Какие изменения ждут водителей в России?

ОСАГО без техосмотра

Госдума отменила обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

Депутаты Госдумы сошлись во мнении, что недостаточное количество станций техосмотра неизбежно спровоцирует развитие теневого рынка, когда автовладельцы будут вынуждены покупать документ о прохождении техосмотра ради ОСАГО. По информации Госавтоинспекции, каждый пятый российский регион не имеет достаточного количества пунктов техосмотра, а в Москве их и вовсе лишь половина от требуемого, пишет auto.mail.ru. Тем более что зачастую никакой диагностики транспортные средства не проходят, а страховые компании не могут проконтролировать это.

Сейчас все легковые автомобили (кроме такси) старше четырёх лет раз в два года должны проходить техосмотр (ТО) на спецстанциях. Если машина старше 10 лет, ТО делают ежегодно. С 1 марта 2021 года при прохождении ТО формируется электронная диагностическая карта и все данные вносятся в единую базу. Договор ОСАГО без ТО оформить не получится.

Но уже через месяц автовладельцам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской ответственности, не обязательно будет предъявлять диагностическую карту с пройденным техосмотром, пишет ТАСС.

Многие ошибочно могли подумать, что раз для ОСАГО техосмотр не нужен, то его вовсе можно не проходить. На самом деле это не так, просто сейчас для рядовых водителей действует отсрочка. Но с 1 марта 2022 года (после того как в силу вступит новая редакция КоАП) за отсутствие диагностической карты начнут штрафовать сразу на 2000 рублей вместо нынешних 800. Проверять, прошёл ли автомобиль техосмотр, планируют с помощью специальных дорожных камер, которые будут считывать информацию по номеру. Штраф при фотофиксации хотят выписывать один раз в сутки. Постановления будут выносить в отношении собственника автомобиля, если он не докажет, что машина находилась в пользовании иного лица.