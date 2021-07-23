"Смысл, если вирус мутирует?" 8 ответов на вопросы тех, кто ещё не решился на вакцинацию

Зачем прививаться, если всё равно вирус быстро мутирует? Вакцина меня не спасёт.

Ещё как спасёт. Во-первых, отечественные вакцины, пусть и с меньшей эффективностью, но работают и против новых штаммов ковида. А во-вторых, как раз вакцинация и поможет остановить бесконечные мутации вируса, уверена замдиректора Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ, профессор Наталья Лукьяненко. По её словам, "угомонить" ковид можно двумя способами: всем переболеть или всем вакцинироваться.

"Исходя из того, что мы наблюдаем, коронавирус обладает чрезвычайно высокой активностью мутации. Наша популяция сейчас иммунитета не имеет, поэтому идёт широкое распространение инфекции. Такой большой масштаб и обеспечивает то генетическое разнообразие вируса, которое мы имеем на сегодняшний день", – рассказала Лукьяненко.

По словам профессора, вирус мутирует именно в организме тех, кто болеет в средней или тяжёлой форме. Поэтому чем больше людей переносит ковид, тем быстрее появляются новые штаммы. Вакцинация позволит если не остановить, то значительно замедлить этот процесс. Тогда учёным потребуется гораздо меньше времени, чтобы досконально изучить инфекцию и разработать наилучшую схему лечения.

"Из мирового опыта мы видим, что именно вакцинация даёт нам возможность и обеспечить населению коллективный иммунитет, и значительно сократить количество мутаций", – считает профессор.