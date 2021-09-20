Стрельба в Пермском госуниверситете. Что известно на данный момент

Что произошло?

В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, сообщают в МВД. В социальные сети попали видеозаписи, на которых были слышны выстрелы, а студенты выпрыгивали из окон корпуса. Часть учащихся и педагогов закрылись в аудиториях. В официальной группе Пермского госуниверситета разместили призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. Тех, кто только собирался в университет, просили не приезжать.

По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений по местному радио, пишет Mash. Сами студенты говорят, что войти в здание можно свободно.