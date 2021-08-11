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Без бумажки не букашка! Что изменится в оформлении больничных и как их можно отслеживать?

, ИА "Амител"
Простаивать в очередях, чтобы поставить печать на документах, больше не придётся
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Все больничные листы в России с 1 января 2022 года станут электронными (ФЗ №126). Пациентам больше не придётся бегать по кабинетам и простаивать в очереди в регистратуру, чтобы поставить печать. Какие ещё плюсы у электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН), а также как проконтролировать начисления, разбираемся в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Разве сейчас больничные не электронные?

В настоящее время больничный может быть как электронным, так и бумажным. Пациент сам выбирает более удобный для себя формат. Оба документа имеют равную юридическую силу.

Но с 1 января 2022 года все листки нетрудоспособности будут оформлять только в электронном виде: в том числе по болезни, карантину, беременности и родам.

2
Зачем вводят электронный больничный?
Он более удобен, чем на бумажном носителе. Электронный больничный невозможно потерять, испортить или подделать. Вся информация о нём хранится в системе соцстраха, гражданин может самостоятельно проверить расчёт пособия, отследить в реальном времени, когда придёт выплата. А потому власти и решили использовать этот формат.

"С 1 января 2022 года выплата пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет осуществляться на основании электронного листка нетрудоспособности. ЭЛН станет единственным механизмом, который позволит обеспечить назначение и выплату пособий большинству работающего населения края", – сообщили в алтайском отделении ФСС.

3
Как оформить электронный листок нетрудоспособности?

На самом деле, это легко: на руки пациенту врач выдаёт квиток с номером больничного листа. Заверять его печатями в регистратуре, в которую обычно отстаивают очередь больные вместе со здоровыми, больше не придётся. Удобно, правда же?

Далее вы должны будете сообщить своему бухгалтеру или работодателю номер электронного документа. Сделать это можно лично или по телефону, через мессенджер или по электронной почте. 

А затем, уже без вашего участия, работодатель запросит электронный больничный в единой базе ФСС, заполнит сведения, необходимые для расчёта пособия (о вашем среднем заработке и стаже работы) и направит этот электронный реестр для назначения пособия и его выплаты в ФСС.

4
И когда я получу выплату по такому больничному?

Работодатель обязан  в течение пяти календарных дней передать в Фонд социального страхования сведения, необходимые для расчёта пособия, а также выплатить вам его за первые три дня нетрудоспособности в ближайший срок зарплаты.

ФСС произведёт расчёт и выплату по больничному в течение 10 календарных дней со дня поступления информации от работодателя.

В Алтайском региональном отделении фонда социального страхования РФ amic.ru сообщили, что некоторые компании не вовремя передают данные, при этом вводят сотрудников в заблуждение, утверждая, что выплату затягивает Фонд социального страхования.

Электронный больничный позволяет исключить такие ситуации: все манипуляции можно отследить. И это ещё один большой плюс ЭЛН.

5
Где можно проверить свой электронный больничный и как узнать сколько начислено?

Зайдите в электронный кабинет на сайт ФСС. Для этого потребуется ввести логин и пароль от портала "Госуслуги". С главной страницы перейдите в раздел "Кабинет получателя услуг".

Здесь вы найдёте информацию по срокам больничного, когда работодатель заполнил свою часть, а также по размеру выплаты. Кстати, сервис позволяет сделать самостоятельный расчёт. Если вы найдёте какую-то ошибку, тут же можете отправить запрос в ФСС.

Кстати, гражданам, имеющим подтверждённую учётную запись на портале "Госуслуги", информационные письма об открытии ЭЛН на их имя приходят автоматически.

6
Напомните, в каких случаях положен оплачиваемый больничный?

Основания для оформления больничного:

  •  заболевание (травма) работника;
  •  уход за больным членом семьи;
  • карантин (в том числе ребёнка в возрасте до семи лет, посещающего ДОУ, или  другого недееспособного члена семьи);
  • протезирование по медпоказаниям в стационарном специализированном учреждении;
  • долечивание работника в санаторно-курортном учреждении РФ после стационарного лечения по направлению врача.
Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.08.2021 09:10
Читатель

Очереди за больничным не в регистратуру, а в кабинет где оформляется больничный: и электронный и бумажный! И по сути НИЧЕГО не изменится.... Просто бумажки теперь не будут давать!

11.08.2021 09:30
- гость -

Какие ещё плюсы у электронного листка нетрудоспособности

Врач в глаза не будет видеть пациента и на входе и при выписке. Мне так по ковиду год назад оформляли, на основании положительного ПЦР.

11.08.2021 09:43
Такие дела

Кому удобней?! Мне вот как работнику удобней бумажный. Принёс его, а начальник говорит да ладно фиг с ним, не предъявляй - оплатим полные дни, а теперь никак.
11.08.2021 09:10
Читатель да, вор ника, тут ты верно гришь.

11.08.2021 09:49
- гость -

11.08.2021 09:43
Такие дела
Кто мешает вашему работодателю и в этом случае доплатить вам до нужной суммы, если он такой прекраснодушный и готов оплачивать нерабочие дни? И да, если у вас стаж больше 8 лет и ваша зп полностью официальная (ну и если вы не сидите на больничном часто), то сумма по бл не будет существенно меньше заработной платы.

11.08.2021 09:50
Гость

Ничего не изменится. Оформляли в июле электронный больничный в поликлинике, печать также ставить на его распечатку нужно после закрытия, в бухгалтерию его также нести нужно, потому что бухгалтеру нужно сверить название поликлиники и фио врача. Удобства электронного больничного не заметила.

11.08.2021 09:55
- гость -

11.08.2021 09:50
Гость
Бггг. Нет, не нужно бухгалтеру ничего сверять. Бухгалтер просто отправляет в ФСС номер бл, вашу фамилию, имя, отчество и номер СНИЛС. В ответ "прилетают" все данные по больничному, которые включают название поликлиники и данные врача) Номер бл можно хоть по телефону озвучить, больше ничего бухгалтерии не нужно.

11.08.2021 10:45
гостья

с этими ЭБЛ ещё тот геморрой! так случилось, что мне пришлось столкнуться с 9ю такими больничными за 2 месяца из 4 больниц и лучше бы они были бумажные. врачи путаются, неправильно закрывают и открывают, оформление очень долгое ( однажды 2 часа ждала). и 4 больничных пришлось переделывать, а это снова ожидания. фтопку их, только бумажные!

11.08.2021 10:52
- гость -

11.08.2021 10:45
гостья
Врачи научатся. Бумажные тоже выписывают с ошибками, и беготни с ними не меньше. С прямыми выплатами тоже крику было - ничего, все работает.

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