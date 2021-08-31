Вторник, 31 Август, 16:23

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,57
€ 86,81
13°


6312185 +23508
Обь
81см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Вопрос дня



Пожилым – деньги, молодым – театры. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2021 года?

, ИА "Амител"
Что нового ждёт студентов и автолюбителей?

Сентябрь традиционно — один из самых богатых месяцев на новведения. Многие важные указы в правительстве подготовили именно на начало осени. Это и "гаражная амнистия", и изменения в оплате детских больничных. Но главная радость пришла внезапно: Владимир Путин распорядился выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Молодежь, впрочем, тоже не обошли вниманием: с сентября они смогут бесплатно посещать выставки и театры. О самых важных изменениях месяца – в материале amic.ru.

1
Пенсионеры получат по 10 тысяч рублей

Единоразовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат все российские пенсионеры. Соответствующий указ 24 августа подписал президент России Владимир Путин. Выступая на съезде "Единой России", глава государства объяснил: инфляция в 2021 году растёт быстрее, чем ожидалось. А виной этому – последствия пандемии. Поэтому президент решил поддержать пожилых и перечислить им дополнительные деньги.

Правда, изначально планировалось, что закон о выплатах будет принимать фракция "Единой России" в новом созыве Госдумы, который сформируется после выборов. Но в итоге Путин не стал тянуть и распорядился выплатить людям деньги уже вместе с сентябрьской пенсией.

Причём мера поддержки положена всем пенсионерам: работающим и неработающим, военным, инвалидам и тем, кто потерял кормильца.

Заниматься перечислением денег будет Пенсионный фонд (ПФР). Никаких заявлений подавать не нужно: в ведомстве произведут выплату автоматически. Если 10 тысяч в сентябре вам так и не пришли, их могут перечислить и позже. Но на всякий случай обратитесь в ближайшее отделение ПФР и уточните, в чем проблема.

Всего на поддержку пенсионеров понадобится около 500 млрд рублей из бюджета государства.

Кстати, военным Путин пообещал единоразовую выплату в размере 15 тысяч рублей по итогам 2021 года. Но этот закон, судя по всему, будут принимать уже после выборов 19 сентября. Поэтому людям в погонах своей прибавки к довольствию придётся подождать.

2
Детские больничные будут оплачивать по-новому

С 1 сентября начнут по-другому рассчитывать размер оплаты больничного по уходу за детьми. Сейчас сумма зависит от стажа сотрудника, у которого заболел ребёнок. В зависимости от того, сколько он трудится, ему заплатят 60, 80 или 100% от среднего заработка.

Владимир Путин счёл, что эта система несправедлива. Мол, молодые родители, у которых пока небольшой стаж, вынуждены терять в деньгах, если у них болеют дети. Поэтому теперь больничные по уходу за ребёнком начнут оплачивать в размере 100% от заработка. И не важно, сколько лет успел отработать сотрудник. В Госдуме надеются, что нововведение станет хорошей поддержкой для молодых семей.

"Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства – один из приоритетов работы Государственной Думы", – отметил у себя в Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Правда, изменения касаются только родителей с детьми до 8 лет. Если ребёнок старше, то и больничный будут оплачивать по-старому.

Интересный факт: максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2434 рубля. 

Важно: новый расчёт будет действовать только в том случае, если заболел ребёнок. Если вы сами оказались временно нетрудоспособны, то больничный лист вам будут оплачивать по прежней схеме.

Никаких заявлений и подтверждающих документов никуда подавать не нужно, уверяют власти. Ведомства будут сами проверять, сколько лет ребёнку, и автоматически назначать сумму оплаты больничного.

3
Оспорить штраф ГИБДД можно будет удалённо

Водителям с осени 2021 года станет проще обжаловать штрафы от ГИБДД. Нарушения ПДД, которые зафиксировала дорожная камера, можно будет оспорить удалённо. Раньше водителям в любом случае приходилось обращаться в ГИБДД – либо лично, либо заказным письмом.

В правительстве решили, что это несправедливо. Мол, если штраф автолюбителю назначили удалённо, то обжаловать его тоже нужно онлайн. В сентябре в России должны появиться специальные сервисы для подачи заявления на обжалование. Оспорить постановление ГИБДД можно будет на "Госуслугах" или на сайте суда. Узнать о том, что решил суд после пересмотра дела, тоже можно будет на портале "Госуслуги".

