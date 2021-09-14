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Отвязали от ОСАГО, потом решили вообще упразднить? Правда ли, что техосмотр хотят отменить

, ИА "Амител"
Законопроект об отмене обязательного техосмотра внесут в Госдуму 14 сентября

Техосмотр для некоторых транспортных средств могут отменить в России. Разговоры об этом ходят уже давно, но, как сообщает РБК со ссылкой на замруководителя центрального исполкома "Единой России" Дмитрия Миненко, на этот раз законопроект внесут в Госдуму и произойдёт это 14 сентября. Для каких транспортных средств депутаты предлагают упразднить техосмотр, а в каких случаях и кому его всё-таки придётся проходить, если закон примут, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

1
Для кого хотят отменить техосмотр?

Обязательный техосмотр предлагают отменить для физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями и мотоциклами, сообщает РБК.

Проходить техосмотр им придётся только при смене владельца, если машина старше четырёх лет. Для всех остальных процедура будет добровольной за исключением коммерческого транспорта.

2
А разве техосмотр ещё не отменили?

Нет. С 22 августа в России стало возможным оформить полис ОСАГО без диагностической карты. Сейчас её наличие у автовладельцев никто не проверяет.

Но с 1 марта следующего года должны вступить в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей. Причём выявлять нарушения будут камеры. Все номера проезжающих машин они будут фиксировать и автоматически сверять их с базой ЕАИСТО. Если автомобиля не окажется в базе, владельцу транспортного средства придёт штраф.

3
До этого говорили, что если отменить техосмотр, вырастет аварийность. Передумали?

Вы правы. Страховщики пугали, что в случае отмены техосмотра в стране резко вырастет аварийность.

Но в пояснительной записке авторы законопроекта, ссылаясь на данные статистики, указывают, что вероятность попадания в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, низкая – 1,1% и 0,7% соответственно.

Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения эту инициативу уже одобрила. Поддержать её обещал и глава правительства Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. По его мнению, это должно освободить "российских автовладельцев от излишней и порой неэффективной процедуры".

4
Получается, техосмотр можно не проходить?
Пока ещё вопрос не решён. Для начала должны принять соответствующий закон. Как заявил первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, парламентарии от "Единой России" оперативно примут его в новом созыве, пишет "РГ". По его мнению, это произойдёт до конца года.
Главное, чтобы к 1 марта был отменён штраф за отсутствие диагностической карты. Тогда автовладельцы смогут вздохнуть с облегчением.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.09.2021 07:32
- гость -

Предвыборная возня.
Даже если отменят, будут регрессы от страховых из-за отсутствия техосмотра. Всё равно придётся проходить.

14.09.2021 07:46
ПЕТР

Ещё год назад Правительство только ввело обязательный техосмотр, а теперь уже поддержало отмену... Люди своего слова - слово дал, слово отозвал обратно. Так что не будем надеяться , что так будет так и будет, как говорят!

14.09.2021 08:11
Васек

Лучше ОСАГО отменили бы и сделали как раньше было, а то разожрались страховщики, сделали кормушку некоторым!

14.09.2021 08:25
- гость -


14.09.2021 08:11
Васек
А если у виновной стороны ничего нет "за душой"? Машина и та по доверенности. Как с него получить деньги? ОСАГО это правильное дело. Единственное что требуется сделать, это ввести полностью государственный контроль за ОСАГО или сделать государственные страховые, которые бы создавали конкуренцию частным страховым.

14.09.2021 08:37
- гость -

Деньги можно взыскать с собственника транспортного средства

14.09.2021 08:38
- гость -

Уверен, что страховщики этот отмен техосмотра и задумали. Далее по неоднократно накатанному - выплаты из-за неисправностей авто вырастут на процент, а страховку задерут сразу на 15-20%.

14.09.2021 08:44
nik

наконец-то ктото там наверху подумал и пытается узаконить происходящее!
Норм решение.. по чесноку всем действующим пунктам ТО просто не справится с фронтом работ по личному транспорту.

14.09.2021 08:58
гость

Давно нужно отменить техосмотр частных авто т.к. "смотрящие" не несут ни какой ответственности и по сути - это формальная процедура. Ты прошел ТО, через час у тебя сломался авто (выдавило какую-нибудь прокладку в тормозах) и ты совершил ДТП. Кто виноват? Ты виноват. И любой адекватный человек, на неисправном авто поедет только в сервис, кратчайшим путем и с минимальной скоростью.

