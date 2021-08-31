Пожилым – деньги, молодым – театры. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2021 года?

Сентябрь традиционно — один из самых богатых месяцев на новведения. Многие важные указы в правительстве подготовили именно на начало осени. Это и "гаражная амнистия", и изменения в оплате детских больничных. Но главная радость пришла внезапно: Владимир Путин распорядился выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Молодежь, впрочем, тоже не обошли вниманием: с сентября они смогут бесплатно посещать выставки и театры. О самых важных изменениях месяца – в материале amic.ru.
Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры. Соответствующий указ 24 августа подписал президент России Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", глава государства объяснил: инфляция в 2021 году растёт быстрее, чем ожидалось. А виной этому – последствия пандемии. Поэтому президент решил поддержать пожилых и перечислить им дополнительные деньги.
Правда, изначально планировалось, что закон о выплатах будет принимать фракция "Единой России" в новом созыве Госдумы, который сформируется после выборов. Но в итоге Путин не стал тянуть и распорядился выплатить людям деньги уже вместе с сентябрьской пенсией.
Причём мера поддержки положена всем пенсионерам: работающим и неработающим, военным, инвалидам и тем, кто потерял кормильца.
Заниматься перечислением денег будет Пенсионный фонд (ПФР). Никаких заявлений подавать не нужно: в ведомстве произведут выплату автоматически. Если 10 тысяч в сентябре вам так и не пришли, их могут перечислить и позже. Но на всякий случай обратитесь в ближайшее отделение ПФР и уточните, в чем проблема.
Всего на поддержку пенсионеров понадобится около 500 млрд рублей из бюджета государства.
Кстати, военным Путин пообещал единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей по итогам 2021 года. Но этот закон, судя по всему, будут принимать уже после выборов 19 сентября. Поэтому людям в погонах своей прибавки к довольствию придётся подождать.
С 1 сентября начнут по-другому рассчитывать размер оплаты больничного по уходу за детьми. Сейчас сумма зависит от стажа сотрудника, у которого заболел ребёнок. В зависимости от того, сколько он трудится, ему заплатят 60, 80 или 100% от среднего заработка.
Владимир Путин счёл, что эта система несправедлива. Мол, молодые родители, у которых пока небольшой стаж, вынуждены терять в деньгах, если у них болеют дети. Поэтому теперь больничные по уходу за ребёнком начнут оплачивать в размере 100% от заработка. И не важно, сколько лет успел отработать сотрудник. В Госдуме надеются, что нововведение станет хорошей поддержкой для молодых семей.
"Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства – один из приоритетов работы Государственной Думы", – отметил у себя в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Правда, изменения касаются только родителей с детьми до 8 лет. Если ребёнок старше, то и больничный будут оплачивать по-старому.
Интересный факт: максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 рубля.
Важно: новый расчёт будет действовать только в том случае, если заболел ребёнок. Если вы сами оказались временно нетрудоспособны, то больничный лист вам будут оплачивать по прежней схеме.
Никаких заявлений и подтверждающих документов никуда подавать не нужно, уверяют власти. Ведомства будут сами проверять, сколько лет ребёнку, и автоматически назначать сумму оплаты больничного.
Водителям с осени 2021 года станет проще обжаловать штрафы от ГИБДД. Нарушения ПДД, которые зафиксировала дорожная камера, можно будет оспорить удалённо. Раньше водителям в любом случае приходилось обращаться в ГИБДД – либо лично, либо заказным письмом.
В правительстве решили, что это несправедливо. Мол, если штраф автолюбителю назначили удалённо, то обжаловать его тоже нужно онлайн. В сентябре в России должны появиться специальные сервисы для подачи заявления на обжалование. Оспорить постановление ГИБДД можно будет на "Госуслугах" или на сайте суда. Узнать о том, что решил суд после пересмотра дела, тоже можно будет на портале "Госуслуги".
Правда, в первое время нововведение будет действовать с оговоркой: при наличии технической возможности. Поэтому некоторым водителям, как и прежде, придётся обращаться в ГИБДД, если онлайн-сервис недоступен.
