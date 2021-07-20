По каким направлениям семьи с детьми смогут купить авиабилеты по спецтарифам?

Отпуск с детьми в России станет значительно доступнее благодаря субсидированию перелётов. Правительство выделяет на эти цели 1,35 млрд руб. Куда можно выгодно слетать, на какую скидку рассчитывать и кто именно может воспользоваться этим предложением – в рубрике "Вопрос-ответ".
Специальные тарифы будут действовать на так называемые семейные перелёты, но только экономклассом и с фиксированной датой. Обязательным условием является покупка билетов с единым бронированием минимум на одного ребёнка и одного взрослого, который его сопровождает. Если в семье больше человек, сниженная стоимость доступна для всех.
Более того, для детей младше 12 лет предусмотрены дополнительные скидки – их размер составит не менее 25% специального тарифа. Перелёт детей до двух лет, как обычно, бесплатный.
"Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить бабушек и дедушек в других городах", – приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина с оперативного совещания "РГ".
Всего в список вошли 46 направлений:
- Екатеринбург – Владивосток
- Красноярск – Владивосток
- Южно-Сахалинск – Владивосток
- Екатеринбург – Казань
- Тюмень – Казань
- Ростов-на-Дону – Казань
- Красноярск – Казань
- Воронеж – Казань
- Калининград – Казань
- Калининград – Нижний Новгород
- Екатеринбург – Нижний Новгород
- Новосибирск – Нижний Новгород
- Самара – Иркутск
- Ростов-на-Дону – Иркутск
- Уфа – Иркутск
- Екатеринбург – Иркутск
- Красноярск – Иркутск
- Калининград – Иркутск
- Владивосток – Иркутск
- Екатеринбург – Улан-Удэ
- Воронеж – Калининград
- Новосибирск – Калининград
- Екатеринбург – Калининград
- Казань – Калининград
- Омск – Калининград
- Самара – Калининград
- Ростов-на-Дону – Калининград
- Красноярск – Калининград
- Тюмень – Калининград
- Мурманск – Воронеж
- Красноярск – Воронеж
- Калининград – Ярославль
- Мурманск – Казань
- Новосибирск – Воронеж
- Томск – Казань
- Тюмень – Воронеж
- Казань – Ярославль
- Самара – Тюмень
- Ростов-на-Дону – Тюмень
- Екатеринбург – Петрозаводск
- Ханты-Мансийск – Уфа
- Ростов-на-Дону – Екатеринбург
- Нижний Новгород – Ростов-на-Дону
- Мурманск – Ростов-на-Дону
- Благовещенск – Владивосток
- Благовещенск – Новосибирск.
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Министерству транспорта организовать работу максимально оперативно. По его словам, уже в августе россияне должны воспользоваться услугой приобретения льготных семейных авиабилетов.
Это станет возможным после проведения конкурса среди авиакомпаний. В кабмине считают, что льготные билеты за год смогут приобрести не менее 50 тысяч пассажиров.
Комментарии
От чего они устали?????????
значит будут повышения на именно эту субсидию всем остальным
значит будут повышения на именно эту субсидию всем остальным
что за бред несешь? субсидия идет перевозчику из бюджета. правительство цены на билеты не устанавливает.
20.07.2021 14:29
- гость -
А вы мне не тыкайте, дома в жену будите тыкать. Хамло кругом.
Можно было включить туда не крупные аэропорты, а простимулировать пассажиропоток в менее крупных. Например, вместо Толмачёво включить в программу барнаульский аэропорт. Чтобы человек, который в рамках субсидии решил полететь с детьми, а живёт в Кемерово или Новокузнецке, выбрал барнаульский аэропорт и поддержал его
20.07.2021 14:29
- правительство цены на билеты не устанавливает"
Не горячись! Государство цены не устанавливает = это так! Но влияет на них:
Цена авиабилетов состоит из трёх частей: тарифа перевозчика, сборов аэропортов и государственных служб и так называемых топливных сборов
. Берется в $ по курсу. а валютный курс у нас ох какой высокий!!! И в цену топлива ещё и акциз входит.
20.07.2021 14:29
- гость -
значит будут повышения на именно эту субсидию всем остальным
что за бред несешь? субсидия идет перевозчику из бюджета. правительство цены на билеты не устанавливает.
Напомнить про субсидии на ипотеку? А про автоутилизацию? А про выплаты в прошлом году на то, что бы собрать детей в школу? Всегда субсидии заканчивались только подъемом цен и обесцениванием самой субсидии.
20.07.2021 14:37
- гость -
А вы мне не тыкайте, дома в жену будите тыкать. Хамло кругом.
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будЕте, а не будИте. Кого вы будить собрались среди белого дня?
живёт в Кемерово или Новокузнецке, выбрал барнаульский аэропорт и поддержал его.
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Что за бред Вы несёте? Вы сами поехали бы в Кемерово или Новокузнецк, чтобы улететь "повкуснее"? Тем более, что там и там есть свои аэропорты.
Развивать надо малую авиацию, ту, которую убили в 90-е и восстановление которой прос рал в наш юрист в 2000-х.
Чтобы летать в Горный, Белокуриху Славгород и Камень и Рубцовск можно было по цене автобуса. Чтобы межрегиональные полеты в Нск, Новокузнецк, Красноярск, Томск, Омск, Казахстан по частоте были сравнимы с рейсами Барнаул-москва.
Кого вы будить собрались среди белого дня?
Свое уснувшее либидо. БГГГ
Заметьте нет ни одного популярного направления, ни в Москву, ни в Питер, нет направлений на юг, а шуму то наделали...