Какое новое пособие смогут оформить беременные с 1 июля и что для этого нужно?

Уже скоро в России начнут принимать заявления для назначения части обещанных президентом выплат семьям с детьми. 24 июня премьер Михаил Мишустин объявил, что с 1 июля будут выплачивать пособия беременным женщинам. На эти цели из бюджета страны выделят 10 млрд рублей. Кто сможет получить дополнительную поддержку от государства и что для этого нужно – рассказывает amic.ru.

1 Кто сможет оформить новое пособие ? Путин объявил о новых выплатах семьям с детьми. Кому и сколько будут платить? Некоторые получат первые пособия уже с 1 июля



Пособие будет ежемесячным. Выплачивать его станет Пенсионный фонд. А принимая решение о назначении выплаты, кроме справок об официальном доходе, чиновники проведут комплексную оценку нуждаемости семьи. Но эту выплату с 1 июля могут рассчитывать беременные женщины, находящиеся в сложной жизненной ситуации: доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. При этом финансовую помощь назначат только в том случае, если будущая мама встанет на учёт на раннем сроке беременности – до 12 недель.Пособие будет ежемесячным. Выплачивать его станет Пенсионный фонд. А принимая решение о назначении выплаты, кроме справок об официальном доходе, чиновники проведут комплексную оценку нуждаемости семьи.

2 Но ведь раньше пособие за раннюю постановку на учёт платили всем беременным. Его отменили? Это пособие получали не все беременные, а только официально работающие женщины (или студентки очной формы обучения), которые встали на учёт по беременности до 12 недель. Выплата была единоразовой и выплачивал её фонд социального страхования. Для жительниц Алтайского края сумма пособия на данный момент составляет 814,46 руб. либо 849,88 руб. (в зависимости от размера районного коэффициента).



И да. С 1 июля 2021 года его отменяют.

2 То есть разовое пособие отменили для работающих беременных, но ввели ежемесячное для неработающих? Чиновники говорят, что это не совсем так. Неработающие женщины могут рассчитывать на пособие по беременности с 1 июля, но только в том случае, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть женщине придётся обосновать причины отсутствия дохода.

3 Если я встала на учёт по беременности до 1 июля, мне не положено ежемесячное пособие ? Если вы встали на учёт в женской консультации до 1 июля, то тоже можете подать заявление на пособие с 1 июля и вы будете его получать до родов. Конечно, если ваше финансовое положение отвечает необходимым критериям для начисления этой выплаты.

4 Сколько составит новое пособие? В каждом регионе размер пособия будет отличаться. Это связано с тем, что выплата составит 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Алтайском крае он равен 11 488 рублям, соответственно, половина от этой суммы – 5444 рубля. Столько и будут начислять.

5 А по каким критериям будут учитывать нуждаемость семьи? Как мы уже писали ранее, доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте федерации. В нашем регионе он составляет 10 655 рублей, сообщили в региональном ПФР. А вот что касается критериев "комплексной оценки нуждаемости", то они пока ещё не определены. В Пенсионном фонде ответили, что эти критерии и сроки рассмотрения заявлений станут известны после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.