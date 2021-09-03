Когда и на сколько увеличат материнский капитал на первого и второго ребёнка?

А если у меня родился третий ребенок, мне материнский капитал положен?

В отделении Пенсионного фонда России по Алтайскому краю поясняют: деньги можно получить за рождение третьего или любого последующего ребёнка, но при условии, что до этого право на материнский капитал не оформлялось или не возникало.

Если федеральный маткапитал вы уже получали, то при рождении (усыновлении) третьего ребёнка вы можете рассчитывать только на региональный материнский капитал. В 2021 году в Алтайском крае его размер составляет 57 603 рубля. Чтобы его оформить, необходимо обратиться в отделение соцзащиты или МФЦ.