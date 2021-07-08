Когда начнутся выплаты школьникам по 10 тысяч рублей и как подать заявление?

Когда начнут выплачивать по 10 тысяч рублей?

С 16 августа 2021 года. Об этом на совещании Путина с членами правительства РФ рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Кстати, о таких сроках в апреле говорил и сам президент. Глава государства заверил россиян, что по 10 тысяч рублей они получат в середине августа.

Заявления же начнут принимать за месяц до старта выплат, с 15 июля.

"С 15 июля начнется прием заявлений на выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраст. Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа", — доложил Котяков президенту.

Поэтому сейчас пытаться оформить пособие бесполезно — такая возможность появится только через неделю.