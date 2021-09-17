Как будем отдыхать на Новый год и другие праздники в 2022 году?

Правительство утвердило производственный календарь на 2022 год, об этом 17 сентября кабмин сообщил в своём официальном Telegram-канале. Публикация дополняется производственным календарём, где выделены периоды выходных и праздничных дней на следующий год. Как в итоге отдыхаем на праздники в 2022 году, что и куда перенесли, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Как отдыхаем на новогодние праздники?
В этом году россияне будут отдыхать на новогодние праздники с 31 декабря 2021 года до 9 января 2022-го. На работу большинство людей выйдут в понедельник, 10 января.
Сколько дней будем отдыхать в феврале в 2022 году?
На День защитника Отечества отдыхать мы будем только один день – 23 февраля. Он в 2022 году выпадает на среду, поэтому предпраздничный день, 22 февраля, в государственных организациях должен длиться на один час меньше.
Может, на 8 Марта с выходными повезло больше?
Тут как посмотреть. Отдыхать в марте россияне будут с 6-го по 8-е число. И это радует. Но для того чтобы организовать трёхдневные выходные, придётся отработать в субботу, 5 марта.
Ничего, отработаем! А как отдыхаем на майские?
Майские праздники не будут "длинными" каждый год, как и предупреждал министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Первые выходные дни намечены на период с 30 апреля по 3 мая. Ещё один праздничный период запланирован на 7-10 мая. Это стало возможным благодаря переносу первых нерабочих дней в 2022 году, субботы (1 января) и воскресенья (2 января), на 3 и 10 мая соответственно.
Как отдыхаем в июне и ноябре?
На День России мы будем отдыхать три дня: с 11 по 13 июня включительно.
Такие же по длительности выходные ждут нас на День народного единства: с 4 по 6 ноября.
Комментарии