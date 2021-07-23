"Смысл, если вирус мутирует?" 8 ответов на вопросы тех, кто ещё не решился на вакцинацию

Около миллиарда жителей планеты уже привилось от коронавируса. Правда, это меньше четверти от необходимой прослойки, которая способна остановить пандемию. В России тем временем от ковида вакцинировано почти 34 млн человек. Этого тоже недостаточно: нужно почти в два раза больше. Власти и медики продолжают всеми способами убеждать население, что в прививке ничего страшного нет. Но вопросов у людей меньше не становится. В алтайском медуниверситете тоже решили организовать свой "ликбез" по вакцинации. Преподаватели-эпидемиологи провели горячую линию для жителей края, которым ещё не всё понятно о вакцинации.
Рассказываем, почему привиться всё же лучше, чем переболеть, можно ли ставить вакцину беременным и зачем отказываться от бани и алкоголя перед уколом (и после него).
Ещё как спасёт. Во-первых, отечественные вакцины, пусть и с меньшей эффективностью, но работают и против новых штаммов ковида. А во-вторых, как раз вакцинация и поможет остановить бесконечные мутации вируса, уверена замдиректора Института общественного здоровья и профилактической медицины АГМУ, профессор Наталья Лукьяненко. По её словам, "угомонить" ковид можно двумя способами: всем переболеть или всем вакцинироваться.
"Исходя из того, что мы наблюдаем, коронавирус обладает чрезвычайно высокой активностью мутации. Наша популяция сейчас иммунитета не имеет, поэтому идёт широкое распространение инфекции. Такой большой масштаб и обеспечивает то генетическое разнообразие вируса, которое мы имеем на сегодняшний день", – рассказала Лукьяненко.
По словам профессора, вирус мутирует именно в организме тех, кто болеет в средней или тяжёлой форме. Поэтому чем больше людей переносит ковид, тем быстрее появляются новые штаммы. Вакцинация позволит если не остановить, то значительно замедлить этот процесс. Тогда учёным потребуется гораздо меньше времени, чтобы досконально изучить инфекцию и разработать наилучшую схему лечения.
"Из мирового опыта мы видим, что именно вакцинация даёт нам возможность и обеспечить населению коллективный иммунитет, и значительно сократить количество мутаций", – считает профессор.
Не факт. О том, какой иммунитет (после болезни или после прививки) надёжнее и долговечнее, специалисты ещё спорят. Зато все согласны: пандемию быстрее остановит именно вакцинация.
Эпидемиологи не сомневаются: ковид рано или поздно обязательно ослабеет и станет похожим на грипп. Но пока до этого ещё далеко, объясняет Лукьяненко: инфекция пока только набирает силу и становится опаснее с каждой мутацией.
"Ещё в 1983 году в СССР была создана теория саморегуляции вида. Она гласит, что мы постоянно адаптируем микробов, которые попадают в наш организм, к нашей человеческой популяции. Изменяем их. Ни одному организму не выгодно убивать своего хозяина. По всем законам эволюции ковид должен адаптироваться, стать менее вирулентным и патогенным. Но мы, к сожалению, пока видим, что новые мутации не обеспечивают быструю адаптивность к нашей популяции", – рассказала профессор.
По словам специалиста, нет у коронавируса пока и сезонности, которая присуща каждому вирусу. Вспышки COVID-19 фиксируют и зимой, и весной, и летом, и осенью. А это значит, что до заветного ослабления вируса ещё очень далеко. На это могут уйти годы. Вакцинация же сократит этот процесс в разы.
Не обязательно. Всё зависит от того, что именно у вас за аллергия, объяснила профессор АГМУ Марина Никонорова. По её словам, многим людям с аллергией на какие-то продукты можно ставить прививку от ковида. Совсем нельзя вакцинировать только тех, кто страдает аллергической реакцией на компоненты препарата. В первую очередь – на куриный белок.
"Основным противопоказанием являются тяжёлые реакции, которые возникали у человека на другие вакцины. Например, анафилактический шок или обострение серьёзных аутоиммунных заболеваний. Тот же вазомоторный ринит не является противопоказанием к вакцинации. И периодически возникающие крапивницы тоже вовсе не означают, что прививку человеку ставить нельзя", – уверена Никонорова.
По её словам, всем, кто сомневается и подозревает у себя противопоказания, лучше показаться врачу. Медики установят, на что именно у вас аллергия, и вынесут вердикт: ставить или не ставить.
Беременным, наоборот, разрешена и даже необходима, уверена Лукьяненко. По её словам, это одна из главных групп риска.
