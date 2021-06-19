Когда закончится нашествие мошек в Алтайском крае и как защититься от их укусов?

Чем спастись от мошек?

Самый бюджетный способ спастись от мошкары – это приготовить раствор из кулинарной ванили (пачка 1,5 г на 0,5 литра воды). Либо можно смешать крем (например, детский) с этим пряным порошком. Средство со сладким запахом наносят на открытые участки кожи. Работает оно около 30 минут. Отметим, что в некоторых магазинах краевой столицы ванилин уже полностью раскупили.



В качестве средств, отпугивающих мошек, эффективны эфирные масла с резким ароматом. В их числе масло гвоздики, эвкалипта, перечной мяты, которые можно купить в аптеке. Средства наносят на шею, руки, ноги с помощью ватного диска. Дольше остальных их этого списка мошек отпугивает аромат гвоздики (около часа), остальные средства спасут примерно на 20-30 минут.



Наиболее длительный эффект в борьбе с этими насекомыми обеспечивают репелленты, такие как "Рефтамид", OFF, Gardex, а также мази, например "Тайга". Срок их действия варьируется от одного до шести часов.



Кроме того, защититься от мошек поможет плотная одежда и москитная сетка. Особенно это актуально на отдыхе в лесу или возле реки.

В помещении избавиться от мошек поможет фумигатор, но покупать пластинки необходимо именно от этого вида насекомых. Либо нужно залить в него экстракт эвкалипта. На свежем воздухе можно использовать спирали против мошек.