаны и что нельзя делать в этот день.

1
Когда Троицкая родительская суббота в 2021 году?

Святая Троица в церковном календаре выпадает на 20 июня 2021 года, ровно на 50-й день после Пасхи. Следовательно, Троицкая родительская суббота будет днём ранее – 19 июня.

2
Что это за день и почему он особенный?

В православии родительскими субботами называют дни, когда в Церкви принято поминать усопших. В этот день священники читают особые поминальные литургии. А родительская суббота 19 июня примечательна тем, что тесно связана с самой Троицей. Праздник ещё называют Пятидесятницей: у христиан это последний день Церкви Ветхозаветной и день рождения Церкви Христовой. Поэтому у православных считается обязательным помянуть усопших накануне Святой Троицы.

Кроме того, Троицкую родительскую субботу называют ещё и Вселенской. Это значит, что верующие поминают не только своих близких, но и вообще всех умерших христиан. В русской традиции Троицкую субботу считают самым важным и почитаемым поминальным днём в году.

3
Что принято делать на родительскую субботу перед Троицей?

Следовать традициям Троицкой родительской субботу верующие начинают, как ни странно, ещё в пятницу. Вечером православные идут в храм, где совершается Великая панихида. Самая же важная часть богослужений происходит утром в субботу, когда после Божественной литургии священники служат общую панихиду. Именно тогда православные и чтят память вообще всех христиан, которые когда-либо жили.

В народе бытует ошибочное мнение, что именно на Троицкую родительскую субботу Церковь поминает даже самоубийц. На самом деле это не так: представители веры не раз объясняли, что самоубийц православные не поминают ни по каким дням.

Причём молясь о покойных, свечи в Троицкую родительскую субботу принято ставить не к иконам, а к Распятию. А чтобы священник помянул вашего умершего близкого во время литургии или панихиды, нужно передать в храм записку с их именами. Указывать можно только крещёных. За всех остальных каждый прихожанин может помолиться сам.

Ну а после службы у верующих принято идти на кладбище, чтобы помолиться у могилы близкого человека. Но Церковь настаивает, что самое главное – посетить храм. И уж точно не стоит отправляться на кладбище вместо посещения церкви.

4
Как нужно правильно вести себя на кладбище?

На кладбище следует зажечь свечу и просто помолчать у могилы близкого человека. Нужно вспомнить о нём и о его хороших поступках, а также помолиться об упокоении его души. Затем следует навести порядок на могиле. Церковь считает, что для усопшего это очень важно: крест на могиле должен быть чистым, окрашенным, ухоженным и ровно стоять. Тогда и душе умершего будет спокойнее.

Кроме того, могилу на Троицкую родительскую субботу принято украшать зеленью и цветами.

В народе также есть традиция устраивать ритуальную трапезу прямо на кладбище. Традиционные блюда для этого – крашеные яйца, блины и кутья. "Угощают" и усопшего: на перекрестье или у подножия могилы крошат яйца, а также сыплют зерно и кутью. Но Церковь считает такой обычай язычеством и пережитком прошлого. Священники считают, что лучше отдать еду нуждающемуся и попросить его, чтобы он помянул вашего родственника. Так будет куда лучше, чем просто оставить пищу лежать у могилы.

А ещё Церковь строго-настрого запрещает употреблять на кладбище спиртные напитки.

5
Что нельзя делать на Троицкую родительскую субботу?

Вопреки расхожему мнению, строгих ограничений на Троицкую родительскую субботу нет. Хотя в народе часто говорят, что нельзя работать по дому: готовить, стирать и убирать. На самом же деле это не так. Священники объясняют, что не вправе запрещать людям заниматься важными домашними делами. Главное, чтобы человек не забывал о главном смысле этого дня – поминовении близких родственников.

А вот развлечения и увеселительные мероприятия в поминальную субботу Церковь не одобряет. Это помешает верующему молиться и размышлять о жизни и смерти.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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