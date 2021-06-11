Врач, депутат и сестра министра. Чем запомнилась Лариса Шойгу и от чего она умерла?

Депутат Госдумы Лариса Шойгу скончалась 10 июня в Москве в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в партии "Единая Россия", которую политик представляла в нижней палате парламента. Многим Шойгу запомнилась в первую очередь благодаря своей фамилии: она приходится старшей сестрой министра обороны страны. Перед стартом политического пути она даже вернула девичью фамилию, чтобы иметь больше шансов попасть в Госдуму. Но этому предшествовала долгая медицинская карьера: Лариса Шойгу – заслуженный врач РФ. Рассказываем, от чего умерла Лариса Шойгу, чем она отличилась за 14 лет в депутатском кресле и какой её запомнят коллеги по цеху.
"Мне принесли информацию сейчас о том, что причиной смерти был инсульт как осложнение коронавируса. И вот я узнала только что об этом. Больше нет слов… Мы несколько созывов работали вместе", – рассказала она телеканалу.
Несмотря на болезнь, смерть Шойгу стала для всех полной неожиданностью. На сайте Госдумы указано, что ещё накануне, 9 июня, она находилась на работе. Депутат принимала участие в заседании нижней палаты парламента и голосовала по законопроектам. Последний её голос зафиксирован в 13:03 по московскому времени.
До того, как пойти в Госдуму, Шойгу сделала большую медицинскую карьеру. Родилась она в 1953 году в городе Чадан Тувинской АССР (ныне – Республика Тыва). Лариса была старшей дочерью Кужугета Сэрээвича Шойгу, который занимал пост секретаря Тувинского областного комитета КПСС. Её матерью была Александра Кудрявцева, которая долгое время работала в тувинском Минсельхозе. Позже в семье родился Сергей Шойгу, который сейчас руководит Министерством обороны РФ. Кроме того, у Ларисы есть младшая сестра Ирина.
Ещё в школе Шойгу решила стать медиком. После получения аттестата она поступила в Томский медицинский институт на психиатра. С 1976 по 1998 год Лариса была сотрудником Тувинской республиканской психиатрической больницы. За время докторской практики дослужилась до должности замглавврача по лечебной работе. Помимо основной работы, она также была судебным психиатром и входила в состав судебно-психиатрической комиссии.
Закончила карьеру медика в статусе врача высшей категории и со званием заслуженного врача РФ.
В 1998 году Лариса Шойгу стала чиновником: она заняла пост первого заместителя министра здравоохранения Республики Тыва. Правда, долго там не проработала: переехала в Москву и снова начала заниматься врачебной практикой. Лариса Кужугетовна устроилась рефлексотерапевтом в центральную поликлинику МЧС России (ведомством, кстати, тогда руководил её брат Сергей Шойгу). Правда, некоторое время спустя она снова стала чиновником: заняла должность замначальника по страховой медицине в клинике.
А уже затем Лариса Шойгу начала политическую карьеру. В 2007 году стала депутатом Госдумы V созыва, пройдя в парламент по федеральному списку кандидатов от "Единой России". Кстати, до первого шага в политику она носила фамилию мужа – Фламенбаум. Но решила вернуть девичью, которая уже была известна на всю страну.
В 2011 году она прошла и в VI созыв Госдумы: тоже от "Единой России". Ещё через пять лет вновь попала в нижнюю палату парламента на выборах 2016 года. Но на этот раз Шойгу прошла по региональному списку единороссов. В Госдуме представляла интересы Красноярского края и родной Республики Тыва.
За 14 лет работы в парламенте Лариса Шойгу стала автором 17 законопроектов и поправок к федеральным законам.
Именно ей принадлежала идея ввести в уголовно-процессуальный кодекс новое определение – "запрет определённых действий". Это мера пресечения, при которой подозреваемому или обвиняемому временно запрещают, например, пользоваться интернетом и телефоном. Кроме того, человека могут лишить права "выходить в определённое время из дома, находиться в некоторых местах, общаться с определёнными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем". Сама Шойгу неоднократно подчёркивала в СМИ, что "этот закон давно, как говорится, просился".
Успела Шойгу поработать и над законопроектом, который регулирует деятельность иностранных агентов в России.
Но самой громкой её инициативой стал так называемый закон "о запрете лекарств из США". В 2018 году Лариса Шойгу стала одним из соавторов законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств". Одним из пунктов этого документа был запрет (или ограничение) импорта на территорию России лекарств, которые произвели в США или дружественных ей государствах. Запрет очень много критиковали общественники, говоря о возможном коллапсе в сфере медицины. Кроме того, недовольны оказались даже в комитете Совета Федерации по социальной политике и комитете Госдумы по международным делам. Закон в итоге приняли, но скандальную поправку о запрете ввоза лекарств всё же убрали.
Лариса Шойгу была замужем за хирургом Константином Фламенбаумом, который много лет проработал в Республиканской больнице Тывы. Его уже тоже нет в живых: Фламенбаум скоропостижно скончался в 2017 году. В браке у пары родился один ребёнок – Александр Фламенбаум. Сейчас он работает юристом и руководит финансово-инвестиционной компанией.
Осталось у Шойгу и двое внуков – 22-летний Никита и 12-летняя Мария.
В Госдуме выразили соболезнования в связи со смертью депутата. "Большой потерей" её смерть назвал Сергей Неверов, который руководит фракцией "Единой России" в нижней палате парламента.
"Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала её интересы в Государственной Думе. Благодаря своим профессиональным и человеческим качествам, честности, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение как среди коллег и товарищей, так и в самых широких кругах общественности. Её уход – большая потеря для всех нас", – написал Неверов у себя в Facebook.
Отреагировал на кончину депутата и премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Примите мои искренние соболезнования в связи с безвременным уходом Ларисы Кужугетовны Шойгу. Потеря такого незаурядного человека, полного сил и энергии – большое горе для родных, близких, друзей и коллег. Лариса Кужугетовна была ярким политиком, талантливым и сердечным человеком. Высочайший профессионализм, управленческий опыт и знания Ларисы Шойгу были востребованы на самых разных, но неизменно ответственных направлениях работы", – цитирует РИА Новости главу кабмина.
А в родной для Шойгу Республике Тыва 11 июня объявили днём траура. Врио главы республики Владислав Ховалыг подчеркнул, что она останется в памяти коллег и близких "красивой, обаятельной и доброжелательной женщиной".
Выразил соболезнования и экс-губернатор республики Шолбан Кара-Оол:
"База, фундамент личности у неё был мощный. Нацеленность на поддержку своей малой родины особенно была видна, когда она стала депутатом Госдумы от Тувы. Ответственность перед избирателями, всеми людьми – одно из самых ценных её качеств. Лариса Кужугетовна очень мощно работала. Она подняла на новый уровень обязательное проведение региональных недель, личные приёмы избирателей, встречи с коллективами, поддержку детей, больных, остро необходимое оборудование в больницы и школы. В ней сочетались строгость и человечность. Она делала добрые дела без заигрываний. Люди к ней тянулись и рады были общаться", – написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Дата, место прощания с Ларисой Шойгу и её похорон пока неизвестны. О них будет сообщено позже.
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