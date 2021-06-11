Врач, депутат и сестра министра. Чем запомнилась Лариса Шойгу и от чего она умерла?

Чем Лариса Шойгу запомнилась кроме политики?

До того, как пойти в Госдуму, Шойгу сделала большую медицинскую карьеру. Родилась она в 1953 году в городе Чадан Тувинской АССР (ныне – Республика Тыва). Лариса была старшей дочерью Кужугета Сэрээвича Шойгу, который занимал пост секретаря Тувинского областного комитета КПСС. Её матерью была Александра Кудрявцева, которая долгое время работала в тувинском Минсельхозе. Позже в семье родился Сергей Шойгу, который сейчас руководит Министерством обороны РФ. Кроме того, у Ларисы есть младшая сестра Ирина.

Ещё в школе Шойгу решила стать медиком. После получения аттестата она поступила в Томский медицинский институт на психиатра. С 1976 по 1998 год Лариса была сотрудником Тувинской республиканской психиатрической больницы. За время докторской практики дослужилась до должности замглавврача по лечебной работе. Помимо основной работы, она также была судебным психиатром и входила в состав судебно-психиатрической комиссии.

Закончила карьеру медика в статусе врача высшей категории и со званием заслуженного врача РФ.