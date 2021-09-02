Везучие Скорпионы и проблемные Козероги. Кому гороскоп на сентябрь обещает деньги и любовь

Овны. Соблюдайте осторожность

Овнам в сентябре следует быть крайне осторожными. Астрологи предупреждают, что представителей знака ждёт множество проблем и неурядиц. Причём трудности могут поджидать за каждым углом: и в финансах, и на работе, и в личной жизни. Чтобы избежать трудных последствий, астрологи советуют не забывать о балансе. Представителям знака следует обрести внутреннюю гармонию: больше времени уделить своим хобби и саморазвитию. А к любым, даже не самым важным решениям, астрологи советуют подходить крайне взвешенно.

В конце месяца нужно позаботиться о своём здоровье. Если верить звёздам, в это время у Овнов велик риск заболеть. Поэтому лучше пройти обследование у врача, если вы что-то у себя заподозрили.