Всем по 15 тысяч! Кто и когда из силовиков и военных получит выплату от Путина?

Президент России Владимир Путин подписал два указа о новой единовременной выплате. Подарок из федеральной казны в размере 15 тысяч рублей предназначен военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, но не всем. Кто именно получит выплату и когда она поступит, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Согласно одному из указов, все поучат одинаковую сумму – по 15 тысяч рублей. Её перечислят военнослужащим-контрактникам. Также деньги придут курсантам военных училищ и тем, кто учится в военных вузах. Второй указ предписывает выплатить деньги силовикам.
Стаж и звание значения не имеют, главное – числиться сотрудниками этих ведомств на 31 августа 2021 года.
Во втором указе говорится, что выплаты получат:
– прокуроры;
– сотрудники Следственного комитета;
– сотрудники органов внутренних дел;
– сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы России;
– сотрудники органов принудительного исполнения;
– сотрудники федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы;
– сотрудники таможенных органов;
– лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции;
– лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи.
Перечисления сделают после выборов. Согласно документам, выплата придёт в сентябре 2021 года.
"В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, она может быть произведена позднее", – указано в документе.
Нет, никаких заявлений не потребуется. Деньги придут автоматически. Выплату назначат своими приказами командиры и начальники.
Тут всё на ваше усмотрение: выплата нецелевая и отчитываться, куда именно были потрачены деньги, не придётся.
Кстати, с этих 15 тысяч не смогут списать штрафы по исполнительным документам или решениям судов.
Комментарии
У них что, зарплаты маленькие???
Хотя и так понятно почему!
Неужели и сейчас простые граждане не поняли, что надо гнать в зашей эту власть?
Сколько можно кормить этих едросов и ватагу силовиков?
Не надо сидеть дома, а прийти на выборы и проголосовать против едросов!
Нашей власти выгодно говорить, что выборы бесполезны. Чем меньше народа придет, тем проще едросам победить!
"выплату от Путина"
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Это из его личных сбережений?
Пенсионеров можно и за 10 000 купить, а силовиков только за 15 000! Дешевле не продаются!
Аванс дали, остальное после....
Павсекакий
"выплату от Путина"
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Это из его личных сбережений?
ага все что на аквадискотеке заработал)))
Пенсионеров можно и за 10 000 купить, а силовиков только за 15 000! Дешевле не продаются!
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Силовики и вояки, ничего не производя, умудряются к 60 годам иметь две, а то и три пенсии.
Я не могу понять, почему до сих пор никто не квалифицировал эти выплаты как "подкуп избирателей" ???
- Пёсики, пёсики, вам нравятся пёсики!?
- Пёсики?
- Пёсики, пёсики!
- Ааа, собаки!
Отрывок из оперы "Большой куш", там где Томми покупает у Микки щеночков. Реж. Гай Ричи
А че не воете, что ещё и родителям дали перед школой по 10 000 тр. Всем дали и все равно народ бузит
14:04
- гость -
Тебя это е не должно.
14:18
Не боишься, что скоро этот глубинный народ, пробьёт ваше дно?
1.09.2021 14:20
- гость -
Меня, как раз, народное дно и не касается.
А деграданты всегда были и есть, только сейчас их стало больше видно из-за доступности интернета)
для них, с их зарплатами это копейки. так на сигареты и пивас
14:26
- гость -
Меня, как раз, народное дно и не касается.
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Как раз таки вы, касаетесь народного дна, мордами своими, перед каждыми выборами.
Гостю 14:36
Вы думаете у них большие зарплаты? Инфляция сожрала все их зарплаты!!!
Интересно а Путин получил 10 тысяч как пенсионер или 15 как верховный главнокомандующий.
Интересно а Путин получил 10 тысяч как пенсионер или 15 как верховный главнокомандующий.
очередная многоходовочка и то и то получил))
то и то получил
вот жук то!