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100 тысяч за укол. Как выиграть в лотерею после прививки от коронавируса?

, ИА "Амител"
Вакцинированные от COVID-19 жители России могут выиграть 100 тысяч рублей. Рассказываем как
Прививка от коронавируса / Фото: amic.ru

Прививка от коронавируса / Фото: amic.ru

Граждане России, поставившие прививку от коронавируса, смогут выиграть 100 000 рублей. Специальная лотерея будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Amic.ru рассказывает, как принять участие в розыгрыше и получить денежный приз.

1
Это правда, что если я поставлю прививку от коронавируса, то смогу выиграть 100 тысяч рублей?

Да. По крайней мере, у вас будет такой шанс. Как сообщает сайт правительства РФ, денежные призы за прививку от коронавируса получит тысяча человек. Розыгрыш пройдёт в России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак". Таким образом в правительстве решили поддержать тех людей, кто, несмотря на все слухи, всё-таки поставил прививку. Ну и, конечно, рассчитывают на то, что эта лотерея простимулирует тех граждан, которые пока ещё раздумывают – прививаться или нет.    

"Запуская программу поощрения вакцинированных, мы выражаем признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких", – сказала Татьяна Голикова.

2
А если я поставил прививку до 1 сентября, то не смогу участвовать в розыгрыше денег?
Сможете. Участвовать в лотерее смогут все, кто сделал прививку к моменту проведения розыгрыша, то есть до 1 декабря 2021 года. Это означает, что равные шансы выиграть приз и у тех, кто вакцинировался в конце 2020 года, и у тех, кто сделал это накануне розыгрыша. 
3
Где купить лотерейный билет?
Нигде. Чтобы принять участие в этой лотерее, не нужно покупать никакой лотерейный билет и не нужно нигде никуда записываться. Просто убедитесь, что у вас  есть подтверждённая учётная запись на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19.  
4
А как тогда будет проходить розыгрыш?
Каждый привитый гражданин РФ войдёт в Единый регистр вакцинированных, где ему присвоят уникальный номер. А далее компьютерная система, используя алгоритм случайной выборки, сама определит победителей на основании данных этих номеров.

Конкурс будет проходить на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.
5
А где узнать имена победителей?
Результаты лотереи будут опубликованы на официальном сайте бонусзаздоровье.рф, в СМИ. Также информация о призе появится и в личном кабинете гражданина на портале "Госуслуги". А помимо этого, победителю направлено push-уведомление. Так что пропустить информацию о своём выигрыше будет сложно.
6
А как получить выигрыш?

Для получения выигрыша необходимо не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о выигрыше указать в личном кабинете на ЕПГУ номер своей банковской карты "МИР". "После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя", – говорится в сообщении на правительственном сайте.

Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.08.2021 12:23
Виктор

Получается надо скорей оформлять карту Мир, чтобы призу было куда прийти, и идти быстрей вакцинироваться?

20.08.2021 12:27
гiсть

ждем новой волны мошенничества "вы выиграли в лотерею"))

20.08.2021 12:29
- гость -

Жулики уже готовят новую схему отъема денег. Люди, будьте бдительны!

20.08.2021 12:35
гость

Было бы приятно

20.08.2021 12:39
Гость

Предлагаю ревакцинированным выдавать по 150.

20.08.2021 12:42
- гость -

за чей счет банкет?

20.08.2021 12:45
- гость -

20.08.2021 12:39
Гость
Предлагаю ревакцинированным выдавать по 150.-------------В смысле, Сеня еще по 150 и все.(с)

20.08.2021 12:50
Гость


- гость -
за чей счет банкет?
За счёт антипрививочников.

20.08.2021 12:51
Гость

20.08.2021 12:45
- гость -
На ваше усмотрение-либо жидкость,либо деревянные.

20.08.2021 12:56
- гость -

20.08.2021 12:51
Гость
20.08.2021 12:45
- гость -
На ваше усмотрение-либо жидкость,либо деревянные.------" Сеня еще по 150 и все.(с)" Это фраза из к\ф Бриллантовая рука, эдизод где Козодоев спаивает Семен Семеныча Горбункова.

