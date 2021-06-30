Как россияне будут отдыхать в 2022 году?

Как будем отдыхать на новогодних каникулах?

В январе 2022 года нас ждут десятидневные каникулы: с пятницы, 31 декабря, по воскресенье, 9 января. На работу большинство людей выйдут в понедельник, 10 января.

Четверг, 30 декабря, будет последним рабочим днем 2021 года. А выходные с 1 и 2 января, выпавшие на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.