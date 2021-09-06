Можно ли ставить прививку от гриппа, если уже поставил от коронавируса?

Кажется, большинство из нас забыли, что кроме коронавируса в мире есть и другие болезни, тоже опасные. Например, грипп, который имеет множество осложнений и защититься от которого можно тоже с помощью вакцинации. И сейчас в Алтайском крае как раз разворачивается активная прививочная кампания против гриппа. А ждут его в нашем регионе в ноябре-декабре. Стоит ли ставить прививку от гриппа и как она "сочетается" с вакциной от коронавируса, узнала наш корреспондент Мария Лаврищева.

Интересный факт: осенью 2020 года ни одного случая заболевания гриппом в Алтайском крае не зарегистрировали.

1 Какой вакциной прививают от гриппа на Алтае осенью-2021? Мобильный пункт вакцинации против гриппа открыли в Барнауле Предварительная запись на прививку не требуется Вакциной "Квадри Ультрикс". Как сообщила во время пресс-конференции главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Алтайского края Ирина Переладова, первая партия этой вакцины в количестве 411 тысяч доз уже поступила в регион. Прививку можно поставить бесплатно в поликлинике по месту жительства. Либо – обратиться в мобильные пункты вакцинации.

2 Что это за вакцина и насколько она эффективна? "Квадри Ультрикс" – первая в России вакцина, которая содержит антигены сразу четырёх штаммов гриппа: подтипов A (H1N1) и A (H3N2) и типа B, линий Yamagata и Victoria. По словам Ирины Переладовой, эффективность вакцины высокая, так как она способна защитить сразу от четырёх типов вируса гриппа. Елена Азарова, главный врач барнаульской городской поликлиники № 1 отметила, что "Квадри Ультрикс" используется в крае уже третий год. Эксперт подтверждает, что прививка себя хорошо зарекомендовала: хотя некоторые и говорят, что переносят её тяжело, но иммунитет вырабатывается быстро. "Мы регулярно участвуем в исследованиях на наличие антител к данной вакцине. И у наших пациентов показываются достаточно высокие значения антител", – сообщила Азарова.

3 А какие побочные эффекты и противопоказания у вакцины "Квадри Ультрикс"? В инструкции к вакцине указывается, что после прививки могут возникнуть головные боли. Возможно повышение температуры, потливость, слабость, перепады настроения, утомляемость, боль в месте инъекции. Как правило, симптомы проходят без особого лечения в течение нескольких дней. Однако при слишком сильном повышении температуры тела, а также при других симптомах, вызывающих беспокойство, необходимо обратиться за консультацией к специалисту. Противопоказания к вакцинации: аллергические реакции на компоненты вакцины при прошлой иммунизации;

аллергия на куриный белок;

острые респираторные заболевания или стадия обострения хронических болезней;

Возраст до 18 и старше 60 лет.



4 Стоп. То есть "Квадри Ультрикс" нельзя ставить детям и пожилым? Зачем нужна прививка от гриппа и нужно ли ставить ее переболевшим COVID-19 Прививочная кампания в Алтайском крае длится уже неделю Да, всё верно. Эта вакцина предназначена только для граждан в возрасте от 18 до 60 лет включительно. Лицам младше 18-ти и старше 60 лет эту прививку ставить нельзя. "Мы, конечно, очень рады, что у старшего поколения есть большое желание привиться. Но мы исполняем инструкцию, по которой прививка запрещена для прослойки населения 60+", – сообщила Ирина Переладова. По её словам, для людей старшего поколения в крае ждут поступления другой вакцины. Детям тоже пока придётся подождать другого препарата, который пока до Алтайского края просто "не доехал". Придёт он в регион в течение будущих двух недель. Сейчас все регионы – от Калининграда до Дальнего Востока – вакцину получили, и следующая партия "приедет" на Алтай, сообщили в Минздраве.

5 А кому обязательно нужно привиться от гриппа? Людям, которые относятся к группам риска. Это те, кто: часто болеют острыми респираторными заболеваниями;

страдают от болезней сердечно-сосудистой, центральной нервной, дыхательной систем; Рекомендована вакцинация и гражданам, которые в силу специфики своей деятельности много общаются с людьми и рискуют заразиться гриппом. Это медработники, педагоги, сотрудники коммунальных служб, социальных сфер. Прививки также рекомендованы школьникам и студентам.

6 Я не хочу прививаться вакциной "Квадри Ультрикс", что делать? Обращаться в негосударственные медучреждения, где есть прививочный кабинет. Там есть выбор разных вакцин (обзвоните предварительно по телефону и уточните, есть ли там именно то, что хотите вы). Но за вакцинацию в этом случае придётся заплатить. Бесплатно от государства можно поставить только "Квадри Ультрикс".

7 Я поставил прививку от коронавируса, мне можно ставить от гриппа? Можно. Главное, соблюсти временной интервал: если вы привились от "короны", то вакцинироваться от гриппа можно только через месяц, объясняет Наталья Красильникова, и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю: "Интервал между прививками от коронавируса и гриппа должен составлять не менее одного месяца. Это стандартный подход ко всем вакцинам, которые ставятся в России".

7 Нет у меня ещё никакой прививки. С чего начать? Хороший вопрос. Вообще-то, всё на ваше усмотрение. Но врачи рекомендуют всё-таки первой поставить прививку от коронавируса. "На сегодня нужно начинать с ковида", – уверенно говорит Наталья Красильникова.

8 А что, люди уже начали болеть гриппом в крае? Гриппом пока нет, но по ОРВИ подъём заболеваемости идёт. За прошедшую неделю в крае выявлено уже 13 710 заболевших, что превышает эпидемиологический порог. В это число попали и негриппозные случаи, и ковид. Волна заболеваемости гриппом ожидается в конце ноября – декабре. Защититься от неё поможет вакцинация, говорит Наталья Красильникова.