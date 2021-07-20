По каким направлениям семьи с детьми смогут купить авиабилеты по спецтарифам?

Кому предоставят скидку на авиаперелёты?

Специальные тарифы будут действовать на так называемые семейные перелёты, но только экономклассом и с фиксированной датой. Обязательным условием является покупка билетов с единым бронированием минимум на одного ребёнка и одного взрослого, который его сопровождает. Если в семье больше человек, сниженная стоимость доступна для всех.

Более того, для детей младше 12 лет предусмотрены дополнительные скидки – их размер составит не менее 25% специального тарифа. Перелёт детей до двух лет, как обычно, бесплатный.

"Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить бабушек и дедушек в других городах", – приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина с оперативного совещания "РГ".