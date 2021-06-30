Среда, 30 Июнь, 09:08

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,37
€ 86,2
21°


5493557 +20616
Обь
325см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Третья волна пандемииДень поля 2021 Евро 2020
Вопрос дня



Как россияне будут отдыхать в 2022 году?

, ИА "Амител"
Уже можно начинать строить планы на новогодние каникулы и майские праздники

Правительство согласовало перенос выходных дней в 2022 году, пишет "Российская газета". На новогодние каникулы страна уйдет в пятницу, 31 декабря 2021 года (Ура! В этот день мы можем спокойно резать салаты для праздника). А за счет переноса праздничных дней, выпадающих на субботу и воскресенье, нас ждут более длинные майские праздники. Рассказываем подробно когда и сколько россияне будут отдыхать в 2022 году.

1
Как будем отдыхать на новогодних каникулах?

В январе 2022 года нас ждут десятидневные каникулы: с пятницы, 31 декабря, по воскресенье, 9 января. На работу большинство людей выйдут в понедельник, 10 января.

Четверг, 30 декабря, будет последним рабочим днем 2021 года. А выходные с 1 и 2 января, выпавшие на субботу и воскресенье, переносятся на 3 и 10 мая соответственно.

2
Сколько дней будем отдыхать в феврале и марте?

В 2022 году День защитника Отечества — это среда, поэтому отдыхать мы будем только один день 23 февраля.

Международный женский день выпадет на вторник. На этот праздник нас ждет сразу три выходных. Работающие на "пятидневке" граждане смогут официально отдохнуть 6, 7 и 8 марта. Но для того, чтобы понедельник, 7 марта, стал выходным, за него придется отработать в субботу, 5 марта.

3
В мае будут длинные каникулы?
Нет, объединять майские праздники в длинные каникулы не стали из-за экономических соображений. Но за счет переноса январских выходных на этот месяц, нас ждут выходные с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.
4
А еще какие нерабочие дни будут в 2022 году?

За счет того, что 12 июня в 2020 году выпадает на воскресенье, выходные на День России продлятся с 11 по 13 июня.

День народного единства выпадет на пятницу, поэтому в ноябре выходные тоже продлятся три дня: с 4 по 6 ноября. Предпраздничный день 3 ноября будет считаться предпраздничным и поэтому он будет короче на один час.

Материалы по теме


 

Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:05
Власти защитили минимальный доход россиян от списания долгов 0
08:55
"Ожидали большего". Эксперты о том, что изменилось спустя год поправок в Конституцию 0
08:42
Военные вновь перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 0
08:29
Аналитики прогнозируют обвал рубля из-за третьей волны COVID 0
08:16
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности соли 3
08:03
Где-то прибавят, где-то убавят. Как в Барнауле изменятся тарифы на коммунальные услуги 3
07:55
Как россияне будут отдыхать в 2022 году? 0
07:37
Эко-тропа и собачий городок. В парке "Изумрудный" начали новый этап реконструкции 0
07:19
Как и где задать вопрос президенту Владимиру Путину на прямую линию? 26
07:02
Третья волна. "Антимасочники" вновь устроили скандал в барнаульском трамвае 14
06:51
Нестандарт, или Проблемы высоких людей 3
06:38
Тунгусский метеорит. Тайна, покрытая лесом 2
06:18
Сегодня состоится "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным 6
06:03
32-градусная жара и грозы обрушатся на Алтайский край 30 июня 2
23:54
Такой день. Гибель трех человек на трассе и начало аномальной жары в Алтайском крае 0
23:18
Директора компании из Барнаула осудили за подделку документов о займе на 3 млн рублей 0
22:50
Клипмейкер МакSим скончался от коронавируса 4
22:20
14-летняя девочка пропала в Барнауле 0
21:45
Миллион доз вакцины "КовиВак" выпустили в гражданский оборот 1
21:17
Дольщикам проблемного ЖК "Парковый" пообещали жилье к зиме 1
20:46
Гицбург заявил об особой опасности индийского штамма коронавируса 1
20:11
Водитель "Жигулей" сбил ребенка-велосипедиста в Барнауле 0
19:57
В Горном Алтае коронавирусом переболели 17 тысяч человек 0
19:38
Жителей Алтайского края предупредили о неделе аномальной жары 1
19:17
"Победа" запускает прямые рейсы из Барнаула в Москву со 2 июля 1
18:55
Германия запретила въезд россиянам из-за распространения опасных мутаций COVID-19 0
18:36
Бывшего ведущего агронома и госинспектора алтайского Россельхознадзора осудят за взятки 0
18:17
Подросток пострадал в ДТП с тремя погибшими на алтайской трассе 0
17:53
Гинцбург: летальность коронавируса в России может вырасти с 2 до 10% 5
17:41
Губернатор взял на контроль возвращение газа в дома жителей Бийска 1
17:25
Меры поддержки общепита на фоне пандемии утвердили в Москве 0
17:10
Владельца батута в Бийске обязали выплатить 35 тысяч рублей семье пострадавшей девочки 0
16:52
Глава компании "Дорожные знаки Алтая" заявила об уходе с рынка Алтайского края 4
16:40
Власти Алтайского края ответили на отказ подрядчиков достраивать школы и детсады 7
16:25
В Барнауле перекрыли проезд через трамвайные пути на Красноармейском проспекте 3
16:14
Землeтрясение произошло в Горном Алтае 2
15:59
Антиковидные требования к туристам могут усилить в Алтайском крае 4
15:44
В России за сутки выявили 20 616 случаев коронавируса 5
15:30
Умерла алтайская художница Наталья Акимова 1
15:15
Алтайские аграрии заготовили 148 тысяч тонн сена и сенажа 0
15:03
От сулугуни до рокфора: Россельхозбанк назвал самые популярные фермерские сыры 0
14:49
Водителей и кондукторов общественного транспорта вакцинируют в Барнауле 18
14:35
Россияне оказались не готовы привиться ради отдыха на Черном море 11
14:18
Три человека погибли, двое пострадали в аварии в Алтайском крае 16
14:03
В соответствии с планом: "Росводоканал Барнаул" ремонтирует канализационный коллектор 1
13:52
В Барнауле курьер по доставке еды украл телефон из детской коляски 0
13:38
Самолеты не приземлились в Толмачево и улетели в Барнаул из-за тумана 4
13:26
Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда? 11
13:14
Глава Минздрава Алтайского края сделал прививку от коронавируса 42
13:02
Количество заемщиков в МФО достигло максимума за последние несколько лет 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.