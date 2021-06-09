Огненная красота. Когда кольцеобразное солнечное затмение и увидим ли мы его на Алтае?

В июне нас ждёт кольцеобразное солнечное затмение. На два часа на улице станет заметно темнее, а в небе появится пугающе красивое огненное кольцо. Правда, насладиться зрелищем в полной мере смогут далеко не все. Где-то местные жители совсем ничего не увидят, для кого-то Луна затмит лишь часть солнечного диска. А для третьих вообще гораздо важнее, что вместе с этим явлением закроется коридор затмений: так астрологи называют сложный период в нашей жизни. Рассказываем, когда затмение в июне 2021 года, увидим ли мы его на Алтае и как вообще смотреть на это явление, чтобы не пришлось потом лечить глаза.
Вы же знаете, что солнечные затмения происходят довольно часто. Но кольцеобразное затмение – весьма редкое явление. Оно происходит, когда Луна находится слишком далеко от нас и закрывает Солнце не полностью. Спутник Земли оказывается посередине солнечного диска, из-за чего вместо привычного светила мы видим красивое огненное кольцо. Выглядит это так, будто бы солнце почему-то почернело, но продолжает светить.
Сейчас нам, кстати, повезло: жители Земли наблюдают кольцеобразное затмение уже третий год подряд. Последнее было 21 июня 2020 года, а до этого – 26 декабря 2019 года. Но это, скорее, удивительное совпадение. Уже следующее кольцеобразное затмение с Земли будет видно лишь через девять лет: 1 июня 2030 года.
И, кстати, в этом году впервые за долгое время кольцеобразное затмение можно будет во всей красе (с этим самым огненным кольцом) увидеть на территории России. Так что нам повезло.
Очень осторожно и продуманно. Помните, что если взглянуть на солнце невооружённым глазом, можно запросто заработать ожог сетчатки глаза. Повреждение может привести к серьёзным осложнениям и даже слепоте. Причём иногда (когда солнце наиболее активно) человеку может потребоваться всего несколько секунд, чтобы заработать ожог.
А потому нужно использовать специальные приспособления-фильтры, которые уменьшат вредное излучение небесного светила. Важно: солнцезащитные очки не подойдут. Они не предназначены для того, чтобы защищать вас от прямых солнечных лучей. Использовать рентгеновские снимки или тонированные поверхности тоже бесполезно: риск ожога сохраняется.
Вот через что действительно можно взглянуть на солнечное затмение:
- ненужная дискета – разломайте её и достаньте оттуда магнитную плёнку (именно она и послужит вам фильтром для просмотра);
- специальный фильтр, который можно установить на телескоп или бинокль;
- закопчённое на огне стекло – просто прокоптите осколок стекла над свечой, только оно должно быть полностью чёрным, без единого просвета (правда, и через такой фильтр долго смотреть на затмение не рекомендуется);
- фотоплёнка, но только чёрно-белую и только непроявленную.
Но даже через эти безопасные фильтры на Солнце не рекомендуется смотреть дольше 40 секунд. Затем нужно давать отдых глазам, чтобы их не повредить.
Это уже размышления астрологов. Коридором затмений они называют явление, когда лунное и солнечное затмения происходят друг за другом с промежутком около двух недель. Так случилось и в 2021 году: открылся коридор 26 мая, когда мы наблюдали полное лунное затмение. А закроется он 10 июня, когда вся Чукотка будет любоваться красивым огненным кольцом.
Астрологи уверены, что это очень опасный и нестабильный период, а влияние коридора затмений испытывают на себе все люди. Считается, что в это время нужно внимательно просчитывать каждое своё действие и аккуратно общаться с людьми. Тех, кто будет совершать слишком много ошибок, ждёт кармическая расплата на ближайшие 18 лет.
Что ж, времени что-то исправить в этот коридор затмений у вас, кажется, уже нет. А вот поставить под сомнения рассказы астрологов – вполне.
Астрологи считают, что в день солнечного затмения нельзя планировать никаких важных дел. Мол, Солнце и Луна вмешаются в ваши дела и все разрушат. Кроме того, ни в коем случае нельзя ссориться с окружающими – конфликт в ближайшем будущем выйдет вам боком. И вообще никаких спонтанных решений лучше не принимать: необдуманные траты и внезапные поездки принесут вам лишь разочарование.
Вместо этого, считают астрологи, лучше спокойно провести время с близкими людьми. А если вы ругались с кем-то, 10 июня – отличный день, чтобы, наконец, попросить прощения и помириться. Ещё одно хорошее занятие во время солнечного затмения – составить подробный план своих ближайших задач и поставить амбициозные цели.
Кстати, выходить замуж 10 июня, уверены астрологи, – шикарная идея. Такие браки считаются очень крепкими. Но только в том случае, если выбор оказался правильным. Тогда через все неурядицы пара будет проходить уверенно. Если же выбор был ошибочным, расставание будет невероятно тяжёлым и болезненным.
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