Отвязали от ОСАГО, потом решили вообще упразднить? Правда ли, что техосмотр хотят отменить

А разве техосмотр ещё не отменили?

Нет. С 22 августа в России стало возможным оформить полис ОСАГО без диагностической карты. Сейчас её наличие у автовладельцев никто не проверяет.

Но с 1 марта следующего года должны вступить в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штраф за отсутствие диагностической карты в размере 2 тысяч рублей. Причём выявлять нарушения будут камеры. Все номера проезжающих машин они будут фиксировать и автоматически сверять их с базой ЕАИСТО. Если автомобиля не окажется в базе, владельцу транспортного средства придёт штраф.