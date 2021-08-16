Хаос и паника. Что происходит сейчас в Афганистане и почему это воспринимают как угрозу?

Что произошло в Афганистане?

14 апреля 2021 года президент США Джо Байден заявил о выводе войск США из Афганистана. Практически сразу же, после вывода основных сил американских военных, боевики террористического движения "Талибан" (запрещено в России) начали захватывать власть в стране.

15 августа стало известно, что талибам сдался Кабул – столица Афганистана. Как отмечает РБК, это последний крупный город, находившийся под контролем правительства. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.

Вечером 15 августа в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Наим заявил, что война в Афганистане окончена. "Мы достигли того, что должны иметь по праву, – свободы нашей страны и независимости нашего народа", – сказал Наим. Он также сообщил, что в ближайшее время талибы определят тип власти и форму режима в Афганистане. "Мы желаем, чтобы в стране было безопасно и чтобы она была свободна от коррупции", – сказал он.

Но после этого заявления тысячи жителей Афганистана пытаются покинуть страну. Они штурмом берут аэропорт, насмерть в панике давя друг друга. Их не отпугивают выстрелы, с помощью которых американские военные пытаются отогнать их от своих самолётов. Люди цепляются за шасси, пытаются проникнуть внутрь. И разбиваются, не удержавшись на взлетевших самолётах.