Какое новое пособие смогут оформить беременные с 1 июля и что для этого нужно?

Уже скоро в России начнут принимать заявления для назначения части обещанных президентом выплат семьям с детьми. 24 июня премьер Михаил Мишустин объявил, что с 1 июля будут выплачивать пособия беременным женщинам. На эти цели из бюджета страны выделят 10 млрд рублей. Кто сможет получить дополнительную поддержку от государства и что для этого нужно – рассказывает amic.ru.
Кто сможет оформить новое пособие ?
Но эту выплату с 1 июля могут рассчитывать беременные женщины, находящиеся в сложной жизненной ситуации: доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. При этом финансовую помощь назначат только в том случае, если будущая мама встанет на учёт на раннем сроке беременности – до 12 недель.
Пособие будет ежемесячным. Выплачивать его станет Пенсионный фонд. А принимая решение о назначении выплаты, кроме справок об официальном доходе, чиновники проведут комплексную оценку нуждаемости семьи.
Но ведь раньше пособие за раннюю постановку на учёт платили всем беременным. Его отменили?
Это пособие получали не все беременные, а только официально работающие женщины (или студентки очной формы обучения), которые встали на учёт по беременности до 12 недель. Выплата была единоразовой и выплачивал её фонд социального страхования. Для жительниц Алтайского края сумма пособия на данный момент составляет 814,46 руб. либо 849,88 руб. (в зависимости от размера районного коэффициента).
И да. С 1 июля 2021 года его отменяют.
То есть разовое пособие отменили для работающих беременных, но ввели ежемесячное для неработающих?
Чиновники говорят, что это не совсем так. Неработающие женщины могут рассчитывать на пособие по беременности с 1 июля, но только в том случае, если соблюдено правило нулевого дохода. То есть женщине придётся обосновать причины отсутствия дохода.
Если я встала на учёт по беременности до 1 июля, мне не положено ежемесячное пособие ?
Если вы встали на учёт в женской консультации до 1 июля, то тоже можете подать заявление на пособие с 1 июля и вы будете его получать до родов. Конечно, если ваше финансовое положение отвечает необходимым критериям для начисления этой выплаты.
Сколько составит новое пособие?
В каждом регионе размер пособия будет отличаться. Это связано с тем, что выплата составит 50% от прожиточного минимума трудоспособного взрослого. В Алтайском крае он равен 11 488 рублям, соответственно, половина от этой суммы – 5444 рубля. Столько и будут начислять.
А по каким критериям будут учитывать нуждаемость семьи?
Как мы уже писали ранее, доход семьи не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте федерации. В нашем регионе он составляет 10 655 рублей, сообщили в региональном ПФР.
А вот что касается критериев "комплексной оценки нуждаемости", то они пока ещё не определены. В Пенсионном фонде ответили, что эти критерии и сроки рассмотрения заявлений станут известны после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.
Когда и где можно подать заявление на выплаты?
Приём заявлений для назначения новых выплат начнётся с 1 июля. Подать их можно будет на сайте госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.
Беременные могут претендовать на выплату начиная с шести недель беременности и до родов.
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