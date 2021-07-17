Персеиды в 2021 году: как увидеть самый красивый звездопад года и когда он достигнет пика?

С 17 июля звёздное небо над Алтайским краем украшают Персеиды. Астрономы называют этот метеорный поток одним из самых ярких и красивых в году. В моменты пика падающую звезду не приходится выжидать часами: они пролетают в небе каждую минуту. А потому у тех, кто решит понаблюдать за этим явлением, точно будет шанс загадать заветное желание. Рассказываем, куда нужно смотреть, чтобы увидеть Персеиды, когда звездопад достигнет своего пика и как загадать желание, чтобы оно точно сбылось.
Метеорный поток – это и есть явление, которое мы привыкли называть звездопадом. На самом деле, никакие звёзды с неба не падают: они очень далеко находятся и "живут" миллиарды лет. Звездопады возникают, когда наша планета проходит через облако мелких частиц. Они попадают в атмосферу, разогреваются и вспыхивают, создавая красивый эффект.
То же самое и с Персеидами. Каждый год в июле и августе Земля проходит через шлейф кометы Свифта – Туттля. Частицы проникают в воздушную оболочку планеты со скоростью 216 тыс. км/ч, образуя тот самый дождь из звёзд. Персеиды ещё принято называть "августовским звездопадом".
Назвали, кстати, метеорный поток в честь созвездия Персея. Именно из той области неба и вылетают падающие звёзды.
Кстати, о Персеидах известно очень давно: первые упоминания о них датируются ещё 36 годом н.э. "Более ста метеоров вспыхнули под утро", – записано в одной из китайских летописей. Тем не менее официально метеорный поток открыли в 1835 году. Сделал это бельгийский астроном Адольф Кетле.
Это, кстати, очень просто даже для тех, кто далёк от космической тематики. И это ещё одна причина популярности Персеид – их легко обнаружить на небе. Особенность метеорного потока в том, что падающие звёзды вылетают из одной и той же точки. Дело за малым – понять, где она находится.
Малую Медведицу ещё с детства умеют находить почти все. Она-то нам и нужна. Справа от неё находится Кассиопея – ещё одно созвездие, похожее на букву W. Так вот, созвездие, которое находится прямо под Кассиопеей – это Персей. Оттуда-то и стоит ждать звездопада.
А в остальном всё просто. Нужно устроиться поудобнее, прихватить плед на всякий случай и любоваться красотой звёзд. Телескопов, биноклей и других приспособлений не нужно: звездопады нужно наблюдать невооружённым глазом.
Просто запасайтесь пледом (на улице ведь ночь и может быть прохладно), кофе (чтобы случайно не уснуть), устраивайтесь поудобнее там, где хорошо видно ночное небо и наблюдайте за Персеидами. Никаких специальных приспособлений для этого не нужно. Но лучше наслаждаться астрономическим явлением вдали от города и искусственных источников света. Именно при таких условиях ярче всего видны звёзды. Самое лучшее время для наблюдения – сразу после полуночи.
Это, кажется, и без наших инструкций с детства известно каждому. У того, кто заметит падающую звезду желание и успеет его загадать, оно обязательно исполнится, считается в народе. Но если вы вдруг ничего об этом не слышали, рассказываем.
Для начала нужно настроиться. Найдите удобное для наблюдения место. В идеале это должно быть вдали от города: там мало света, а звёзды на темном небе видно лучше. Заранее подумайте о том, какое желание вы хотите загадать. Астрологи считают, что оно должно быть по-настоящему искренним и важным. Не стоит просить звезду об iPhone, если можно попросить о здоровье и счастье для близких.
В народе считается, что желание лучше загадывать, находясь лицом к востоку. Мол, так Вселенная нас лучше слышит. Ну а дальше – самое важное. Увидели звезду – как можно быстрее загадывайте. Если рядом никого нет, можно даже произнести его вслух. Но никому, даже самым близким, не вздумайте рассказывать о том, что пожелали. В этом случае ничего не исполнится.
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