"Самая опасная особенность для беременной – недостаточность иммунного ответа. По объективным причинам организм ослаблен. Естественно, для такого заразного и грозного вируса, как ковид, беременные женщины – это группа риска. Прививаться можно и нужно", – считает специалист.
Правда, в этом случае нужно подобрать соответствующий препарат. На данный момент из отечественных вакцин беременным разрешено ставить только "Спутник V". Соответствующую рекомендацию Минздрав утвердил в июне 2021 года. Профессор Никонорова уверена: никакой опасности в прививке нет.
"Уже накоплены убедительные данные, что вакцинация никак не влияет на развитие беременности. Наоборот, прививка защищает от тяжёлого течения ковида не только маму, но и ребёнка", – убеждена преподаватель.
Правда, по её словам, наилучший вариант – привиться заранее. В идеале – за три месяца до беременности. Но если женщина не успела, вакцинироваться от коронавируса лучше после 16-й недели беременности.
А вот в период грудного вскармливания пока прививаться нельзя. Это противопоказание для вакцины "ГамКовидВак" Минздрав оставил в силе.
Ещё раз повторяем: речь идёт только о "Спутнике V". Другие российские вакцины, по словам эпидемиологов, только начали проверять на безопасность для беременных.
После вакцинации любым из российских препаратов появляются оба вида иммунитета, объяснила Лукьяненко. По её словам, защита формируется точно так же, как если бы человек подхватил сам коронавирус.
"Любая встреча с инфекционным агентом или с антигенами, которые входят в состав препаратов, обеспечивает определённую иммунологическую реакцию. Эта реакция формирует как гуморальный, так и клеточный иммунитет к заболеванию", – рассказала медик.
Лукьяненко отмечает, что гуморальный иммунитет – это как раз выработка антител. Его можно считать первым этапом защиты: антитела сразу начинают бороться с возбудителем, мешают ему проникать в клетки и размножаться. Другими словами, гуморальный иммунитет снижает риск заражения коронавирусом.
Клеточный же иммунитет начинает работать тогда, когда человек уже заболел, объяснила профессор. После вакцинации наши клетки запоминают, как обнаруживать вирус и с ним бороться. В случае реального заражения организму привитого потребуется гораздо меньше времени, чтобы начать бороться с инфекцией. Отсюда и меньше шанс тяжёлого течения ковида и осложнений.
"Неважно, какой препарат вводили. Это может быть и сезонная прививка против гриппа, и укол от клещевого энцефалита, которые многие ставят весной. Если привились – нужно подождать месяц, а затем записываться на вакцинацию от коронавируса", – уверена специалист.
Так что тем, кто привык каждую осень ставить прививку от гриппа (или вынужден её ставить по долгу службы), нужно заранее продумать, когда вакцинироваться от ковида.
Нет. Ничего страшного в этом нет, подчеркнула Сафьянова. По её словам, в нормативах прописан только минимальный интервал между уколами – 21 день (для "ЭпиВакКороны" и "КовиВака" – 14 дней).
"Бывают разные причины. Например, командировка или какие-то жизненные обстоятельства. Мы же понимаем, что человек здесь, от вакцинации не отказывается и никуда не денется. Как сможет – так вторую и поставим. То же самое и с пациентами, которые заболели или у которых обострился хронический недуг. Как только человек выздоровеет, сможет прийти на вторую прививку", – пояснила медик.
Но это не касается тех, кто после первой прививки заразился ковидом. Им вакцинацию придётся начинать заново: через полгода после выздоровления, как и рекомендовано Минздравом.
Нет, не потому что злые медики пытаются лишить нас радостей жизни. Временный отказ от бани, физических нагрузок и употребления алкоголя помогает спасти организм от сильного обезвоживания, объяснила Марина Никонорова.
"Одна из нормальных реакций на прививку – кратковременное повышение температуры. В этом случае у человека начинается обезвоживание, сгущается кровь. Поэтому мы и рекомендуем пить много жидкости, если человек заболел. А алкоголь, занятия спортом и баня сами по себе вызывают обезвоживание. И совмещать это с прививкой крайне опасно. Человек может себе ещё более высокую температуру заработать", – рассказала специалист.
Она напомнила, что рекомендации нужно соблюдать совсем недолго – за три дня до вакцинации и ещё три дня после неё.
Комментарии
В Китае тоже мутирует, но уже практически никто не заражается. Могут же и в экономике и с вирусом. Может потому что коммунистическая партия руководит
А сколько умерло от вашей вакцинации, вы почему не пишите. У нас после этой пандемии у многих глаза открылись на наших врачей, многие люди больше не пойдут даже на прием к этим ганибалам.
