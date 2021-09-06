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Можно ли ставить прививку от гриппа, если уже поставил от коронавируса?

, ИА "Амител"
Всё, что нужно знать о вакцинации против гриппа в 2021 году

Кажется, большинство из нас забыли, что кроме коронавируса в мире есть и другие болезни, тоже опасные. Например, грипп, который имеет множество осложнений и защититься от которого можно тоже с помощью вакцинации. И сейчас в Алтайском крае как раз разворачивается активная прививочная кампания против гриппа. А ждут его в нашем регионе в ноябре-декабре. Стоит ли ставить прививку от гриппа и как она "сочетается" с вакциной от коронавируса, узнала наш корреспондент Мария Лаврищева.

Интересный факт: осенью 2020 года ни одного случая заболевания гриппом в Алтайском крае не зарегистрировали.

1
Какой вакциной прививают от гриппа на Алтае осенью-2021?
Вакциной "Квадри Ультрикс". Как сообщила во время пресс-конференции главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Переладова, первая партия этой вакцины в количестве 411 тысяч доз уже поступила в регион. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства. Либо – обратиться в мобильные пункты вакцинации.
2
Что это за вакцина и насколько она эффективна?

"Квадри Ультрикс" – первая в России вакцина, которая содержит антигены сразу четырёх штаммов гриппа: подтипов A (H1N1) и A (H3N2) и типа B, линий Yamagata и Victoria.

По словам Ирины Переладовой, эффективность вакцины высокая, так как она способна защитить сразу от четырёх типов вируса гриппа.

Елена Азарова, главный врач барнаульской городской поликлиники № 1 отметила, что "Квадри Ультрикс" используется в крае уже третий год. Эксперт подтверждает, что прививка себя хорошо зарекомендовала: хотя некоторые и говорят, что переносят её тяжело, но иммунитет вырабатывается быстро.

"Мы регулярно участвуем в исследованиях на наличие антител к данной вакцине. И у наших пациентов показываются достаточно высокие значения антител", – сообщила Азарова.

3
А какие побочные эффекты и противопоказания у вакцины "Квадри Ультрикс"?

В инструкции к вакцине указывается, что после прививки могут возникнуть головные боли. Возможно повышение температуры, потливость, слабость, перепады настроения, утомляемость, боль в месте инъекции. Как правило, симптомы проходят без особого лечения в течение нескольких дней. Однако при слишком сильном повышении температуры тела, а также при других симптомах, вызывающих беспокойство, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Противопоказания к вакцинации: 

  • аллергические реакции на компоненты вакцины при прошлой иммунизации;
  • аллергия на куриный белок;
  • острые респираторные заболевания или стадия обострения хронических болезней;
  • Возраст до 18 и старше 60 лет.
     
4
Стоп. То есть "Квадри Ультрикс" нельзя ставить детям и пожилым?

Да, всё верно. Эта вакцина предназначена только для граждан в возрасте от 18 до 60 лет включительно. Лицам младше 18-ти и старше 60 лет эту прививку ставить нельзя.

"Мы, конечно, очень рады, что у старшего поколения есть большое желание привиться. Но мы исполняем инструкцию, по которой прививка запрещена для прослойки населения 60+", – сообщила Ирина Переладова.

По её словам, для людей старшего поколения в крае ждут поступления другой вакцины.

Детям тоже пока придётся подождать другого препарата, который пока до Алтайского края просто "не доехал". Придёт он в регион в течение будущих двух недель. Сейчас все регионы – от Калининграда до Дальнего Востока – вакцину получили, и следующая партия "приедет" на Алтай, сообщили в Минздраве.

5
А кому обязательно нужно привиться от гриппа?

Людям, которые относятся к группам риска. Это те, кто:

  • часто болеют острыми респираторными заболеваниями;
  • страдают от болезней сердечно-сосудистой, центральной нервной, дыхательной систем;

Рекомендована вакцинация и гражданам, которые в силу специфики своей деятельности много общаются с людьми и рискуют заразиться гриппом. Это медработники, педагоги, сотрудники коммунальных служб, социальных сфер. Прививки также рекомендованы школьникам и студентам.

6
Я не хочу прививаться вакциной "Квадри Ультрикс", что делать?
Обращаться в негосударственные медучреждения, где есть прививочный кабинет. Там есть выбор разных вакцин (обзвоните предварительно по телефону и уточните, есть ли там именно то, что хотите вы). Но за вакцинацию в этом случае придётся заплатить. Бесплатно от государства можно поставить только "Квадри Ультрикс".
7
Я поставил прививку от коронавируса, мне можно ставить от гриппа?

Можно. Главное, соблюсти временной интервал: если вы привились от "короны", то вакцинироваться от гриппа можно только через месяц, объясняет Наталья Красильникова, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

"Интервал между прививками от коронавируса и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Это стандартный подход ко всем вакцинам, которые ставятся в России".

7
Нет у меня ещё никакой прививки. С чего начать?
Хороший вопрос. Вообще-то, всё на ваше усмотрение. Но врачи рекомендуют всё-таки первой поставить прививку от коронавируса. "На сегодня нужно начинать с ковида", – уверенно говорит Наталья Красильникова.
8
А что, люди уже начали болеть гриппом в крае?

Гриппом пока нет, но по ОРВИ подъём заболеваемости идёт. За прошедшую неделю в крае выявлено уже 13 710 заболевших, что превышает эпидемиологический порог. В это число попали и негриппозные случаи, и ковид. Волна заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября – декабре.

Защититься от неё поможет вакцинация, говорит Наталья Красильникова.

9
Поставлю прививку от гриппа и от коронавируса. Теперь я молодец и можно не ревакцинироваться?
Нет, ревакцинация от COVID-19 в любом случае нужна, объясняет врач Елена Азарова: только это помогает создать высокий иммунитет. Спустя шесть месяцев у многих иммунитет угасает, поэтому повторная прививка необходима.
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Комментарии

6.09.2021 08:04
гость

Вместо гриппа поставят ковид

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