Без головных уборов на улицу не выходить! Какая погода будет в Алтайском крае на выходных?

Аномально жаркая погода без осадков ждет жителей Алтайского края на выходных. В ночь на субботу столбики термометров поднимутся до +12…+17 градусов, днем будет около +31…+33, в западных и южных районах – выше +35.

4 июня градус жары лишь прибавится. По краю ожидается +32…+37 градусов. И такая тенденция сохранится минимум пять дней. В связи с этим, в регионе уже действует штормовое предупреждение.

"В течение как минимум пяти дней мы ожидаем температуру от +30 до +34 градусов, что является неблагоприятным фактором как для здоровья людей, так и для некоторых отраслей народного хозяйства", — сообщила на пресс-конференции начальник гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

Кроме того, в Алтайском крае в период с 4 по 9 июля будет действовать второе штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.