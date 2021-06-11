Пятница, 11 Июнь, 18:57

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,68
€ 87,33
18°


5180454 +12505
Обь
554см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Евро 2020ЧП с батутом в БарнаулеКубок мира по гребле в Барнауле
Вопрос дня



Врач, депутат и сестра министра. Чем запомнилась Лариса Шойгу и от чего она умерла?

, ИА "Амител"
За последние законопроекты она голосовала всего за день до смерти
Лариса Шойгу / Фото: pronedra.ru

Лариса Шойгу / Фото: pronedra.ru

Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась 10 июня в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в партии "Единая Россия", которую политик представляла в нижней палате парламента. Многим Шойгу запомнилась в первую очередь благодаря своей фамилии: она приходится старшей сестрой министра обороны страны. Перед стартом политического пути она даже вернула девичью фамилию, чтобы иметь больше шансов попасть в Госдуму. Но этому предшествовала долгая медицинская карьера: Лариса Шойгу – заслуженный врач РФ. Рассказываем, от чего умерла Лариса Шойгу, чем она отличилась за 14 лет в депутатском кресле и какой её запомнят коллеги по цеху.

1
От чего умерла Лариса Шойгу?
По неофициальным данным, от инсульта. Причём недуг у Ларисы Шойгу развился на фоне продолжительной борьбы с ковидом. Об этом РЕН-ТВ рассказала замглавы фракции "Единой России" в Госдуме Раиса Кармазина.

"Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов… Мы несколько созывов работали вместе", – рассказала она телеканалу.

Несмотря на болезнь, смерть Шойгу стала для всех полной неожиданностью. На сайте Госдумы указано, что ещё накануне, 9 июня, она находилась на работе. Депутат принимала участие в заседании нижней палаты парламента и голосовала по законопроектам. Последний её голос зафиксирован в 13:03 по московскому времени.

2
Чем Лариса Шойгу запомнилась кроме политики?

До того, как пойти в Госдуму, Шойгу сделала большую медицинскую карьеру. Родилась она в 1953 году в городе Чадан Тувинской АССР (ныне – Республика Тыва). Лариса была старшей дочерью Кужугета Сэрээвича Шойгу, который занимал пост секретаря Тувинского областного комитета КПСС. Её матерью была Александра Кудрявцева, которая долгое время работала в тувинском Минсельхозе. Позже в семье родился Сергей Шойгу, который сейчас руководит Министерством обороны РФ. Кроме того, у Ларисы есть младшая сестра Ирина.

Ещё в школе Шойгу решила стать медиком. После получения аттестата она поступила в Томский медицинский институт на психиатра. С 1976 по 1998 год Лариса была сотрудником Тувинской республиканской психиатрической больницы. За время докторской практики дослужилась до должности замглавврача по лечебной работе. Помимо основной работы, она также была судебным психиатром и входила в состав судебно-психиатрической комиссии.

Закончила карьеру медика в статусе врача высшей категории и со званием заслуженного врача РФ.

3
Как она оказалась в политике?

В 1998 году Лариса Шойгу стала чиновником: она заняла пост первого заместителя министра здравоохранения Республики Тыва. Правда, долго там не проработала: переехала в Москву и снова начала заниматься врачебной практикой. Лариса Кужугетовна устроилась рефлексотерапевтом в центральную поликлинику МЧС России (ведомством, кстати, тогда руководил её брат Сергей Шойгу). Правда, некоторое время спустя она снова стала чиновником: заняла должность замначальника по страховой медицине в клинике.

А уже затем Лариса Шойгу начала политическую карьеру. В 2007 году стала депутатом Госдумы V созыва, пройдя в парламент по федеральному списку кандидатов от "Единой России". Кстати, до первого шага в политику она носила фамилию мужа – Фламенбаум. Но решила вернуть девичью, которая уже была известна на всю страну.

В 2011 году она прошла и в VI созыв Госдумы: тоже от "Единой России". Ещё через пять лет вновь попала в нижнюю палату парламента на выборах 2016 года. Но на этот раз Шойгу прошла по региональному списку единороссов. В Госдуме представляла интересы Красноярского края и родной Республики Тыва.

4
Чем занималась в Госдуме?

За 14 лет работы в парламенте Лариса Шойгу стала автором 17 законопроектов и поправок к федеральным законам.

