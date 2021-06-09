Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае?

Что такое кольцеобразное затмение и почему оно особенное?

Вы же знаете, что солнечные затмения происходят довольно часто. Но кольцеобразное затмение – весьма редкое явление. Оно происходит, когда Луна находится слишком далеко от нас и закрывает Солнце не полностью. Спутник Земли оказывается посередине солнечного диска, из-за чего вместо привычного светила мы видим красивое огненное кольцо. Выглядит это так, будто бы солнце почему-то почернело, но продолжает светить.

Сейчас нам, кстати, повезло: жители Земли наблюдают кольцеобразное затмение уже третий год подряд. Последнее было 21 июня 2020 года, а до этого – 26 декабря 2019 года. Но это, скорее, удивительное совпадение. Уже следующее кольцеобразное затмение с Земли будет видно лишь через девять лет: 1 июня 2030 года.

И, кстати, в этом году впервые за долгое время кольцеобразное затмение можно будет во всей красе (с этим самым огненным кольцом) увидеть на территории России. Так что нам повезло.