23.07.2021 08:46
- гость -
А сколько умерло от вашей вакцинации, вы почему не пишите. У нас после этой пандемии у многих глаза открылись на наших врачей, многие люди больше не пойдут даже на прием к этим ганибалам.
Цифры в студию, можете привести даже из зарубежных источников. Машу Шукшину не предлагать
23.07.2021 08:34
гость
В Китае тоже мутирует, но уже практически никто не заражается. Могут же и в экономике и с вирусом. Может потому что коммунистическая партия руководит
Почитайте как они борются и примерьте эту "одежду" на себя. Готовы выполнять?
Сингапур опять объявил локдаун с 22 июля по 18 августа. Не получилось игнорировать ковид.
Только у нас и ноют и ноют. Маски заставляют носить, прививаться. Почитайте, что в странах делается. Сравните.
как раз вакцинация и поможет остановить бесконечные мутации вируса, уверена Лукьяненко.
Беременным, наоборот, разрешена и даже необходима, уверена Лукьяненко
Она случаем не родственница писателя- фантаста Сергея Лукьяненко?
23.07.2021 08:56
- гость -
Почитайте как они борются и примерьте эту "одежду" на себя. Готовы выполнять?
Одежду, которая позволяет стать первой экономикой мира возможно и можно примерить. Да и по борьбе с короной стоит подумать. Возможно оно того стоит
23.07.2021 08:34
гость
23.07.2021 08:46
- гость -
Идиотизм зашкаливает!
Только у нас и ноют и ноют. Маски заставляют носить, прививаться.
Не все ноют. Большинство маски не носят, не прививаются, над вами смеются.
Вчера какой-то компетентный назвавшийся тут майором, сказал, что депутаты борются за иммунитет. Ну вот в этом ключе наверное и надо проводить пиар-компанию предстоящих выборов.
Заботливые люди, дескать, за иммунитет борются.
А со мной тут чёт опять все поругались. Наверное опять придётся идти блог писать.
Может все и так как говорит эта женщина. Но вот на счет беременным вколоть смущает позиция. Чисто если вспомнить историю как какую то разработанную таблетку для беременных от тошноты которая не прошла исследования выписывали всем, и какой был результат после. А результаты были чудовищны- рождение инвалидов-мутантов. (Германия если что) Потом все это открылось конечно, и никто за это не ответил. Для этого потребовалось большое количество времени. А тут, с уверенностью чешит.
Не все ноют. Большинство маски не носят, не прививаются, над вами смеются
Некоторые даже под ИВЛ смеются. И даже когда своих родственников хоронят
Ну вот в этом ключе наверное и надо проводить пиар-компанию предстоящих выборов
Проигрышный вариант. Надо в ключе возвращения пенсионного возраста пиар-кампанию проводить и устранения неадекватного расслоения населения по доходам
"Из мирового опыта мы видим, что именно вакцинация даёт нам возможность и обеспечить населению коллективный иммунитет, и значительно сократить количество мутаций", – считает профессор."
Интересно, что на это скажет правительство Великобритании, которое уже признало, что да, вакцинироваться надо, но да, с эпидемией оно справиться не может, по этому надо просто смериться с присутствием вируса.
А что не так с Новосибом, там обстановка с короной лучше, чем у нас. Привитых больше или наоборот меньше? Может переболевших больше? Может вирус в Новосибе меньше мутирует?
Медик, профессор, довольно доходчиво объясняет азбучные истины. Но местные диванные аналитики всё-равно не доверяют, продолжают нести отсебятину. Особенно усирается "китайский" товарисч)
Если бы вы знали какое грустное зрелище из себя представляете.
правительство Великобритании, которое уже признало, что да, вакцинироваться надо, но да, с эпидемией оно справиться не может
Может ему надо созвониться с правительством Китая, которое признало, что да, вакцинироваться надо и да, с эпидемией оно справиться может
Медик, профессор, довольно доходчиво объясняет азбучные истины. Но местные диванные аналитики всё-равно не доверяют, продолжают нести отсебятину. Особенно усирается "великобританский" товарисч)
Если бы вы знали какое грустное зрелище из себя представляете
"китайский" товарисч
коммунист наверное
"По её словам, защита формируется точно так же, как если бы человек подхватил сам коронавирус."
но тем не менее, во все щели упорно рассказывают, что после болезни иммунитет так себе, а после прививки так ого-го!!