Правда, в первое время нововведение будет действовать с оговоркой: при наличии технической возможности. Поэтому некоторым водителям, как и прежде, придётся обращаться в ГИБДД, если онлайн-сервис недоступен.

На обжалование постановления, как и раньше, автолюбителям даётся десять дней. Срок начинается с момента, когда человек получил уведомление о штрафе.

Нарушения, которые зафиксировали сотрудники ГИБДД, как и прежде, придётся оспаривать лично.

4
Школьники и студенты получат "Пушкинские карты"

В России с 1 сентября 2021 года появится "Пушкинская карта", по которой можно будет бесплатно посещать музеи и театры. Оформить её смогут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Так в правительстве надеются повысить культурное воспитание молодёжи.

По сути, эта обычная карта, на которую уже зачислены деньги. В 2021 году номинал "Пушкинской карты" составит три тысячи рублей. Но в 2022 году сумму обещают увеличить до пяти тысяч рублей. Правда, на еду и развлечения эти деньги никак не потратить: система устроена так, что оплачивать картой можно только билеты на культурные мероприятия. Никаких справок и документов не нужно: достаточно просто рассчитаться в театре или музее "Пушкинской картой".

Кстати, оплатить можно будет далеко не все билеты. Мероприятия, на которые молодёжь сможет попасть бесплатно, будут публиковать на сайте pro.культура.рф и в специальном разделе "Госуслуг". Предполагается, что это будут выставки и спектакли, которые носят воспитательный, патриотический характер. Выбирать, куда именно можно отправить молодёжь бесплатно, будут специальные экспертные советы. Ожидается, что в проекте примут участие более 800 культурных учреждений страны. 

Чтобы оформить "Пушкинскую карту", достаточно заполнить специальную форму на" Госуслугах". Кстати, карта может быть как пластиковой, так и виртуальной. Главное – она обязательно будет на платёжной системе "Мир". На неё сейчас переводят абсолютно все пособия и выплаты. Оператором проекта выступает "Почта Банк".

5
В России начнётся "гаражная амнистия"

С осени 2021 года россияне смогут бесплатно оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. 1 сентября вступает в силу закон о "Гаражной амнистии", который будет действовать пять лет. В этот период свой гараж можно будет оформить и внести в Единый государственный реестр недвижимости, после чего он станет официально вашим.

Чтобы оформить постройку и землю в собственность, нужно соблюсти три условия:

  • гараж должен быть капитальным – иметь прочную связь с землёй;
  • гараж должен быть построен до 29 декабря 2004 года, когда в России появился новый Градостроительный кодекс;
  • гараж не должен быть признан самовольной постройкой судом или местными органами власти.

Правда, процесс, следует из подготовленной Росреестром методички, владельцам гаражей предстоит непростой и небыстрый. Если участок не состоит на кадастровом учёте, нужно будет его поставить, получив предварительное согласие местных органов власти. Для этого придётся обратиться к кадастровому инженеру, чтобы он подготовил межевой план участка и технический план гаража. После того как землю поставят на кадастровый учёт, нужно будет получить выписку из ЕГРН и самому обратиться в Росреестр с заявлением о регистрации права на гараж и участок.

В общем, чтобы собрать все необходимые документы, придётся посетить множество ведомств. А потому с оформлением гаража лучше не затягивать: если спохватиться в последний момент, можно не успеть. Как именно действовать, подробно расписано в памятке Росреестра.

6
Между вакцинированными разыграют 100 млн рублей

Власти, наконец, придумали, как мотивировать людей поставить прививку от COVID-19. А заодно –завести карту "Мир". Для всех россиян осенью проведут масштабную лотерею. По её итогам тысяча счастливчиков получит по 100 тысяч рублей. Регистрация участников начнётся с 1 сентября.

Никаких билетов при этом покупать не нужно: достаточно просто вакцинироваться от коронавируса. Главное, чтобы вы привились отечественным препаратом и получили сертификат на "Госуслугах". Деньги победителям, как вы уже догадались, перечислят на карту "Мир".

Регистрировать участников будут именно через "Госуслуги". Поэтому важно, чтобы ваша учётная запись  была подтверждённой. Если записи о вакцинации нет, то и возможности выиграть приз у вас не будет. Автор материала, например, в ближайшее время собирается в МФЦ, чтобы подтвердить "учётку" на "Госуслугах". А что, 100 тысяч рублей на дороге не валяются.

