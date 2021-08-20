100 тысяч за укол. Как выиграть в лотерею после прививки от коронавируса?

Граждане России, поставившие прививку от коронавируса, смогут выиграть 100 000 рублей. Специальная лотерея будет проходить с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Amic.ru рассказывает, как принять участие в розыгрыше и получить денежный приз.
Да. По крайней мере, у вас будет такой шанс. Как сообщает сайт правительства РФ, денежные призы за прививку от коронавируса получит тысяча человек. Розыгрыш пройдёт в России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак". Таким образом в правительстве решили поддержать тех людей, кто, несмотря на все слухи, всё-таки поставил прививку. Ну и, конечно, рассчитывают на то, что эта лотерея простимулирует тех граждан, которые пока ещё раздумывают – прививаться или нет.
"Запуская программу поощрения вакцинированных, мы выражаем признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких", – сказала Татьяна Голикова.
Конкурс будет проходить на официальном сайте бонусзаздоровье.рф.
Для получения выигрыша необходимо не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления о выигрыше указать в личном кабинете на ЕПГУ номер своей банковской карты "МИР". "После подтверждения банковских реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя", – говорится в сообщении на правительственном сайте.
Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения розыгрыша.
Комментарии
Получается надо скорей оформлять карту Мир, чтобы призу было куда прийти, и идти быстрей вакцинироваться?
ждем новой волны мошенничества "вы выиграли в лотерею"))
Жулики уже готовят новую схему отъема денег. Люди, будьте бдительны!
Было бы приятно
Предлагаю ревакцинированным выдавать по 150.
за чей счет банкет?
20.08.2021 12:39
Гость
Предлагаю ревакцинированным выдавать по 150.-------------В смысле, Сеня еще по 150 и все.(с)
- гость -
за чей счет банкет?
За счёт антипрививочников.
20.08.2021 12:45
- гость -
На ваше усмотрение-либо жидкость,либо деревянные.
20.08.2021 12:51
Гость
20.08.2021 12:45
- гость -
На ваше усмотрение-либо жидкость,либо деревянные.------" Сеня еще по 150 и все.(с)" Это фраза из к\ф Бриллантовая рука, эдизод где Козодоев спаивает Семен Семеныча Горбункова.
13% налога платить?
За счёт антипрививочников.
а они не против?
а если проиграешь совсем (тапки откинешь при осложнении)? Похороны то хоть за гос счёт или сам виноват?
20.08.2021 13:04
- гость -
13% налога платить?
Это мошенники будут собирать, убедитесь
Сама такая мера уже компрометирует вакцинацию. Гладя на это, и за миллион не буду колоть шмурдяк. Здоровье дороже.
Разве что договорюсь с медсестрой, чтобы она эту отраву брызнула на пол, а не в меня...
"номер своей банковской карты "МИР"
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Может ещё копию бюллетеня с галочкой за едро предъявить надо будет?
Могут...выиграть
могут ...вернуть пенсионный возраст
могут ...индексировать пенсию работающим.
Еще что можем?
20.08.2021 13:38
- гость -
Сама такая мера уже компрометирует вакцинацию. Гладя на это, и за миллион не буду колоть шмурдяк. Здоровье дороже.
Разве что договорюсь с медсестрой, чтобы она эту отраву брызнула на пол, а не в меня...
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Что же ты такой слабоумный?
Жрешь всякие помои, травишь себя низкокачественным алкоголем. Но прививаться эта фива не будет, ой, это вредно для здоровья.
20.08.2021 13:05
- гость -
За счёт антипрививочников.
а они не против?
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Не, они не против.
"20.08.2021 13:38
- гость -" полностью согласен, а народ у нас как всегда, за копейку или за бутылку водки готов продаться!
"20.08.2021 14:03
- гость -" ты умник, а кто тебе сказал, что он вообще пьёт алкоголь-по себе людей не судят!
Щас еще будут тем кто привился продавать алкашку после 23 и разрешат её распивать в любых общественных местах, даже в детскихсадиках))
20.08.2021 14:05
виктор
Неумник, а кто тебе сказал, что он не пьет алкоголь?
Такую сумму надо выдавать каждому привившемуся, так как мы все участвуем в медицинском исследовании, эксперименте!
Гость
Такую сумму надо выдавать каждому привившемуся, так как мы все участвуем в медицинском исследовании, эксперименте!
20.08.2021 14:05
виктор
"20.08.2021 14:03
- гость -" ты умник, а кто тебе сказал, что он вообще пьёт алкоголь-по себе людей не судят!
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У него мозги спитого алкаша. И ты мне будешь здесь байки рассказывать, что он не пьет суррогат?
>>(ЕПГУ) о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19.
Т.е. те, кто привился спутником лайт пролетают что-ли ? Там одна доза ставится.
20.08.2021 15:17
Guest
>>(ЕПГУ) о том, что вы получили обе дозы вакцины от COVID-19.
Т.е. те, кто привился спутником лайт пролетают что-ли ? Там одна доза ставится.
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Имеется в виду, тем, кто прошел полный цикл вакцинации. А вообще, Спутник лайт не подходит для первичной вакцинации, больше для ревакцинации.
>>>Имеется в виду, тем, кто прошел полный цикл вакцинации.
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Кем имеется ввиду? Вами?
И кто вам сказал, что запрещено лайт ставить при первичной вакцинации?