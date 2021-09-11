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Покажите QR-код. Что за приложение "Госуслуги.Авто" запустили в России и как оно работает?

, ИА "Амител"
СТС автомобиля постепенно становится цифровым. Вскоре через приложение можно будет обжаловать штрафы и оформлять европротоколы
Водитель за рулём / Фото: pixabay.com

Водитель за рулём / Фото: pixabay.com

Новое мобильное приложение "Госуслуги.Авто" запустили в России. Теперь автовладельцы могут предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде. А в скором времени в приложении можно будет хранить диагностическую карту, страховые полисы, обжаловать штрафы и оформлять европротоколы. Как это будет работать, потребуется ли при себе иметь оригиналы документов и что делать, если разрядился телефон – в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
Что за приложение "Госуслуги.Авто" и как им пользоваться?

Приложение "Госуслуги.Авто" начало работать в России 9 сентября. Это разработка Минцифры, а его обкатку они проводят совместно с МВД России.

Как пояснили в Госавтоинспекции, эксперимент будет проходить в два этапа. Сейчас приложение "Госуслуги.Авто" позволяет хранить в нём только свидетельство о регистрации транспортного средства.

Его теперь можно предъявлять в виде QR-кода, сообщает "РГ" со ссылкой на МВД России. Сотрудник ГИБДД считает данные с экрана вашего телефона с помощью планшета или мобильного. Принять участие в эксперименте могут автомобилисты из любых уголков России.

2

А какой ещё функционал появится у приложения и когда?

В дальнейшем функционал "Госуслуги.Авто" хотят значительно расширить. На втором этапе в приложение можно будет загрузить и предъявлять в электронном виде полисы ОСАГО и каско, водительское удостоверение, диагностическую карту, оплачивать и обжаловать штрафы ГИБДД, записаться на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения. В случае аварии автовладельцы смогут через  "Госуслуги.Авто" оформить европротокол.

И произойти это должно до конца 2021 года. Автоэксперты в один голос говорят, что это приложение значительно облегчит жизнь автомобилистов.

3
Где найти это приложение и как им пользоваться?
Всё как обычно: скачать приложение "Госуслуги.Авто" можно в Google Play или App Store. Вход – с помощью логина и пароля от портала "Госуслуги". А дальше всё просто: сведения о вашем мотоцикле или машине загрузятся из базы данных ГИБДД. Или их можно ввести вручную.
Если вас остановит сотрудник ГИБДД, предъявите ему электронный СТС в виде QR-кода. Госавтоинспектор проверит электронные документы с помощью мобильных устройств с установленным на них сертифицированным программным обеспечением.
4

Получается, что можно теперь не возить с собой свидетельство о регистрации авто?

Нет, документы возить с собой всё-таки придётся. Более того, если оригинала СТС у вас не окажется, вам выпишут штраф в размере 500 рублей. И даже могут задержать автомобиль.

Правила дорожного движения пока не меняли, так что лучше не рискуйте.

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

11.09.2021 09:27
- гость -

Очередной пшик.

11.09.2021 09:53
- гость -

Усложнение и дублирование

11.09.2021 13:37
- гость -

Так то можно и без трусов ходить, фиговым листом прикрыться

11.09.2021 16:50
- гость -

А что за пижоны на пятаке проспект Строителей/Красноармейском крутятся? И что там за аварком с киргизскими номерами? Начальник ГИБДД золотые туалеты устанавливает, некогда, по городу совсем не ездит?

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