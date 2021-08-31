Пожилым – деньги, молодым – театры. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2021 года?

Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры. Соответствующий указ 24 августа подписал президент России Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", глава государства объяснил: инфляция в 2021 году растёт быстрее, чем ожидалось. А виной этому – последствия пандемии. Поэтому президент решил поддержать пожилых и перечислить им дополнительные деньги.

Правда, изначально планировалось, что закон о выплатах будет принимать фракция "Единой России" в новом созыве Госдумы, который сформируется после выборов. Но в итоге Путин не стал тянуть и распорядился выплатить людям деньги уже вместе с сентябрьской пенсией.

Причём мера поддержки положена всем пенсионерам: работающим и неработающим, военным, инвалидам и тем, кто потерял кормильца.

Заниматься перечислением денег будет Пенсионный фонд (ПФР). Никаких заявлений подавать не нужно: в ведомстве произведут выплату автоматически. Если 10 тысяч в сентябре вам так и не пришли, их могут перечислить и позже. Но на всякий случай обратитесь в ближайшее отделение ПФР и уточните, в чем проблема.

Всего на поддержку пенсионеров понадобится около 500 млрд рублей из бюджета государства.

Кстати, военным Путин пообещал единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей по итогам 2021 года. Но этот закон, судя по всему, будут принимать уже после выборов 19 сентября. Поэтому людям в погонах своей прибавки к довольствию придётся подождать.