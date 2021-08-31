Экзамены короче, требования строже. Как изменится ЕГЭ в 2022 году?

Единый государственный экзамен ждут серьёзные перемены: вводят новые критерии оценки, меняют и усложняют задания, сокращают время, отведённое на итоговую проверку знаний. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, революционных изменений не предполагается, просто теперь экзамены будут больше нацелены на то, чтобы школьники научились применять знания на практике. Что в итоге ждёт школьников уже в 2022 году и что говорят о таких корректировках эксперты, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
В ЕГЭ по базовой математике в 2022 году значительных корректировок не произойдёт: два схожих задания объединили в одно, добавили задания с геометрическими фигурами в реальной жизни и задачу на темп или проценты. Максимальный балл за выполнение всей работы – 21.
Куда серьёзнее будут изменения по профильной математике: простейшие задания, которые может решить даже ученик начальных классов, уберут. Работа будет включать упражнения, основанные на базе знаний алгебры и геометрии, появятся задания на анализ функции и на сложную вероятность.
Критерии оценки изменятся в части с развёрнутым ответом: за стереометрическую задачу № 13 можно будет получить 3 балла (критерии аналогичны планиметрической задаче), за экономическое задание получится заработать только 2 балла (до этого было 3). И максимально за экзамен реально заработать 31 балл.
Главное изменение в том, что теперь на экзамене по русскому придётся проводить стилистический анализ текста. В части с сочинением всё осталось на своих местах. Только чуть строже станет оценка пунктуации. Например, три ошибки в запятых или тире будут "стоить" не два, а один балл. За отсутствие ошибок или одну не грубую можно получить 3 балла, за одну-две – 2, за три-четыре – 1. Если их больше пяти, баллов не добавят.
Максимальный первичный балл за ЕГЭ по русскому языку в 2022 году вновь будет 58 (как в 2020-м).
Сочинения из ЕГЭ по истории и обществознанию решили исключить. За счёт этого экзамены по этим предметам станут короче и будут длиться 180 минут.
Вместо сочинения на экзамене по истории потребуется установить причинно-следственные связи. Вместо задания с кратким ответом по теме Великой Отечественной войны теперь будет содержательный анализ текстовых источников об этом событии.
"Изменения в истории колоссальные и очень неожиданные. Реальную сложность представляют собой задание № 19, которое соединило в себе два слабых места всех выпускников – аргументацию и элементы всеобщей истории, и задание № 4, так как знания географии часто подводят учеников", – цитирует мнение экспертов образовательной компании Maximum Education gazeta.ru.
Максимальный балл по обществознанию снизили с 64 до 57. В экзамен добавили задание с развёрнутым ответом по Конституции и законодательству РФ. Это простимулирует школьников к изучению законов.
В целом, по мнению специалистов Maximum Education, ЕГЭ по этому предмету стал легче. Но за счёт уменьшения времени, отведённого на экзамен, есть риск, что ребята могут не успевать написать всё за три часа.
В ЕГЭ по физике произошли серьёзные изменения: общее количество заданий сократили до 30. Из экзамена исключили задания на астрофизику, а в первую части включили два новых задания базового уровня сложности, сообщает "РГ".
Не совсем так. Просто сочинение по литературе (которое, кстати, теперь должно быть не короче 200 слов) будут оценивать, учитывая грамотность. За хорошую орфографию, пунктуацию и знание грамматических норм можно заработать 5 баллов.
Кроме того, в ЕГЭ по литературе теперь проверяются знания не только отечественной, но и зарубежной литературы. Список наших авторов пополнили и расширили материал уже изучаемыми поэтами.
Комментарии
Что дети всем этим упырям такого сделали? Видеонаблюдение , металлоискатели, полиция.
Ребенок просто школу закончил..
Тесты на наркотики, для депутатов тоже отклонены, а для школьников нужно обязательно.
С ГИБДД тоже опыт был в 2009 когда решили их знания проверить и ужаснулись, после чего завязали с экспериментами.
И нас это всё не смущает?
Вот конкретно для каждого гражданина и страны, что важнее?
Депутаты наркоманы и полицейские не знающие законов. Или чтоб ребенок ,не воспользовался подсказкой на экзамене по алгебре??