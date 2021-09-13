Всё, что известно о катастрофе с пассажирским самолётом в Иркутской области

Почему упал самолёт?

Причиной крушения пассажирского самолёта, по словам начальника аэропорта Казачинское Бориса Калинина, мог стать отказ навигационной системы. Он добавил, что пилоты дважды пытались зайти на посадку, сообщает ren.tv.

"Видать, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал посадочными курсами 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса", – пояснил собеседник телеканала.

Среди причин крушения также называли плохие погодные условия. Борис Калинин эту версию опровергает. По его словам, туман был лёгким, "видимость составляла от четырёх до шести километров".

"Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо", – отметил Калинин.

Выживший пилот Николай Махнутин тоже считает, что трагедия произошла из-за сбоя системы навигации. Своим мнением он поделился с Telegram-каналом BAZA.

По его словам, GPS-навигатор увёл самолёт с помощью автопилота правее заложенного курса. После этого было принято решение пойти на второй круг.

Во время захода на второй круг из-за тумана не был установлен пилотами визуальный контакт с землёй, и когда начали садиться, полоса оказалась левее, чем предполагал экипаж.

"Во время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу, не случилось. Я потерял сознание", – добавил пилот.

Заслуженный советский пилот Олег Смирнов, комментируя произошедшее, положительно оценил действия экипажа самолёта, отметив, что посадить аппарат в тайге с сохранением жизней – "это дорогого стоит", написали "Известия". Самолёт полностью разрушен.