23.07.2021 09:32
гость
правительство Великобритании, которое уже признало, что да, вакцинироваться надо, но да, с эпидемией оно справиться не может
г-н Квартенг также признал, что он "обеспокоен" вопросами снабжения продовольствием, но призвал покупателей не "совершать панические покупки" и заявил, что он "не может гарантировать", что "pingdemic" не будет продолжаться после 16 августа, когда правила отменят после двойного вакцинирования
"Нехватка персонала, которая сейчас влияет на супермаркеты и, следовательно, на распределение национального продовольствия, требует сегодняшнего заседания комитета Cobra, которым развёртывание армии для преодоления нехватки водителей HGV должно быть рассмотрено в качестве крайней меры". Лейбористский мэр Лондона Садик Хан заявил газете Evening Standard: "Меня всё больше беспокоит наша способность поддерживать нынешний уровень абсолютно важных услуг, таких как общественный транспорт, поставки продовольствия и сбор мусора".
"Нынешний подход к самоизоляции заключается в том, чтобы закрыть экономику, а не открыть её. Это, безусловно, противоположно тому, что намеревалось сделать правительство. Предприятия исчерпали свои планы на случай непредвиденных обстоятельств и рискуют в ближайшие несколько недель остановиться. Сейчас необходим сбалансированный подход к восстановлению экономики, а не тот неловкий компромисс, который сейчас существует. Мы можем положить конец "pingdemia", приблизив дату, когда всем тем, кто был дважды привит, больше не нужно будет самоизолироваться, и введя схему тестирования и освобождения.
зачем расчёсывать всех одной гребёнкой? - ничего хорошего от этого не бывает. Это "эпидемия" длится почти 2 года, только раньше о ней не говорили. Люди уже переболели, сейчас болеют последние, кто не переболел. Выживет только тот, у кого сильный естественный иммунитет. ЕСТЕСТВЕННЫЙ!, а не искусственный, когда образуется с помощью вакцинации. Я переболела тяжело ещё в декабре 2019 года. До сих пор лечу последствия, но за почти 2 года больше не болела, даже гриппом. И не нагнетайте страх на людей.
23.07.2021 09:53
гость
Диагноз вы, конечно, сами себе поставили? Ведь в декабре 2019 никто еще у нас и не говорил о ковиде. Так что не обольщайтесь на свой счет и не делайте смехотворных выводов!
23.07.2021 08:34
гость
Так а что Китай то?! Пример КНДР ещё "лучше". Там коммуняки куда калёней.
23.07.2021 09:53
гость
зачем расчёсывать всех одной гребёнкой? -
Вот точно. Кто то укрепляет свой собственный иммунитет, ну а кто то к ревакцинациям готовится)
Знакомый попал в больницу с инсультом, а причина смерти ковид+инсульт. В какую статистику он попадет, и сколько всего + ковид? Не отрицаю его наличие, но мути вокруг этого оооочень много
75% населения должны быть привиты и далее каждые полгода повтор прививка...
.
есть ролик Лазарев Сергей Николаевич:--- если люди не развиваются -не хотят работать и учится и при этом живут только на пособия социальные,то данный народ подлежит утилизации: завозятся пластиковые мешки,создаются природные катаклизмы типа наводнений и всё..
наша ситуация: ждём пособий от Путина,предприятий гос нет или мало очень.зачем учится если всё равно только торговля привозными товарами--денег нет у народа на достойное обучение своих деток и что?---Вакцина для чего?-догадайтесь-- с 3 раз можно...
23.07.2021 10:26
гость
Какой запущенный случай! )))))))))))))
Меня Иосиф как-то угостил конфетой - Алёнка. Пошёл накупил конфет Алёнка сижу, ем, иммунитет крепчает.
23.07.2021 10:10
АБОРИГЕН
Так а что Китай то?! Пример КНДР ещё "лучше". Там коммуняки куда калёней.
КНДР существует только потому, что есть Китай, уже практически первая экономика мира. Фактически КНДР это уже дотационная китайская провинция
сижу, ем,
живот растет
хватит нагло врать. эксперименты на людях нельзя называть вакцинацией. сколькие уже умерли от этой жижи и от неоказанной помощи из-за той истерии. все болезни исчезли, один модный грипп остался с назойливой заботой. лжецам 30 серебреннников не отбьются в любом случае
В Китае жижа помогает. У них экономика мощная, они всем лжецам по 30 серебренников заплатили, уже почти миллиард поддался на ложь и привился
Прочитав эту статью, становится понятно, почему в АК медицина на дне и не поднимется оттуда еще очень долго....(
Тетя походу не в курсе, что вирус - это совокупность десятков белков и иммунитет к вирусу не может сформироваться после введения в организм только S- белка( который при том уже мутировал), в отличии от переболевшего, у которого организм познакомился с вирусом как совокупностью белков.
