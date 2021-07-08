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Когда начнутся выплаты школьникам по 10 тысяч рублей и как подать заявление?

, ИА "Амител"
В Минтруде рассказали, когда можно подавать заявления и когда перечислят деньги
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Чуть больше месяца осталось до старта выплат по 10 тысяч рублей детям школьного возраста. Еще в апреле президент страны Владимир Путин анонсировал, что летом государство поможет российским семьям собрать детей в школу в период пандемии. А теперь в Минтруде объяснили, когда нужно подавать заявления и когда, наконец, перечислят деньги. На помощь, по подсчетам ведомства, смогут рассчитывать больше 20 млн детей. Рассказываем, как правильно оформить выплату, кто может на нее претендовать и когда ждать финансовой поддержки.

1
Когда начнут выплачивать по 10 тысяч рублей?

С 16 августа 2021 года. Об этом на совещании Путина с членами правительства РФ рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Кстати, о таких сроках в апреле говорил и сам президент. Глава государства заверил россиян, что по 10 тысяч рублей они получат в середине августа.

Заявления же начнут принимать за месяц до старта выплат, с 15 июля.

"С 15 июля начнется прием заявлений на выплату в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраст. Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года — с 16 августа", — доложил Котяков президенту.

Поэтому сейчас пытаться оформить пособие бесполезно — такая возможность появится только через неделю.

2
А что это за выплаты?
Это новое пособие, которое предложил ввести президент. Во время своего послания Федеральному собранию Путин заявил, что российские семьи летом 2021 года получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, который в сентябре пойдет в школу. По задумке властей, деньги помогут родителям собрать детей к предстоящему учебному году и закупить необходимые вещи.
3
Пособия будут выплачивать ежемесячно?

Нет. Выплата единоразовая. Похожие пособия (тоже по 10 тысяч рублей) на каждого ребенка россиянам выплачивали в июле и августе 2020 года, в разгар пандемии. Правда, тогда никто не заявлял, что деньги предназначены именно для подготовки к школе.

Многие родители даже успели привыкнуть к такой помощи от правительства и возмущались, что уже в сентябре деньги им не перечислили. Властям пришлось объяснять, что это не ежемесячное пособие, а две единоразовых меры поддержки. То же самое и с новой выплатой: деньги перечислят только в августе, без всякого продолжения.

4
Кто имеет право на "путинские" 10 тысяч рублей?
Выплаты положены всем детям до 18 лет, которые в сентябре 2021 года пойдут в школу: неважно, в какой класс. Шестилетки, которые только поступают в первый класс, тоже имеют право на помощь в 10 тысяч рублей. И даже те (из шестилетних), кто по каким-то причинам не сможет впервые в школу в этом году, тоже получат деньги, сообщили в Минтруде.

"По вашему поручению Владимир Владимирович, выплату получат все дети шестилетнего возраста, в том числе и те, кто в этом году может еще по каким-то причинам не пойти в школу", — отчитался Котяков перед президентом.

По его словам, школьники старше 18 лет, которые продолжают обучение из-за ограничений по здоровью, тоже могут претендовать на пособие.

Доход семьи при назначении меры поддержки не имеет никакого значения.

Важно: выплата назначается отдельно на каждого ребенка. Поэтому семьи с двумя детьми получат 20 тысяч рублей, с тремя — 30 тысяч рублей, и так далее.

5
Как оформить выплату?

Самый простой способ — подать заявление на портале Госуслуг. Такая возможность появится с 15 июля: пока соответствующая форма там недоступна. Никаких справок прикреплять не нужно, уточнили в Пенсионном фонде. Ведомство само проверит право ребенка на выплату и назначит ее, если все в порядке. Заявление должны рассмотреть за пять рабочих дней с момента регистрации.

Тем же, кто не зарегистрирован на портале, нужно обратиться в отделение ПФР по месту жительства. Письменное заявление тоже будут рассматривать пять рабочих дней.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

8.07.2021 12:32
- гость -

вангую... 15 го Госуслуги лягут мертвецки
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