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По каким направлениям семьи с детьми смогут купить авиабилеты по спецтарифам?

, ИА "Амител"
Семейные поездки воздушным транспортом будут субсидировать за счёт бюджета
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Отпуск с детьми в России станет значительно доступнее благодаря субсидированию перелётов. Правительство выделяет на эти цели 1,35 млрд руб. Куда можно выгодно слетать, на какую скидку рассчитывать и кто именно может воспользоваться этим предложением – в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Кому предоставят скидку на авиаперелёты? 

Специальные тарифы будут действовать на так называемые семейные перелёты, но только экономклассом и с фиксированной датой. Обязательным условием является покупка билетов с единым бронированием минимум на одного ребёнка и одного взрослого, который его сопровождает. Если в семье больше человек, сниженная стоимость доступна для всех.

Более того, для детей младше 12 лет предусмотрены дополнительные скидки – их размер составит не менее 25% специального тарифа. Перелёт детей до двух лет, как обычно, бесплатный.

"Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить бабушек и дедушек в других городах", – приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина с оперативного совещания "РГ".

2
Семейные авиаперелёты со скидкой будут доступны из Барнаула?
К сожалению, нет. Но можно купить билет с вылетом из Новосибирска. Из столицы Сибири будут доступны по льготным тарифам сразу несколько популярных туристических направлений. Среди них Нижний Новгород, Калининград, Воронеж, Благовещенск.
3
В какие города можно купить субсидированные авиабилеты?

Всего в список вошли 46 направлений:

  1. Екатеринбург – Владивосток 
  2. Красноярск – Владивосток 
  3. Южно-Сахалинск – Владивосток
  4. Екатеринбург – Казань 
  5. Тюмень – Казань 
  6. Ростов-на-Дону – Казань 
  7. Красноярск – Казань 
  8. Воронеж – Казань 
  9. Калининград – Казань 
  10. Калининград – Нижний Новгород 
  11. Екатеринбург – Нижний Новгород 
  12. Новосибирск – Нижний Новгород 
  13. Самара – Иркутск 
  14. Ростов-на-Дону – Иркутск 
  15. Уфа – Иркутск 
  16. Екатеринбург – Иркутск 
  17. Красноярск – Иркутск 
  18. Калининград – Иркутск 
  19. Владивосток – Иркутск 
  20. Екатеринбург – Улан-Удэ 
  21. Воронеж – Калининград 
  22. Новосибирск – Калининград 
  23. Екатеринбург – Калининград 
  24. Казань – Калининград 
  25. Омск – Калининград 
  26. Самара – Калининград 
  27. Ростов-на-Дону – Калининград 
  28. Красноярск – Калининград 
  29. Тюмень – Калининград 
  30. Мурманск – Воронеж 
  31. Красноярск – Воронеж 
  32. Калининград – Ярославль 
  33. Мурманск – Казань 
  34. Новосибирск – Воронеж 
  35. Томск – Казань 
  36. Тюмень – Воронеж 
  37. Казань – Ярославль 
  38. Самара – Тюмень  
  39. Ростов-на-Дону – Тюмень 
  40. Екатеринбург – Петрозаводск 
  41. Ханты-Мансийск – Уфа
  42. Ростов-на-Дону – Екатеринбург 
  43. Нижний Новгород – Ростов-на-Дону 
  44. Мурманск – Ростов-на-Дону 
  45. Благовещенск – Владивосток 
  46. Благовещенск – Новосибирск.
4
Сколько будет стоить субсидированный билет?
Тут всё индивидуально и зависит от дальности маршрута. Стоимость билета будет варьироваться от 4191 руб. до 10 953 руб.
5
Когда начнётся продажа субсидированных авиабилетов?

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Министерству транспорта организовать работу максимально оперативно. По его словам, уже в августе россияне должны воспользоваться услугой приобретения льготных семейных авиабилетов.

Это станет возможным после проведения конкурса среди авиакомпаний. В кабмине считают, что льготные билеты за год смогут приобрести не менее 50 тысяч пассажиров.

6
А на поезд можно купить субсидированный билет?
Семьи с ребёнком (или несколькими) в возрасте до 18 лет смогут получить скидку на поездки в купейных вагонах. Об этом в правительстве сообщили ещё в июне, но до сих пор о точной дате продажи билетов по льготным тарифам информации нет. Известно только, что льготный тариф будет рассчитываться как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.07.2021 14:24
гость

От чего они устали?????????

20.07.2021 14:26
- гость -

значит будут повышения на именно эту субсидию всем остальным

20.07.2021 14:29
- гость -

значит будут повышения на именно эту субсидию всем остальным

что за бред несешь? субсидия идет перевозчику из бюджета. правительство цены на билеты не устанавливает.

20.07.2021 14:37
- гость -


20.07.2021 14:29
- гость -

А вы мне не тыкайте, дома в жену будите тыкать. Хамло кругом.

20.07.2021 14:49
Виктор

Можно было включить туда не крупные аэропорты, а простимулировать пассажиропоток в менее крупных. Например, вместо Толмачёво включить в программу барнаульский аэропорт. Чтобы человек, который в рамках субсидии решил полететь с детьми, а живёт в Кемерово или Новокузнецке, выбрал барнаульский аэропорт и поддержал его

20.07.2021 15:38
ПЕТР

20.07.2021 14:29

- правительство цены на билеты не устанавливает"

Не горячись! Государство цены не устанавливает = это так! Но влияет на них:
Цена авиабилетов состоит из трёх частей: тарифа перевозчика, сборов аэропортов и государственных служб и так называемых топливных сборов
. Берется в $ по курсу. а валютный курс у нас ох какой высокий!!! И в цену топлива ещё и акциз входит.

20.07.2021 17:10
- гость -

20.07.2021 14:29
- гость -
значит будут повышения на именно эту субсидию всем остальным

что за бред несешь? субсидия идет перевозчику из бюджета. правительство цены на билеты не устанавливает.

Напомнить про субсидии на ипотеку? А про автоутилизацию? А про выплаты в прошлом году на то, что бы собрать детей в школу? Всегда субсидии заканчивались только подъемом цен и обесцениванием самой субсидии.

20.07.2021 19:22
South

20.07.2021 14:37
- гость -

А вы мне не тыкайте, дома в жену будите тыкать. Хамло кругом.
--------
будЕте, а не будИте. Кого вы будить собрались среди белого дня?

20.07.2021 19:26
- гость -

живёт в Кемерово или Новокузнецке, выбрал барнаульский аэропорт и поддержал его.
----
Что за бред Вы несёте? Вы сами поехали бы в Кемерово или Новокузнецк, чтобы улететь "повкуснее"? Тем более, что там и там есть свои аэропорты.

Развивать надо малую авиацию, ту, которую убили в 90-е и восстановление которой прос рал в наш юрист в 2000-х.
Чтобы летать в Горный, Белокуриху Славгород и Камень и Рубцовск можно было по цене автобуса. Чтобы межрегиональные полеты в Нск, Новокузнецк, Красноярск, Томск, Омск, Казахстан по частоте были сравнимы с рейсами Барнаул-москва.

20.07.2021 21:15
- гость -

Кого вы будить собрались среди белого дня?

Свое уснувшее либидо. БГГГ

21.07.2021 13:09
- гость -

Заметьте нет ни одного популярного направления, ни в Москву, ни в Питер, нет направлений на юг, а шуму то наделали...

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