Водолеям – деньги, Близнецам – любовь. Каких знаков зодиака ждёт большая удача в августе?

Овны

Овнам в августе будет непросто. Особенно трудным выдастся первая половина месяца, уверены астрологи. Они советуют представителям знака экономить свои силы, эмоции и энергию. Все это обязательно понадобится в экстренных ситуациях, которые будут возникать одна за одной. Вполне может случиться так, что из-за чёрной полосы в жизни Овны почувствуют себя слабыми и беспомощными.

Чтобы этого не допустить, астрологи советуют абстрагироваться от всех происходящих неприятностей. В конце концов, все они преодолимы, если решать задачи постепенно. Неплохой способ пережить это время – взять отпуск или найти себе новое интересное увлечение. Это поможет представителям знака вновь почувствовать вкус жизни и прилив счастья. Вторая половина месяца станет для Овнов временем перемен: вас ждут события, которые в будущем обязательно приведут вас к победам.