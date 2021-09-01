Всем по 15 тысяч! Кто и когда из силовиков и военных получит выплату от Путина?

Кто получит выплату в размере 15 тысяч рублей?

Согласно одному из указов, все поучат одинаковую сумму – по 15 тысяч рублей. Её перечислят военнослужащим-контрактникам. Также деньги придут курсантам военных училищ и тем, кто учится в военных вузах. Второй указ предписывает выплатить деньги силовикам.

Стаж и звание значения не имеют, главное – числиться сотрудниками этих ведомств на 31 августа 2021 года.