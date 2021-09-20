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Стрельба в Пермском госуниверситете. Что известно на данный момент

, ИА "Амител"
По последним данным, в результате нападения на вуз пострадало более 20 человек
Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

Фото: скриншот видео телеграм-канала Mash

20 сентября в Пермском государственном университете 18-летний стрелок напал на студентов и преподавателей. Amic.ru рассказывает, что известно о произошедшем на данный момент.

1
Что произошло?

В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, сообщают в МВД. В социальные сети попали видеозаписи, на которых были слышны выстрелы, а студенты выпрыгивали из окон корпуса. Часть учащихся и педагогов закрылись в аудиториях. В официальной группе Пермского госуниверситета разместили призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. Тех, кто только собирался в университет, просили не приезжать.

По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений по местному радио, пишет Mash. Сами студенты говорят, что войти в здание можно свободно.

2
Сколько всего пострадавших?
Предварительно в пресс-службе вуза сообщали об одном пострадавшем. Он был ранен в голову, но оставался в сознании. По последним данным, одним из первых убитых оказался охранник, который пытался остановить стрелка. Минздрав сообщает: госпитализированы семь человек, один – в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести. Ещё четверым помощь оказывается на месте. Всего пострадало 28 человек, из них 19 – с огнестрельными ранениями. Восемь погибло.
3
Известно ли, кто стрелял?
Стрелявший забаррикадировался в аудитории. Силовики обезвредили нападавшего, тяжело ранив. В результате он скончался – о ликвидации стрелка сообщила пресс-служба университета. Позже Следственный комитет опроверг эту информацию, заявив, что стрелок все-таки жив, но находится в критическом состоянии. Предположительно, это 18-летний Тимур Бекмансуров. Ранее на его странице в соцсети появилось сообщение с подробным планом нападения на университет.

"Произошедшее не является терактом, я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Все действия я проводил самостоятельно. Думал об этом давно", – написал Бекмансуров.

Сейчас ведутся разбирательства. Уже установлено, что оружие стрелок получил законным способом. В Пермском крае отменили занятия во всех школах, техникумах и колледжах, максимально усилили меры безопасности в учреждениях.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Проверяется информация о возможных сообщниках нападавшего. Главы Минобрнауки и Минздрава и заместитель генпрокурора России срочно вылетели в Пермь. Владимиру Путину также было доложено о стрельбе в Пермском госуниверситете. Президент глубоко соболезнует родным и близким погибших при стрельбе в пермском вузе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

21 сентября в Прикамье объявлено днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

20.09.2021 15:06
- гость -

Главы Минобрнауки и Минздрава срочно вылетели в Пермь.
___
Зачем? Уже все закончилось!
Я понимаю доктора, мед.бригады, но чинуши то чего суетятся? они могут совещания проводить, не покидая кабинетов

20.09.2021 15:13
гiсть

почитал про него. полагаю, его вычислить было нельзя. человек замотивированный, но не на то, что нужно. тем более самбо занимался, так и не подумаешь на него, чего ему не хватало...
ну, может быть, Варламова перечитал. с его серыми хрущевками да Серебрякова пересмотрел с россиянами, употребляющими боярышник сверх меры

20.09.2021 15:16
Гость

8 погибло уже пишут

20.09.2021 15:17
- гость -

Приехали с женой на избирательный участок (школа) в субботу и поразились - школьники идут на занятия! Очень были шокированы таким положением дел. Подумали, а мало ли что может произойти! Вдруг на фоне выборов, кто-нибудь устроит стрельбу на участке и могут пострадать дети!

20.09.2021 15:22
Жоржик

Пока малолеткам будут оружие продавать - так и будет продолжаться. Мозгов нет, а оружие продают. Лет с 30 толкьо можно и то не всем,делать жесткий отбор по психике. И не нужно про армию с 18 лет тут говорить, кто служил, тот знает, что оружие там хранится в оружейке, а не у тебя в тумбочке, доступа к нему нет. А тут купил даже двухстволку, она в любое время у тебя под рукой и пошел народ перестрелял. А у этого помповуха на видео, похоже опять Хатсан, 5 патронов в магазине и 1 в стволе, хватит дел наделать.

20.09.2021 15:23
Жоржик

20.09.2021 15:17
- гость -

Там полиции было полно на каждом участке и рамки детектора на входе. Пристрелили бы любого при попытке.

20.09.2021 15:27
гiсть

может быть без армии просто оружие не выдавать?