Именно ей принадлежала идея ввести в уголовно-процессуальный кодекс новое определение – "запрет определённых действий". Это мера пресечения, при которой подозреваемому или обвиняемому временно запрещают, например, пользоваться интернетом и телефоном. Кроме того, человека могут лишить права "выходить в определённое время из дома, находиться в некоторых местах, общаться с определёнными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем". Сама Шойгу неоднократно подчёркивала в СМИ, что "этот закон давно, как говорится, просился".

Успела Шойгу поработать и над законопроектом, который регулирует деятельность иностранных агентов в России.

Но самой громкой её инициативой стал так называемый закон "о запрете лекарств из США". В 2018 году Лариса Шойгу стала одним из соавторов законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Одним из пунктов этого документа был запрет (или ограничение) импорта на территорию России лекарств, которые произвели в США или дружественных ей государствах. Запрет очень много критиковали общественники, говоря о возможном коллапсе в сфере медицины. Кроме того, недовольны оказались даже в комитете Совета Федерации по социальной политике и комитете Госдумы по международным делам. Закон в итоге приняли, но скандальную поправку о запрете ввоза лекарств всё же убрали.

5
Что известно о семье Шойгу?

Лариса Шойгу была замужем за хирургом Константином Фламенбаумом, который много лет проработал в Республиканской больнице Тывы. Его уже тоже нет в живых: Фламенбаум скоропостижно скончался в 2017 году. В браке у пары родился один ребёнок – Александр Фламенбаум. Сейчас он работает юристом и руководит финансово-инвестиционной компанией. 

Осталось у Шойгу и двое внуков – 22-летний Никита и 12-летняя Мария.

6
Как в обществе отреагировали на смерть Ларисы Шойгу?

В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью депутата. "Большой потерей" её смерть назвал Сергей Неверов, который руководит фракцией "Единой России" в нижней палате парламента.

"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной Думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Её уход – большая потеря для всех нас", – написал Неверов у себя в Facebook.

Отреагировал на кончину депутата и премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу. Потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии – большое горе для родных, близких, друзей и коллег. Лариса Кужугетовна была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком. Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы", – цитирует РИА Новости главу кабмина.

А в родной для Шойгу Республике Тыва 11 июня объявили днём траура. Врио главы республики Владислав Ховалыг подчеркнул, что она останется в памяти коллег и близких "красивой, обаятельной и доброжелательной женщиной".

Выразил соболезнования и экс-губернатор республики Шолбан Кара-Оол:

