Покажите QR-код. Что за приложение "Госуслуги.Авто" запустили в России и как оно работает?

Новое мобильное приложение "Госуслуги.Авто" запустили в России. Теперь автовладельцы могут предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде. А в скором времени в приложении можно будет хранить диагностическую карту, страховые полисы, обжаловать штрафы и оформлять европротоколы. Как это будет работать, потребуется ли при себе иметь оригиналы документов и что делать, если разрядился телефон – в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".
Приложение "Госуслуги.Авто" начало работать в России 9 сентября. Это разработка Минцифры, а его обкатку они проводят совместно с МВД России.
Как пояснили в Госавтоинспекции, эксперимент будет проходить в два этапа. Сейчас приложение "Госуслуги.Авто" позволяет хранить в нём только свидетельство о регистрации транспортного средства.
Его теперь можно предъявлять в виде QR-кода, сообщает "РГ" со ссылкой на МВД России. Сотрудник ГИБДД считает данные с экрана вашего телефона с помощью планшета или мобильного. Принять участие в эксперименте могут автомобилисты из любых уголков России.
А какой ещё функционал появится у приложения и когда?
В дальнейшем функционал "Госуслуги.Авто" хотят значительно расширить. На втором этапе в приложение можно будет загрузить и предъявлять в электронном виде полисы ОСАГО и каско, водительское удостоверение, диагностическую карту, оплачивать и обжаловать штрафы ГИБДД, записаться на регистрацию транспортного средства и замену водительского удостоверения. В случае аварии автовладельцы смогут через "Госуслуги.Авто" оформить европротокол.
И произойти это должно до конца 2021 года. Автоэксперты в один голос говорят, что это приложение значительно облегчит жизнь автомобилистов.
Получается, что можно теперь не возить с собой свидетельство о регистрации авто?
Нет, документы возить с собой всё-таки придётся. Более того, если оригинала СТС у вас не окажется, вам выпишут штраф в размере 500 рублей. И даже могут задержать автомобиль.
Правила дорожного движения пока не меняли, так что лучше не рискуйте.
Комментарии
Очередной пшик.
Усложнение и дублирование
Так то можно и без трусов ходить, фиговым листом прикрыться
А что за пижоны на пятаке проспект Строителей/Красноармейском крутятся? И что там за аварком с киргизскими номерами? Начальник ГИБДД золотые туалеты устанавливает, некогда, по городу совсем не ездит?