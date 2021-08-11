Без бумажки не букашка! Что изменится в оформлении больничных и как их можно отслеживать?

Разве сейчас больничные не электронные?

В настоящее время больничный может быть как электронным, так и бумажным. Пациент сам выбирает более удобный для себя формат. Оба документа имеют равную юридическую силу.

Но с 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут оформлять только в электронном виде: в том числе по болезни, карантину, беременности и родам.