На обжалование постановления, как и раньше, автолюбителям даётся десять дней. Срок начинается с момента, когда человек получил уведомление о штрафе.
Нарушения, которые зафиксировали сотрудники ГИБДД, как и прежде, придётся оспаривать лично.
В России с 1 сентября 2021 года появится "Пушкинская карта", по которой можно будет бесплатно посещать музеи и театры. Оформить её смогут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Так в правительстве надеются повысить культурное воспитание молодёжи.
По сути, эта обычная карта, на которую уже зачислены деньги. В 2021 году номинал "Пушкинской карты" составит три тысячи рублей. Но в 2022 году сумму обещают увеличить до пяти тысяч рублей. Правда, на еду и развлечения эти деньги никак не потратить: система устроена так, что оплачивать картой можно только билеты на культурные мероприятия. Никаких справок и документов не нужно: достаточно просто рассчитаться в театре или музее "Пушкинской картой".
Кстати, оплатить можно будет далеко не все билеты. Мероприятия, на которые молодёжь сможет попасть бесплатно, будут публиковать на сайте pro.культура.рф и в специальном разделе "Госуслуг". Предполагается, что это будут выставки и спектакли, которые носят воспитательный, патриотический характер. Выбирать, куда именно можно отправить молодёжь бесплатно, будут специальные экспертные советы. Ожидается, что в проекте примут участие более 800 культурных учреждений страны.
Чтобы оформить "Пушкинскую карту", достаточно заполнить специальную форму на" Госуслугах". Кстати, карта может быть как пластиковой, так и виртуальной. Главное – она обязательно будет на платёжной системе "Мир". На неё сейчас переводят абсолютно все пособия и выплаты. Оператором проекта выступает "Почта Банк".
С осени 2021 года россияне смогут бесплатно оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. 1 сентября вступает в силу закон о "Гаражной амнистии", который будет действовать пять лет. В этот период свой гараж можно будет оформить и внести в Единый государственный реестр недвижимости, после чего он станет официально вашим.
Чтобы оформить постройку и землю в собственность, нужно соблюсти три условия:
- гараж должен быть капитальным – иметь прочную связь с землёй;
- гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года, когда в России появился новый Градостроительный кодекс;
- гараж не должен быть признан самовольной постройкой судом или местными органами власти.
Правда, процесс, следует из подготовленной Росреестром методички, владельцам гаражей предстоит непростой и небыстрый. Если участок не состоит на кадастровом учёте, нужно будет его поставить, получив предварительное согласие местных органов власти. Для этого придётся обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он подготовил межевой план участка и технический план гаража. После того как землю поставят на кадастровый учёт, нужно будет получить выписку из ЕГРН и самому обратиться в Росреестр с заявлением о регистрации права на гараж и участок.
В общем, чтобы собрать все необходимые документы, придётся посетить множество ведомств. А потому с оформлением гаража лучше не затягивать: если спохватиться в последний момент, можно не успеть. Как именно действовать, подробно расписано в памятке Росреестра.
Власти, наконец, придумали, как мотивировать людей поставить прививку от COVID-19. А заодно –завести карту "Мир". Для всех россиян осенью проведут масштабную лотерею. По её итогам тысяча счастливчиков получит по 100 тысяч рублей. Регистрация участников начнётся с 1 сентября.
Никаких билетов при этом покупать не нужно: достаточно просто вакцинироваться от коронавируса. Главное, чтобы вы привились отечественным препаратом и получили сертификат на "Госуслугах". Деньги победителям, как вы уже догадались, перечислят на карту "Мир".
Регистрировать участников будут именно через "Госуслуги". Поэтому важно, чтобы ваша учётная запись была подтверждённой. Если записи о вакцинации нет, то и возможности выиграть приз у вас не будет. Автор материала, например, в ближайшее время собирается в МФЦ, чтобы подтвердить "учётку" на "Госуслугах". А что, 100 тысяч рублей на дороге не валяются.
Регистрация участников продлится до 1 декабря. А уже потом власти проведут масштабный розыгрыш. Все подробности лотереи и её результаты будут публиковать на сайте бонусзаздоровье.рф.
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