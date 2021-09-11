Покажите QR-код. Что за приложение "Госуслуги.Авто" запустили в России и как оно работает?

Что за приложение "Госуслуги.Авто" и как им пользоваться?

Приложение "Госуслуги.Авто" начало работать в России 9 сентября. Это разработка Минцифры, а его обкатку они проводят совместно с МВД России.

Как пояснили в Госавтоинспекции, эксперимент будет проходить в два этапа. Сейчас приложение "Госуслуги.Авто" позволяет хранить в нём только свидетельство о регистрации транспортного средства.

Его теперь можно предъявлять в виде QR-кода, сообщает "РГ" со ссылкой на МВД России. Сотрудник ГИБДД считает данные с экрана вашего телефона с помощью планшета или мобильного. Принять участие в эксперименте могут автомобилисты из любых уголков России.