"База, фундамент личности у неё был мощный. Нацеленность на поддержку своей малой родины особенно была видна, когда она стала депутатом Госдумы от Тувы. Ответственность перед избирателями, всеми людьми – одно из самых ценных её качеств. Лариса Кужугетовна очень мощно работала. Она подняла на новый уровень обязательное проведение региональных недель, личные приёмы избирателей, встречи с коллективами, поддержку детей, больных, остро необходимое оборудование в больницы и школы. В ней сочетались строгость и человечность. Она делала добрые дела без заигрываний. Люди к ней тянулись и рады были общаться", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Дата, место прощания с Ларисой Шойгу и её похорон пока неизвестны. О них будет сообщено позже.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июнь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
18:52
Житель Бийска хотел заработать на продаже костюма, но отдал деньги мошенникам 0
18:32
Губернатор Алтайского края Томенко встретился с вице-президентом Федерации дзюдо России 0
18:03
В Алейске девушка убила сожителя за то, что он несколько лет издевался над ней 0
17:54
Семьи с детьми в России смогут путешествовать по льготным тарифам 0
17:44
Губернатор Томенко призвал ускорить вакцинацию от COVID-19 в Алтайском крае 2
17:29
Патриарх Кирилл рассказал, когда люди смогут ходить сквозь стены 3
17:16
Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости 0
17:06
Маршрут движения трамвая № 7 изменят в Барнауле 0
16:54
Врач, депутат и сестра министра. Чем запомнилась Лариса Шойгу и от чего она умерла? 0
16:43
Барнаульским биатлонистам выделили миллион на создание детского мобильного комплекса 0
16:29
Тепло, вернись. Какой будет погода в Барнауле и Алтайском крае на праздничные выходные? 0
16:13
Баста, аэропорт и новая трасса. Чем запомнился Дементьев на посту главы Минтранса? 4
16:03
Начать с малого. Как предприниматель из Поспелихи развивает три бизнеса в двух городах 0
15:54
Провериться на антитела после прививки "ЭпиВакКороной" в Алтайском крае можно бесплатно 2
15:46
Слабость и перепады настроения. Врач рассказал об опасности постковидного синдрома 0
15:32
Алтайские депутаты решили ужесточить законы в отношении аттракционов 1
15:20
Сеть АЗС "Газпромнефть" разыгрывает три миллиона рублей 0
15:04
Бузова спела в спектакле на сцене МХАТа, но не попала в ноты 6
14:52
Бывшего министра транспорта Алтайского края задержали за особо крупную взятку. Видео 17
14:39
Бийчанин увеличил размер своей пенсии при помощи поддельных документов 2
14:23
20 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
14:10
Барнаульское "Динамо" завершит сезон двумя домашними матчами 1
14:03
Алтайский крупяной завод стал участником нацпроекта "Производительность труда" 0
13:57
Трамп призвал Байдена не засыпать на встрече с Путиным 3
13:46
95 приусадебных участков остаются частично подтопленными в Затоне 0
13:28
Барнаульские депутаты повысили зарплату себе и муниципальным служащим 13
13:13
Пожар на мебельной фабрике произошел в Барнауле 1
13:03
Одна полоска: основные причины женского бесплодия и где его лечить 0
12:52
Огненная Луна. Как выглядело солнечное затмение в разных концах Земли 0
12:45
Пожар произошёл на территории парка "Лесная сказка" в Барнауле 9
12:30
Двухлетний мальчик утонул в баке с водой на Алтае 20
12:17
Блогера Юрия Хованского отправили в СИЗО 4
12:03
Реальная польза: специалисты "Росводоканал Барнаул" предлагают инновации 0
11:50
Дмитрий Попов признал высокую смертность от ковида в Алтайском крае 20
11:39
В школы и детские сады Новосибирска поступили сообщения о минированиях 0
11:28
Двое пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 4
11:17
Россиянам рассказали, как повысить доходы на пенсии 9
11:03
Головоломки, аркады и экшен: МегаФон запускает новый сервис подписки на мобильные игры 0
10:53
В Барнауле на месяц перекроют улицу Деповскую 0
10:47
Более 1600 выпускников в Барнауле сдают ЕГЭ по физике и истории 1
10:34
Безработный сельчанин в Алтайском крае решил заправить машину друга, но разбил её 0
10:15
На аллее в Южном снесут ещё около 30 деревьев 10
10:04
Десять человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала года 12
09:52
Эксперт рассказал, нужно ли проходить по 10 тысяч шагов в день 2
09:40
Бывший алтайский чиновник получит почти миллион рублей за незаконное уголовное дело 10
09:26
Сколько дней отдыхаем на День России 12 июня в 2021 году? 1
09:15
В праздники в Барнауле будут работать три мобильных пункта вакцинации 29
09:02
Новый комплекс с пляжами и бассейном откроется в Барнауле 0
08:45
Более 140 повреждений выявили во время опрессовки по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле 1
08:29
Выборы и штраф за вейпы. Депутаты АКЗС перед каникулами рассмотрят рекордное число законов 4
08:14
Врачам стало тяжелее лечить пациентов с коронавирусом в России 5
08:02
"Это нонсенс". Барнаульцы не хотят покупать сверхдорогие новостройки и выбирают "вторичку" 38
07:52
Петь, вышивать и со звёздами плясать. Чем удивит гостей День России на "Бирюзовой Катуни"? 1
07:39
Неврологи рассказали о способе, который позволяет эффективнее изучать новые навыки 0
07:18
Познер захотел увидеть поражение сборной России в матче Евро с Бельгией 25
07:08
Главу Алтайского края Виктора Томенко стали реже упоминать в соцсетях 7
06:51
Взросление в кадре. Скандальные фото постсоветского лагеря "Артек" 11
06:33
Какая погода – таков урожай. Почему 11 июня на Руси ждали дождь и боялись жары 1
06:17
Барнаульский комментатор Михаил Меламед не будет освещать чемпионат Европы по футболу 5
06:01
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 11 июня 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.