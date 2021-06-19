Когда закончится нашествие мошек в Алтайском крае и как защититься от их укусов?

Полчища мошек сводят с ума жителей Алтайского края. Маленькие, но такие надоедливые насекомые, укус которых очень болезненный, проявляют особую активность вечером, но и днём некоторые из их братии не дремлют. Причём в этом году от них нет покоя не только возле водоёмов, но и в черте Барнаула. Учёные отмечают, что этот период по численности гнуса уже сейчас можно назвать аномальным, а пик мошкары ещё впереди. В связи с тем, что всем, по всей видимости, предстоит пережить непростое лето, amic.ru решил собрать самые действенные средства борьбы с мошками.
Самый бюджетный способ спастись от мошкары – это приготовить раствор из кулинарной ванили (пачка 1,5 г на 0,5 литра воды). Либо можно смешать крем (например, детский) с этим пряным порошком. Средство со сладким запахом наносят на открытые участки кожи. Работает оно около 30 минут. Отметим, что в некоторых магазинах краевой столицы ванилин уже полностью раскупили.
В качестве средств, отпугивающих мошек, эффективны эфирные масла с резким ароматом. В их числе масло гвоздики, эвкалипта, перечной мяты, которые можно купить в аптеке. Средства наносят на шею, руки, ноги с помощью ватного диска. Дольше остальных их этого списка мошек отпугивает аромат гвоздики (около часа), остальные средства спасут примерно на 20-30 минут.
Наиболее длительный эффект в борьбе с этими насекомыми обеспечивают репелленты, такие как "Рефтамид", OFF, Gardex, а также мази, например "Тайга". Срок их действия варьируется от одного до шести часов.
Кроме того, защититься от мошек поможет плотная одежда и москитная сетка. Особенно это актуально на отдыхе в лесу или возле реки.
В помещении избавиться от мошек поможет фумигатор, но покупать пластинки необходимо именно от этого вида насекомых. Либо нужно залить в него экстракт эвкалипта. На свежем воздухе можно использовать спирали против мошек.
На месте укуса мошки возникает зуд и жжение, а на теле появляются шишки – как правило, небольшие по размеру, красные и болезненные. Аллергическая реакция возникает на антикоагулянты, которые мошки впрыскивают в кровь.
Такие ранки лучше не расчёсывать и сразу обработать борным спиртом. Можно сделать холодный компресс из нашатыря, столового уксуса или питьевой соды (на стакан воды одна чайная ложка). Очень действенен солевой или содовый раствор. Он быстро снимает и зуд, и отёки.
В некоторых случаях насекомые могут выступать как переносчики инфекций. При инфицировании красные пятнышки укуса превратятся в прозрачные пузыри. При таком развитии событий нужно немедленно обратиться к врачу, который назначит лечение.
К сожалению, не скоро. Как сообщила amic.ru доктор биологических наук, профессор Людмила Комарова, этот год по численности гнуса уже сейчас можно назвать аномальным, а пик мошкары ожидается в июле. На популяцию мошек во многом влияет хорошая солнечная погода, а разлетаться они способны на достаточно большие расстояния после появления потомства. Поэтому назойливую мошку жителям Алтайского края придётся терпеть ещё несколько недель.
Спасти ситуацию могла бы обработка территорий, но сейчас все силы, видимо, брошены на борьбу с коронавирусом и другие проблемы остаются незамеченными.
Комментарии
Спасти ситуацию могла бы обработка территорий, но сейчас все силы, видимо, брошены на борьбу с коронавирусом и другие проблемы остаются незамеченными.
Каким образом с коронавирусом борются те, кто должен заниматься обработкой территории?
Мероприятия по обработке от гнуса открытых территориях в городах, например, в парках, должен проводить Роспотребнадзорб. Он очень даже связан с короновирусом
Что-то не помню, когда обрабатывали от мошек, за исключением пионерских лагерей. От клещей да, обрабатывали. Через месяц уже будут стрекозы. И мошки как бы наоборот любят влажность, а не солнечную погоду.
Он очень даже связан с короновирусом
Расскажите о их нелегкой борьбе, пожалуйста. Эти подвиги не должны быть забыты.
19.06.2021 09:07
Пионер
А как же борьба с курильщиками? Нелегко бороться с третью населения страны.
В заголовке Алтайский край, в статье Барнаул и пригород, что за журналисты пошли и куда смотрит редактор? У нас мошек нет совсем, были в конце мая и начале июня полчища комаров, но сейчас и их не стало, а мошек совсем не было и нет,.
нас мошек нет совсем,
У нас, это где, интересно?