20.08.2021 13:04
- гость -

13% налога платить?

20.08.2021 13:05
- гость -

За счёт антипрививочников.
а они не против?

20.08.2021 13:26
- гость -

а если проиграешь совсем (тапки откинешь при осложнении)? Похороны то хоть за гос счёт или сам виноват?

20.08.2021 13:37
- гость -


20.08.2021 13:04
- гость -
13% налога платить?

Это мошенники будут собирать, убедитесь

20.08.2021 13:38
- гость -

Сама такая мера уже компрометирует вакцинацию. Гладя на это, и за миллион не буду колоть шмурдяк. Здоровье дороже.
Разве что договорюсь с медсестрой, чтобы она эту отраву брызнула на пол, а не в меня...

20.08.2021 13:55
Павсекакий

"номер своей банковской карты "МИР"
------
Может ещё копию бюллетеня с галочкой за едро предъявить надо будет?

20.08.2021 13:58
- гость -

Могут...выиграть
могут ...вернуть пенсионный возраст
могут ...индексировать пенсию работающим.
Еще что можем?

20.08.2021 14:03
- гость -

20.08.2021 13:38
- гость -
Сама такая мера уже компрометирует вакцинацию. Гладя на это, и за миллион не буду колоть шмурдяк. Здоровье дороже.
Разве что договорюсь с медсестрой, чтобы она эту отраву брызнула на пол, а не в меня...
------------
Что же ты такой слабоумный?
Жрешь всякие помои, травишь себя низкокачественным алкоголем. Но прививаться эта фива не будет, ой, это вредно для здоровья.

20.08.2021 14:04
- гость -

20.08.2021 13:05
- гость -
За счёт антипрививочников.
а они не против?
-----------
Не, они не против.

20.08.2021 14:04
иван

"20.08.2021 13:38
- гость -" полностью согласен, а народ у нас как всегда, за копейку или за бутылку водки готов продаться!

20.08.2021 14:05
виктор

"20.08.2021 14:03
- гость -" ты умник, а кто тебе сказал, что он вообще пьёт алкоголь-по себе людей не судят!

20.08.2021 14:07
виктор

Щас еще будут тем кто привился продавать алкашку после 23 и разрешат её распивать в любых общественных местах, даже в детскихсадиках))

20.08.2021 14:14
- гость -


20.08.2021 14:05
виктор


Неумник, а кто тебе сказал, что он не пьет алкоголь?

20.08.2021 14:44
Гость

Такую сумму надо выдавать каждому привившемуся, так как мы все участвуем в медицинском исследовании, эксперименте!

20.08.2021 15:14
- гость -


Гость
Такую сумму надо выдавать каждому привившемуся, так как мы все участвуем в медицинском исследовании, эксперименте!

20.08.2021 15:16
- гость -

20.08.2021 14:05
виктор
"20.08.2021 14:03
- гость -" ты умник, а кто тебе сказал, что он вообще пьёт алкоголь-по себе людей не судят!
--------------------
У него мозги спитого алкаша. И ты мне будешь здесь байки рассказывать, что он не пьет суррогат?

20.08.2021 15:17
Guest

>>(ЕПГУ) о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19.
Т.е. те, кто привился спутником лайт пролетают что-ли ? Там одна доза ставится.

20.08.2021 15:20
- гость -

20.08.2021 15:17
Guest
>>(ЕПГУ) о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19.
Т.е. те, кто привился спутником лайт пролетают что-ли ? Там одна доза ставится.
------------
Имеется в виду, тем, кто прошел полный цикл вакцинации. А вообще, Спутник лайт не подходит для первичной вакцинации, больше для ревакцинации.

20.08.2021 15:27
Guest

>>>Имеется в виду, тем, кто прошел полный цикл вакцинации.
----
Кем имеется ввиду? Вами?
И кто вам сказал, что запрещено лайт ставить при первичной вакцинации?

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