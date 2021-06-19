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Какие изменения ждут водителей в России?

, ИА "Амител"
Рассказываем, как точно изменится жизнь автомобилистов в ближайшее время и какие ещё инициативы могут стать новой реальностью
pixabay.com

pixabay.com

Целый ряд нововведений для автомобилистов вступают в силу в России в ближайшее время. Среди них – возможность оформления полиса ОСАГО без техосмотра, изменение сроков для привлечения водителей за повторное нарушение, а также ужесточение ответственности для пьяных водителей-рецидивистов. Кроме того, депутаты предложили внести ещё несколько изменений, такие как выдача прав с 17 лет и введение штрафов за превышение скорости больше чем на 10 км/ч в населённом пункте. Рассказываем подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

1
ОСАГО без техосмотра

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Депутаты Госдумы сошлись во мнении, что недостаточное количество станций техосмотра неизбежно спровоцирует развитие теневого рынка, когда автовладельцы будут вынуждены покупать документ о прохождении техосмотра ради ОСАГО. По информации Госавтоинспекции, каждый пятый российский регион не имеет достаточного количества пунктов техосмотра, а в Москве их и вовсе лишь половина от требуемого, пишет auto.mail.ru. Тем более что зачастую никакой диагностики транспортные средства не проходят, а страховые компании не могут проконтролировать это.

Сейчас все легковые автомобили (кроме такси) старше четырёх лет раз в два года должны проходить техосмотр (ТО) на спецстанциях. Если машина старше 10 лет, ТО делают ежегодно. С 1 марта 2021 года при прохождении ТО формируется электронная диагностическая карта и все данные вносятся в единую базу. Договор ОСАГО без ТО оформить не получится.

Но уже через месяц автовладельцам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром, пишет ТАСС.

Многие ошибочно могли подумать, что раз для ОСАГО техосмотр не нужен, то его вовсе можно не проходить. На самом деле это не так, просто сейчас для рядовых водителей действует отсрочка. Но с 1 марта 2022 года (после того как в силу вступит новая редакция КоАП) за отсутствие диагностической карты начнут штрафовать сразу на 2000 рублей вместо нынешних 800. Проверять, прошёл ли автомобиль техосмотр, планируют с помощью специальных дорожных камер, которые будут считывать информацию по номеру. Штраф при фотофиксации хотят выписывать один раз в сутки. Постановления будут выносить в отношении собственника автомобиля, если он не докажет, что машина находилась в пользовании иного лица.

2
Изменили сроки

Сроки для привлечения водителей за повторное нарушение будут считать по-новому. "РГ" опубликовала поправки в Кодекс административных правонарушений, которые уже вступили в законную силу.

Согласно этим корректировкам, человек в течение года будет считаться наказанным с момента вступления в силу постановления (как и сейчас). Однако если штраф он погасит ещё до вступления постановления в силу, то будет считаться подвергнутым наказанию с момента вступления в силу постановления, но в течение года с момента уплаты штрафа.

Эта принципиальная разница, отмечают эксперты. Например, за проезд на красный свет водитель заплатит штраф, но всё ещё не будет считаться наказанным, поскольку постановление в силу не вступило.

Оно вступает в силу через 10 дней после его получения, например, по почте, если штраф вынесен с помощью автоматической фотовидеофиксации нарушений. Получив постановление, водитель может его обжаловать. Тогда оно вступит в силу после решения апелляционного суда. Всё это время автомобилист не будет считаться наказанным и его нельзя будет привлечь за повторный проезд на красный свет, что уже предусматривает лишение прав.

А если рассмотрение дела в двух судах затянется на год, то штраф будет уплачен и постановление, наконец, вступит в силу. Но дело в том, что срок, когда он считается наказанным, истечёт. И за следующий проезд на красный свет водитель заплатит штраф как за первое нарушение. То есть, по существу, останется не наказанным.

Такой расчёт не будет касаться нетрезвых водителей, потому что уплатить штраф до вступления в силу решения суда там не получится. 

3
За вождение в пьяном виде "закроют" на три года

Уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде ужесточат в России. Государственная Дума 8 июня утвердила законопроект, который предполагает увеличение штрафа до полумиллиона рублей, либо он составит размер заработка за два-три года вместо нынешних года-двух. Срок лишения свободы за это правонарушение тоже увеличили: с двух до трёх лет.

Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы – до двух лет, принудительные работы – до трёх лет, написал "Коммерсант".

Отметим, что речь идёт о водителях, которые ранее совершили ДТП без тяжких последствий и летального исхода. Если же во время ДТП были тяжкие или летальные последствия, срок лишения свободы будет увеличен до 15 лет.

Сейчас закон находится на рассмотрении в Совете Федерации. 

4
За руль с 17 лет

Также в Госдуме сейчас обсуждают несколько инициатив. Среди них пока предложение выдавать права на управление легковыми машинами с 17 лет. Но ездить молодым водителям позволят только под контролем наставника, пишет "Российская газета". В законопроекте, который поступил в рабочую группу Аналитического центра при правительстве по регуляторной гильотине, речь идёт о транспортных средствах категории "В" (автомобили, разрешённая максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны, число сидячих мест не превышает восьми) и подкатегории "В1" (трициклы, квадроциклы).

С одной стороны, эксперты сходятся во мнении, что такая практика должна положительно повлиять на уровень мастерства начинающих водителей. Но с другой – их настораживает формулировка требований к наставнику, согласно которой ментором может стать любой водитель, имеющий права категории "В". То есть даже 18-летний, получивший их месяц назад. И это может отрицательно повлиять на безопасность дорожного движения.

Относительно квадроциклов в подкатегории "В1" не ясно, как наставник будет давать команды, если участники движения должны быть в шлемах.

В ГИБДД говорят, что порядок и условия управления должно определить правительство РФ. 

5
Штраф за превышение скорости на 10 км/ч

Штраф за превышение скорости свыше десяти километров в час в населённых пунктах предлагают ввести в России. В Госдуму соответствующий законопроект внёс депутат от партии "Единая Россия" Родион Букачаков, сообщает РИА Новости.

Напомним, сейчас водителям выписывают штраф за превышение допустимой скорости на 20 и более километров в час. Политик считает, что нужно ввести "административную ответственность водителей за превышение в населённых пунктах максимально допустимой скорости движения на величину более десяти, но не более двадцати километров в час". Штраф может составить 500 рублей.

В пояснительной записке к законопроекту народный избранник отметил, что в настоящее время в КоАП нет ответственности за нарушение скоростного режима на величину до 20 км/ч. В результате водители в населённых пунктах вместо установленных 60 км/ч зачастую двигаются со скоростью 80 км/ч, а в жилых зонах и на дворовых территориях – со скоростью до 40 км/ч, при ограничении 20 км/ч.


Комментарии

19.06.2021 07:41
гость

Но с 1 марта 2022 года (после того как в силу вступит новая редакция КоАП) за отсутствие диагностической карты начнут штрафовать сразу на 2000 рублей вместо нынешних 800

А что до 1 марта станций ТО будет достаточно? Сомнительно. Еще одну проблему создали, хорошо, что перед выборами проговорились, на выборах могут получить ответку по полной

19.06.2021 09:01
- гость -

А кроме штрафов вносятся еще какие то предложения

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