После вакцинации любым из российских препаратов появляются оба вида иммунитета, объяснила Лукьяненко. - Эта тетя бредит??
Беременным, наоборот, разрешена и даже необходима, уверена Лукьяненко.
Сам производитель вакцины Спутник в инструкции к своему препарату четко указал:Противопоказание- беременность. Тетя инструкцию не читала??
Пока будущих медиков учат вот такие "тёти" - за медицинской помощью обращаться не к кому.....
а смысл какой в локдауне? в отдельно взятой стране затормозить распространение вируса, а потом из-за рубежа с отдыха приедут очередные ярые борцы с вирусом здесь
и все равно распространят его
Если власть что-то он нас хочет, значит надо сделать наоборот.
23.07.2021 12:08
- гость -
Вы себя считаете бОльшим специалистом, чем профессор АГМУ? Представьтесь, гражданин.
23.07.2021 12:34
- гость -
Назло бабушке отморожу уши...
Вот вся антиваксерская шелупонь из таких как вы и состоит.
23.07.2021 12:24
гiсть
Из-за рубежа нельзя приехать "просто так" и привезти вирус.
Я в июне возвращался из-за рубежа, и должен был в течение суток после прилёта сделать ПЦР и загрузить его на Госуслуги. Если бы этого сделано не было, то за мной приехали бы.
А если китайская власть что-то хочет от китайцев, они так и делают. Наверное у них хорошая власть
23.07.2021 08:46
- гость -
А сколько умерло от вашей вакцинации, вы почему не пишите.
---------------
И сколько умерло? У нас в окружении после прививок НИ ОДНОГО не умерло. Все перенесли прививку легко.
23.07.2021 12:41
- гость -Вы себя считаете бОльшим специалистом, чем профессор АГМУ?
А как вы поняли что на вопросы в статье отвечал ПРОФЕССОР? Какой ответ вас в этом убедил?
Когда я читал, то возникло ощущение, что отвечал студент первого курса мед колледжа. Вроде что -то слышал о вирусах, иммунитете, беременности , слова вроде как знакомые - но к чему это всё, фиг его знает.
23.07.2021 11:31
любитель биологии
Как можно быть любителем биологии и не знать ее? Ну и насмешили! Пойдите, в школу запишитесь!))))
23.07.2021 13:22
- гость -
А это уже ваши проблемы, что въехать не можете)
медицина-это услуга и я решаю нужна мне она или нет.
если народ сейчас из указанных сфер деятельности будет уволен,то что наступит в крае?
да-да-да.это будет то,что вы подумали==через сутки отмена распоряжения про обяз.
и сплочённость народа.а этого боится власть.
23.07.2021 15:02
гость
Если бы да кабы.... Пока что вы занимаетесь подрывной деятельностью! А вакцинация НЕОБХОДИМА!
23.07.2021 15:07
- гость -
Если бы да кабы.... Пока что вы занимаетесь подрывной деятельностью! А вакцинация НЕОБХОДИМА!
Вы правы! Только есть одно но - вакциной, проверенной и не преносящей новых проблем привитому, а не этим шмурдяком! Как-то тромбоз словить не хочется или усиление действия вируса - это гарнатировано не будет? Ответственность есть?
23.07.2021 15:19
- гость -
Ничего не словите. Все будет замечательно, т.к. вакцина отличная - проверено на себе и на многочисленных родственниках разных возрастов. Не сомневайтесь и прививайтесь!
23.07.2021 15:42
- гость -
Ничего не словите. Все будет замечательно, т.к. вакцина отличная - проверено на себе и на многочисленных родственниках разных возрастов. Не сомневайтесь и прививайтесь!
Ну если вы так уверены то финансовую гарантию подпишите, лямов так на 100 американских, или не уверены?
Наши и китайцы на американскую говорят, что она шмурдяк, американцы на нашу и китайскую также говорят, на деле, никто ничего не знает и никаких гарантий никто во всем мире не дает. С презервативом тоже гарантий не дают, но все им пользуются
23.07.2021 16:53
- гость -
Все "так уверенные", в том числе и я, и все мои близкие, УЖЕ привиты. Без побочек, нигде ничего не выросло) И вам здоровья!
>> Во-первых, отечественные вакцины, пусть и с меньшей эффективностью, но работают и против новых штаммов ковида.
В смысле "с меньшей" - у нас же "самая эффективная вакцина " !!!! врут ???
Мда они с мутациями вируса группа разобраться не могут а вот вакцина от ковид обятельно остановит его мутации. Все привыкните уже ковид это наш второй грипп или ОРЗ только летальность у него повыше.
23.07.2021 19:05
- гость -
Чушь не пишите!