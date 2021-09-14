Отвязали от ОСАГО, потом решили вообще упразднить? Правда ли, что техосмотр хотят отменить

Техосмотр для некоторых транспортных средств могут отменить в России. Разговоры об этом ходят уже давно, но, как сообщает РБК со ссылкой на замруководителя центрального исполкома "Единой России" Дмитрия Миненко, на этот раз законопроект внесут в Госдуму и произойдёт это 14 сентября. Для каких транспортных средств депутаты предлагают упразднить техосмотр, а в каких случаях и кому его всё-таки придётся проходить, если закон примут, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Обязательный техосмотр предлагают отменить для физических лиц, которые владеют легковыми автомобилями и мотоциклами, сообщает РБК.
Проходить техосмотр им придётся только при смене владельца, если машина старше четырёх лет. Для всех остальных процедура будет добровольной за исключением коммерческого транспорта.
Нет. С 22 августа в России стало возможным оформить полис ОСАГО без диагностической карты. Сейчас её наличие у автовладельцев никто не проверяет.
Но с 1 марта следующего года должны вступить в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей. Причём выявлять нарушения будут камеры. Все номера проезжающих машин они будут фиксировать и автоматически сверять их с базой ЕАИСТО. Если автомобиля не окажется в базе, владельцу транспортного средства придёт штраф.
Вы правы. Страховщики пугали, что в случае отмены техосмотра в стране резко вырастет аварийность.
Но в пояснительной записке авторы законопроекта, ссылаясь на данные статистики, указывают, что вероятность попадания в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр, низкая – 1,1% и 0,7% соответственно.
Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения эту инициативу уже одобрила. Поддержать её обещал и глава правительства Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. По его мнению, это должно освободить "российских автовладельцев от излишней и порой неэффективной процедуры".
Комментарии
Предвыборная возня.
Даже если отменят, будут регрессы от страховых из-за отсутствия техосмотра. Всё равно придётся проходить.
Ещё год назад Правительство только ввело обязательный техосмотр, а теперь уже поддержало отмену... Люди своего слова - слово дал, слово отозвал обратно. Так что не будем надеяться , что так будет так и будет, как говорят!
Лучше ОСАГО отменили бы и сделали как раньше было, а то разожрались страховщики, сделали кормушку некоторым!
14.09.2021 08:11
Васек
А если у виновной стороны ничего нет "за душой"? Машина и та по доверенности. Как с него получить деньги? ОСАГО это правильное дело. Единственное что требуется сделать, это ввести полностью государственный контроль за ОСАГО или сделать государственные страховые, которые бы создавали конкуренцию частным страховым.
Деньги можно взыскать с собственника транспортного средства
Уверен, что страховщики этот отмен техосмотра и задумали. Далее по неоднократно накатанному - выплаты из-за неисправностей авто вырастут на процент, а страховку задерут сразу на 15-20%.
наконец-то ктото там наверху подумал и пытается узаконить происходящее!
Норм решение.. по чесноку всем действующим пунктам ТО просто не справится с фронтом работ по личному транспорту.
Давно нужно отменить техосмотр частных авто т.к. "смотрящие" не несут ни какой ответственности и по сути - это формальная процедура. Ты прошел ТО, через час у тебя сломался авто (выдавило какую-нибудь прокладку в тормозах) и ты совершил ДТП. Кто виноват? Ты виноват. И любой адекватный человек, на неисправном авто поедет только в сервис, кратчайшим путем и с минимальной скоростью.
14.09.2021 08:37
- гость -
А у собственника транспортного средства в собственности только носки, трико, футболка и жигули убитые в хлам! Ну и что взыскивать? Ну будет он по двести рублей в месяц выплачивать...
Система техосмотра так или иначе отсекает огромное количество автомобилей, которые давно нельзя эксплуатировать. Теперь ждем, как все эти москвичи, праворульки лохматых годов и прочий хлам, которые много лет стояли в гаражах, так как их хозяева даже не подумывали пройти техосмотр и оформить ОСАГО, вывалятся на дороги. Пробки неминуемы. Достаточно трафик увеличить на 10%, чтобы все встало колом. А ведь они не просто будут тянуться 30км/ч. Они будут стоят с закипевшими радиаторами, с вывалившимися шаровыми посреди дороги. Не такой у нас народ в большинстве своем, может от нищеты, а может от русского авось, чтобы добровольно следить за состоянием своих авто. Как в советские времена будут ездить, пока тачка не встанет колом посреди дороги
"Проходить техосмотр им придётся только при смене владельца, если машина старше четырёх лет."
Бред какой то, а если я намерено хочу купить автохлам чтоб привести его в порядок - все никак! На канале "ЧЕ" утилизатор накрылся медным тазом).
14.09.2021 09:15
Виталий
Бред полный, они все и так сейчас ездят, а ТО как покупали так и покупают. Ничего не изменится.
Неправильно это и опасно
скорее всего страховка без техосмотра будет дороже чем с техосмотром.
всё как обычно идет к повышению цен.
Надо ещё проверку газового оборудования в квартирах отменить, а то мало домов взрывается
ПО большому счету ТО надо свести к проверке тормозной и выхлопной системы, света и ремней безопасности, а все остальной сколы на стекле, разбитые бампера ни как не влияют на безопасность движения. Помню у меня первая машина в 2008 г была с сильной царапиной на бампере, так мне сказали "Внешний вид не соответствует", пришлось красить. Проходил в автопарке на Автотранспортной, там и сейчас есть этот пункт осмотра.
14.09.2021 10:24
Гость
В чем опасность? Если Вы боитесь, никто не запрещает проходить ТО персонально. Проходите. Лично я, просто плачу деньги за ТО и получаю бумажку. Для меня это простая трата денег. Следить за машиной обязанность водителя.
Нужно было ещё сильнее гундеть, перед выборами.
Глядишь ваучеры какие, раздали бы
А я считаю что отмета ТО это вредительство.
Да, какая-то часть покупает ТО, но другая проходит нормально.
У меня три года назад на ТО (всегда честно прохожу) нашли что заднее правое колесо тормозит хуже чем левое.
Оказалось что ранее при замене барабанных тормозов горе-сервисмены неправильно собрали внетренний механизм корректировки износа (тогда механизм подстраивается под стирание колодок и корректирует расстояние), и колесо уже фактически не тормозило.
Потенциально это могло бы привести к заносу на встречку (левый край тормозит сильнее чем правый) при экстренном торможении на большой скорости.
Так что спасибо ТО.
А глобально такое ощущение, что Россию разваливают бредовыми нововведениями, ослабляют изнутри. Одна маркировка чего стоит, убивают конкурентное преимущество местного производства, по ряду направлений расходы увеличиваются на 20%. Многие производства уже намного выгоднее размещать зарубежом, и оттуда импортировать товар.
Бумажка о ТО теряет свою актуальность сразу после выезда машины с СТО.
14.09.2021 10:00
Жоржик
Обещали ввести контроль наличия диагностической карты и полиса ОСАГО видеокамерами. Да и сейчас не все решаются карту купить. Стараются привести в нормальное состояние авто. Мне вот карту не дали из-за трещины на стекле. Пришлось менять. А сейчас вылезут на дороги ВСЕ!