Экзамены короче, требования строже. Как изменится ЕГЭ в 2022 году?

Какие изменения произойдут в заданиях ЕГЭ-2022 по математике?

В ЕГЭ по базовой математике в 2022 году значительных корректировок не произойдёт: два схожих задания объединили в одно, добавили задания с геометрическими фигурами в реальной жизни и задачу на темп или проценты. Максимальный балл за выполнение всей работы – 21.

Куда серьёзнее будут изменения по профильной математике: простейшие задания, которые может решить даже ученик начальных классов, уберут. Работа будет включать упражнения, основанные на базе знаний алгебры и геометрии, появятся задания на анализ функции и на сложную вероятность.

Критерии оценки изменятся в части с развёрнутым ответом: за стереометрическую задачу № 13 можно будет получить 3 балла (критерии аналогичны планиметрической задаче), за экономическое задание получится заработать только 2 балла (до этого было 3). И максимально за экзамен реально заработать 31 балл.