Регистрация участников продлится до 1 декабря. А уже потом власти проведут масштабный розыгрыш. Все подробности лотереи и её результаты будут публиковать на сайте бонусзаздоровье.рф.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
16:03
Плюс две тысячи: ВТБ увеличит размер государственной выплаты пенсионерам  1
15:51
Трассу из Бийска в Абакан за 74 миллиарда начнут строить в 2025 году 0
15:36
СМИ обратили внимание на несостыковки в статистике смертности от COVID-19 в России 1
15:19
"Я не хочу, чтобы меня резали". Рубцовчанка в свадебном платье выпала из окна многоэтажки 4
15:03
Налоговая служба сообщила о необходимости сверить данные по недвижимости с базой УФНС 4
14:52
За базар придётся отвечать. Джигана заподозрили в пропаганде гомосексуализма 0
14:36
Вечный огонь дважды за месяц потух в Рубцовске 2
14:23
Волочкова поселила у себя дома семью таджиков и обвинила соседку в расизме 11
14:13
Сиди и развивайся. Зачем нужны и чему учат интеллектуальные игры в онлайн-формате 0
13:53
Количество попыток суицида среди детей в Алтайском крае выросло 3
13:36
Пожизненно-нежелательный юмор. Реакция соцсетей на изгнание из России комика Мирзализаде 10
13:20
Ещё 26 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае 7
13:01
Российские пенсионеры получат на этой неделе разовые выплаты 0
12:53
Свыше 400 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Алтайский край 4
12:35
Алтайский край вошёл в топ-5 регионов по количеству самостоятельных банкротств 0
12:19
"Пусть трепещут!" Польская газета угрожает России союзом с Украиной 17
12:06
"Сториз" и виртуальный помощник: что популярно у пользователей приложения "Мой Tele2" 0
11:54
Мэрия показала праздничные плакаты ко Дню города в Барнауле 11
11:41
Полицейские ищут барнаульца, разбившего чужой BMW 21
11:25
Алтайский край вошёл в топ самых популярных регионов для путешествий у россиян 4
11:10
Оба магазина "Ашан" продолжат работать в Барнауле 1
10:51
В России может появиться ещё один город-миллионник 8
10:31
В мантах от бийского производителя нашли антибиотики 18
10:17
В Барнауле за шесть месяцев в ДТП погибли 15 человек 1
10:03
Приходи и рисуй: в Барнауле идёт набор на художественные курсы для детей младшего возраста 0
09:52
Последний американский военный покинул Афганистан. 20-летняя миссия завершена 8
09:31
Барнаулец разбил дорогую иномарку и ушёл с места аварии в сторону бара 10
09:16
В барнаульских школах к началу учебного года не хватает учителей 41
09:01
Рост на максимум. Алтайские учёные предложили способ повышения урожайности пшеницы 0
08:49
Военные перекроют участок трассы в Алтайском крае 12
08:31
Частный сектор за "Политехом" в Барнауле планируют застроить высотками 18
08:16
Можно и во время диеты. Доктор Мясников рассказал о пользе и вреде сала 4
08:01
Чечевица – бобовая царица. Что такое Dal и с чем его едят. Инфографика 0
07:47
Стоимость букетов перед Днём знаний в России выросла 13
07:31
Пожилым – деньги, молодым – театры. Что изменится в жизни россиян в сентябре 2021 года? 0
07:16
В Алтайском крае избран глава Солонешенского района 0
07:02
Более 2 млн тонн нового урожая зерна собрали в Алтайском крае 2
06:46
Жара, гонки и театр кукол: лето в Алтайском крае в фотографиях amic.ru 0
06:31
Экзамены короче, требования строже. Как изменится ЕГЭ в 2022 году? 1
06:17
Миссисипи обратилась вспять. Как ураган "Ида" накрыл побережье США 3
06:02
Туман и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 31 августа 0
23:59
В правительстве назвали сроки получения выплат для пенсионеров 0
23:45
Такой день. Наезд на мальчика в Барнауле и случай заражения малярией в Алтайском крае 0
23:18
47 единиц тяжёлой медтехники закупят для алтайских врачей 6
22:52
Владимир Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от коронавируса 0
22:21
Светофоры отключат 31 августа сразу на нескольких перекрёстках в центре Барнаула 0
21:51
Российские туристы назвали самые раздражающие вещи на Алтае 4
21:20
Не умел плавать. 14-летний подросток утонул в алтайской реке 2
20:15
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 30 августа 0
19:39
ГИБДД разъяснило ситуацию с невыдачей ОСАГО на старые автомобили в Алтайском крае 8

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.