Персеиды в 2021 году: как увидеть самый красивый звездопад года и когда он достигнет пика?

Поток Персеиды – это что? И при чём здесь звездопад?

Метеорный поток – это и есть явление, которое мы привыкли называть звездопадом. На самом деле, никакие звёзды с неба не падают: они очень далеко находятся и "живут" миллиарды лет. Звездопады возникают, когда наша планета проходит через облако мелких частиц. Они попадают в атмосферу, разогреваются и вспыхивают, создавая красивый эффект.

То же самое и с Персеидами. Каждый год в июле и августе Земля проходит через шлейф кометы Свифта – Туттля. Частицы проникают в воздушную оболочку планеты со скоростью 216 тыс. км/ч, образуя тот самый дождь из звёзд. Персеиды ещё принято называть "августовским звездопадом".

Назвали, кстати, метеорный поток в честь созвездия Персея. Именно из той области неба и вылетают падающие звёзды.

Кстати, о Персеидах известно очень давно: первые упоминания о них датируются ещё 36 годом н.э. "Более ста метеоров вспыхнули под утро", – записано в одной из китайских летописей. Тем не менее официально метеорный поток открыли в 1835 году. Сделал это бельгийский астроном Адольф Кетле.