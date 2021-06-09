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Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае?

, ИА "Амител"
Злосчастный коридор затмений, наконец-то, скоро закроется
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В июне нас ждёт кольцеобразное солнечное затмение. На два часа на улице станет заметно темнее, а в небе появится пугающе красивое огненное кольцо. Правда, насладиться зрелищем в полной мере смогут далеко не все. Где-то местные жители совсем ничего не увидят, для кого-то Луна затмит лишь часть солнечного диска. А для третьих вообще гораздо важнее, что вместе с этим явлением закроется коридор затмений: так астрологи называют сложный период в нашей жизни. Рассказываем, когда затмение в июне 2021 года, увидим ли мы его на Алтае и как вообще смотреть на это явление, чтобы не пришлось потом лечить глаза.

1
И когда же состоится солнечное затмение?
Уже совсем скоро. Затмение случится в четверг, 10 июня. Начнётся оно в 14:06 по московскому времени (18:06 в Алтайском крае), а закончится в 16:04 (20:04 у нас). Таким образом, полный цикл солнечного затмения составит без малого два часа. При этом максимальная фаза явления в Алтайском крае наступит в 19:07 (15:07 мск).
2
Что такое кольцеобразное затмение и почему оно особенное?

Вы же знаете, что солнечные затмения происходят довольно часто. Но кольцеобразное затмение – весьма редкое явление. Оно происходит, когда Луна находится слишком далеко от нас и закрывает Солнце не полностью. Спутник Земли оказывается посередине солнечного диска, из-за чего вместо привычного светила мы видим красивое огненное кольцо. Выглядит это так, будто бы солнце почему-то почернело, но продолжает светить.

Сейчас нам, кстати, повезло: жители Земли наблюдают кольцеобразное затмение уже третий год подряд. Последнее было 21 июня 2020 года, а до этого – 26 декабря 2019 года. Но это, скорее, удивительное совпадение. Уже следующее кольцеобразное затмение с Земли будет видно лишь через девять лет: 1 июня 2030 года.

И, кстати, в этом году впервые за долгое время кольцеобразное затмение можно будет во всей красе (с этим самым огненным кольцом) увидеть на территории России. Так что нам повезло.

3
А в Алтайском крае мы увидим это огненное кольцо?
К сожалению, нет. В России кольцеобразным затмением сполна можно будет насладиться только в отдалённых регионах: в Якутии, Магаданской области и на Чукотке. Всем остальным регионам придётся довольствоваться лишь частичным затмением. В их числе и Алтайский край.
4
Как тогда затмение будет выглядеть на Алтае?
В Алтайском крае, как и в остальной Сибири, затмение будет "половинчатым": Луна перекроет примерно половину Солнца. Поэтому невнимательные жители региона, возможно, даже не заметят, что в небе происходит весьма необычное явление.
5
Как правильно смотреть на солнечное затмение?

Очень осторожно и продуманно. Помните, что если взглянуть на солнце невооружённым глазом, можно запросто заработать ожог сетчатки глаза. Повреждение может привести к серьёзным осложнениям и даже слепоте. Причём иногда (когда солнце наиболее активно) человеку может потребоваться всего несколько секунд, чтобы заработать ожог.

А потому нужно использовать специальные приспособления-фильтры, которые уменьшат вредное излучение небесного светила. Важно: солнцезащитные очки не подойдут. Они не предназначены для того, чтобы защищать вас от прямых солнечных лучей. Использовать рентгеновские снимки или тонированные поверхности тоже бесполезно: риск ожога сохраняется.

Вот через что действительно можно взглянуть на солнечное затмение:

  • ненужная дискета – разломайте её и достаньте оттуда магнитную плёнку (именно она и послужит вам фильтром для просмотра);
  • специальный фильтр, который можно установить на телескоп или бинокль;
  • закопчённое на огне стекло – просто прокоптите осколок стекла над свечой, только оно должно быть полностью чёрным, без единого просвета (правда, и через такой фильтр долго смотреть на затмение не рекомендуется);
  • фотоплёнка, но только чёрно-белую и только непроявленную.

Но даже через эти безопасные фильтры на Солнце не рекомендуется смотреть дольше 40 секунд. Затем нужно давать отдых глазам, чтобы их не повредить.

6
А что там за коридор затмений?

Это уже размышления астрологов. Коридором затмений они называют явление, когда лунное и солнечное затмения происходят друг за другом с промежутком около двух недель. Так случилось и в 2021 году: открылся коридор 26 мая, когда мы наблюдали полное лунное затмение. А закроется он 10 июня, когда вся Чукотка будет любоваться красивым огненным кольцом.

Астрологи уверены, что это очень опасный и нестабильный период, а влияние коридора затмений испытывают на себе все люди. Считается, что в это время нужно внимательно просчитывать каждое своё действие и аккуратно общаться с людьми. Тех, кто будет совершать слишком много ошибок, ждёт кармическая расплата на ближайшие 18 лет.

Что ж, времени что-то исправить в этот коридор затмений у вас, кажется, уже нет. А вот поставить под сомнения рассказы астрологов – вполне.

7
Что нельзя делать во время солнечного затмения?

Астрологи считают, что в день солнечного затмения нельзя планировать никаких важных дел. Мол, Солнце и Луна вмешаются в ваши дела и все разрушат. Кроме того, ни в коем случае нельзя ссориться с окружающими – конфликт в ближайшем будущем выйдет вам боком. И вообще никаких спонтанных решений лучше не принимать: необдуманные траты и внезапные поездки принесут вам лишь разочарование.

Вместо этого, считают астрологи, лучше спокойно провести время с близкими людьми. А если вы ругались с кем-то, 10 июня – отличный день, чтобы, наконец, попросить прощения и помириться. Ещё одно хорошее занятие во время солнечного затмения – составить подробный план своих ближайших задач и поставить амбициозные цели.

Кстати, выходить замуж 10 июня, уверены астрологи, – шикарная идея. Такие браки считаются очень крепкими. Но только в том случае, если выбор оказался правильным. Тогда через все неурядицы пара будет проходить уверенно. Если же выбор был ошибочным, расставание будет невероятно тяжёлым и болезненным.

8
Кажется, я всё пропустил. Когда там следующее затмение?
4 декабря 2021 года. Причём это будет полное затмение: никаких огненных колец, только темнота. Но в Алтайском крае, да и по всей России, его видно не будет. Явлением можно будет насладиться только из Антарктиды.
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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