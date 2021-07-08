Когда начнутся выплаты школьникам по 10 тысяч рублей и как подать заявление?

Чуть больше месяца осталось до старта выплат по 10 тысяч рублей детям школьного возраста. Еще в апреле президент страны Владимир Путин анонсировал, что летом государство поможет российским семьям собрать детей в школу в период пандемии. А теперь в Минтруде объяснили, когда нужно подавать заявления и когда, наконец, перечислят деньги. На помощь, по подсчетам ведомства, смогут рассчитывать больше 20 млн детей. Рассказываем, как правильно оформить выплату, кто может на нее претендовать и когда ждать финансовой поддержки.
С 16 августа 2021 года. Об этом на совещании Путина с членами правительства РФ рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Кстати, о таких сроках в апреле говорил и сам президент. Глава государства заверил россиян, что по 10 тысяч рублей они получат в середине августа.
Заявления же начнут принимать за месяц до старта выплат, с 15 июля.
"С 15 июля начнется прием заявлений на выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраст. Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа", — доложил Котяков президенту.
Поэтому сейчас пытаться оформить пособие бесполезно — такая возможность появится только через неделю.
Нет. Выплата единоразовая. Похожие пособия (тоже по 10 тысяч рублей) на каждого ребенка россиянам выплачивали в июле и августе 2020 года, в разгар пандемии. Правда, тогда никто не заявлял, что деньги предназначены именно для подготовки к школе.
Многие родители даже успели привыкнуть к такой помощи от правительства и возмущались, что уже в сентябре деньги им не перечислили. Властям пришлось объяснять, что это не ежемесячное пособие, а две единоразовых меры поддержки. То же самое и с новой выплатой: деньги перечислят только в августе, без всякого продолжения.
"По вашему поручению Владимир Владимирович, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу", — отчитался Котяков перед президентом.
По его словам, школьники старше 18 лет, которые продолжают обучение из-за ограничений по здоровью, тоже могут претендовать на пособие.
Доход семьи при назначении меры поддержки не имеет никакого значения.
Важно: выплата назначается отдельно на каждого ребенка. Поэтому семьи с двумя детьми получат 20 тысяч рублей, с тремя — 30 тысяч рублей, и так далее.
Самый простой способ — подать заявление на портале Госуслуг. Такая возможность появится с 15 июля: пока соответствующая форма там недоступна. Никаких справок прикреплять не нужно, уточнили в Пенсионном фонде. Ведомство само проверит право ребенка на выплату и назначит ее, если все в порядке. Заявление должны рассмотреть за пять рабочих дней с момента регистрации.
Тем же, кто не зарегистрирован на портале, нужно обратиться в отделение ПФР по месту жительства. Письменное заявление тоже будут рассматривать пять рабочих дней.
Комментарии
вангую... 15 го Госуслуги лягут мертвецки
ваш Кэп