14.09.2021 09:11
- гость -


14.09.2021 08:37
- гость -
А у собственника транспортного средства в собственности только носки, трико, футболка и жигули убитые в хлам! Ну и что взыскивать? Ну будет он по двести рублей в месяц выплачивать...

14.09.2021 09:15
Виталий

Система техосмотра так или иначе отсекает огромное количество автомобилей, которые давно нельзя эксплуатировать. Теперь ждем, как все эти москвичи, праворульки лохматых годов и прочий хлам, которые много лет стояли в гаражах, так как их хозяева даже не подумывали пройти техосмотр и оформить ОСАГО, вывалятся на дороги. Пробки неминуемы. Достаточно трафик увеличить на 10%, чтобы все встало колом. А ведь они не просто будут тянуться 30км/ч. Они будут стоят с закипевшими радиаторами, с вывалившимися шаровыми посреди дороги. Не такой у нас народ в большинстве своем, может от нищеты, а может от русского авось, чтобы добровольно следить за состоянием своих авто. Как в советские времена будут ездить, пока тачка не встанет колом посреди дороги

14.09.2021 09:18
- гость -

"Проходить техосмотр им придётся только при смене владельца, если машина старше четырёх лет."

Бред какой то, а если я намерено хочу купить автохлам чтоб привести его в порядок - все никак! На канале "ЧЕ" утилизатор накрылся медным тазом).

14.09.2021 10:00
Жоржик

14.09.2021 09:15
Виталий

Бред полный, они все и так сейчас ездят, а ТО как покупали так и покупают. Ничего не изменится.

14.09.2021 10:24
Гость

Неправильно это и опасно

14.09.2021 10:36
- гость -

скорее всего страховка без техосмотра будет дороже чем с техосмотром.
всё как обычно идет к повышению цен.

14.09.2021 10:45
Гость

Надо ещё проверку газового оборудования в квартирах отменить, а то мало домов взрывается

14.09.2021 11:02
гость

ПО большому счету ТО надо свести к проверке тормозной и выхлопной системы, света и ремней безопасности, а все остальной сколы на стекле, разбитые бампера ни как не влияют на безопасность движения. Помню у меня первая машина в 2008 г была с сильной царапиной на бампере, так мне сказали "Внешний вид не соответствует", пришлось красить. Проходил в автопарке на Автотранспортной, там и сейчас есть этот пункт осмотра.

14.09.2021 11:05
- гость -



14.09.2021 10:24
Гость
В чем опасность? Если Вы боитесь, никто не запрещает проходить ТО персонально. Проходите. Лично я, просто плачу деньги за ТО и получаю бумажку. Для меня это простая трата денег. Следить за машиной обязанность водителя.

14.09.2021 11:25
- гость -

Нужно было ещё сильнее гундеть, перед выборами.
Глядишь ваучеры какие, раздали бы

14.09.2021 11:25
- гость -

А я считаю что отмета ТО это вредительство.
Да, какая-то часть покупает ТО, но другая проходит нормально.
У меня три года назад на ТО (всегда честно прохожу) нашли что заднее правое колесо тормозит хуже чем левое.
Оказалось что ранее при замене барабанных тормозов горе-сервисмены неправильно собрали внетренний механизм корректировки износа (тогда механизм подстраивается под стирание колодок и корректирует расстояние), и колесо уже фактически не тормозило.
Потенциально это могло бы привести к заносу на встречку (левый край тормозит сильнее чем правый) при экстренном торможении на большой скорости.
Так что спасибо ТО.

А глобально такое ощущение, что Россию разваливают бредовыми нововведениями, ослабляют изнутри. Одна маркировка чего стоит, убивают конкурентное преимущество местного производства, по ряду направлений расходы увеличиваются на 20%. Многие производства уже намного выгоднее размещать зарубежом, и оттуда импортировать товар.

14.09.2021 11:36
- гость -

Бумажка о ТО теряет свою актуальность сразу после выезда машины с СТО.

14.09.2021 12:03
Виталий


14.09.2021 10:00
Жоржик
Обещали ввести контроль наличия диагностической карты и полиса ОСАГО видеокамерами. Да и сейчас не все решаются карту купить. Стараются привести в нормальное состояние авто. Мне вот карту не дали из-за трещины на стекле. Пришлось менять. А сейчас вылезут на дороги ВСЕ!

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