100 тысяч за укол. Как выиграть в лотерею после прививки от коронавируса?

Это правда, что если я поставлю прививку от коронавируса, то смогу выиграть 100 тысяч рублей?

Да. По крайней мере, у вас будет такой шанс. Как сообщает сайт правительства РФ, денежные призы за прививку от коронавируса получит тысяча человек. Розыгрыш пройдёт в России с 1 сентября по 1 декабря 2021 года. Оператором лотереи выступит акционерное общество "Гознак". Таким образом в правительстве решили поддержать тех людей, кто, несмотря на все слухи, всё-таки поставил прививку. Ну и, конечно, рассчитывают на то, что эта лотерея простимулирует тех граждан, которые пока ещё раздумывают – прививаться или нет.

"Запуская программу поощрения вакцинированных, мы выражаем признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своём здоровье и защитили своих близких", – сказала Татьяна Голикова.