20.09.2021 15:31
- гость -

Вопрос не в возрасте с которого выдают оружие, меня отец на охоту с 7 лет возил и учил, рассказывал постоянно как нужно стоять, где другие, как не попасть в охотника, что от воды дробь рикошетит и тд. Поэтому когда в 18 лет оформлял разрешение все знал и умел и оформлял его чтоб охотиться, в охотничьем обществе состоял, на отработку ездили. А тут человек получает охотничий и даже не собирается охотится, а идет и покупает 100 патронов картечи, да даже если и собирается охотиться, то 100 патронов с картечью точно не нужны. Плюс одежда у него и патронташ ну не для охоты совсем, мне кажется уже при покупке всего этого его просто надо было принимать и разбираться.

20.09.2021 15:33
- гость -

20.09.2021 15:17
- гость -
Приехали с женой на избирательный участок (школа) в субботу и поразились - школьники идут на занятия! Очень были шокированы таким положением дел.

КАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭТОМ?

20.09.2021 15:34
- гость -


20.09.2021 15:23
Жоржик
Полиция даже и среагировать бы не успела! Заходи и сходу начинай стрелять!

20.09.2021 15:36
- гость -


20.09.2021 15:33
- гость -
Вот и мы были очень удивлены! Зачем одновременно проводить выборы и занятия в школе! Ходят посторонние и тут же дети!

20.09.2021 15:37
гiсть

в том, чтобы отменить занятия в этот день, есть логика

20.09.2021 15:45
- гость -

А вот не грохнули ли его со спецом, чтобы он не рассказал например как и кто его к этому подбивал и готовил?

20.09.2021 15:49
- гость -

Ну и что на этот раз надо запретить? Компьютерные игры, боевики, аниме или соц. сети?

20.09.2021 15:49
тю!

Тимур Бекмансуров... А вам имя и фамилия ничего не говорят? Не Петя Иванов ведь! Джигиты эти... то бишь бараны, достали уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20.09.2021 16:00
гость

одним из первых убитых оказался охранник, который пытался остановить стрелка

За какую зарплату он там пытался остановить стрелка

20.09.2021 16:02
гость

аполитичен

Это слово написал Бекмансуров?

20.09.2021 16:09
- гость -

не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен

Просто дикарь недоразвитый...

20.09.2021 16:15
- гость -

Может все таки по России в учебных заведениях охрану как то усилить ? А бабушек которые сидят на входе на пенсию отдыхать отправить ? На входах может поставить приборы потом уже до охранника вход ? И осмотр , но незнаю может есть другие варианты

20.09.2021 16:21
гость

А бабушек которые сидят на входе

Там на входе охранник был, который пытался остановить стрелка. Если зайти и сразу начать стрелять, даже у полицейского не много шансов, он не держит на мушке каждого вошедшего

20.09.2021 16:22
Гость

Судя по видео он так долго шёл к учебному заведению, и ружьё в руках видно за километр, масса времени было чтобы двери закрыть в заведении! Если камеры есть и охрана тогда зачем они нужны тогда, вовремя среагировать тут времени масса была

20.09.2021 16:23
гость

Тогда нужен снайпер, который из неизвестного места постоянно держит на мушке вход. Один охранник встречает и погибает, после чего снайпер работает на ликвидацию

20.09.2021 16:33
Гость

При чем тут снайпер, по наружной камере да даже из окна любого его видно было, чел идёт в чёрной одежде с ружьем, двери закрыть уже можно было

20.09.2021 16:49
гость

Не охрану усиливать, везде охранников не поставишь - это мог быть магазин, остановка и т. д. Воспитание возрождать нужно, не компьютерных стрелялках, где "герой" бессмертен, а на жизненном опыте людей, что-то хорошего сделавших в этой жизни. Получили поколение пустоголовых.

20.09.2021 16:57
- гость -

20.09.2021 16:49
гость
А, вот и стало понятно - компьютерный стрелялки виноваты.
ЗЫ А кто воспитывать-то ваших детей должен - школа, партия, улица? Родители, как обычно, ни при чем?

20.09.2021 17:02
Гость

Охранник в телефоне сидит ролики смотрит, правда? Например у нас серьёзная организация, иногда утром заходишь на работу, он стоит у окна, какую кнопку он сможет нажать? Он до стола не успеет то дойти, вечером уходишь, тоже сидит ролики в телефоне смотрит, а так то вообще у него монитор с камерами перед глазами, может лучше следить за этим

20.09.2021 17:16
Гога

На фоне таких новостей, скоро тяпки и вилы запретят.

Дайте народу иметь оружие в свободной продаже для самообороны.
Думаю, что этот баран не пошел бы на это, зная, что его укокошат в ту же минуту.

20.09.2021 17:30
- гость -

15:17- гость - избирательный участок (школа) в субботу и поразились - школьники идут на занятия!

Вы из какой страны пишете? В России во всех школах были отменены занятия, их перевели на дистант с четверга.

20.09.2021 17:33
Pandr3

20.09.2021 17:16
Гога

Совершенно верно.

20.09.2021 17:53
- гость -

17:16
-------------------------
Ничего подобного.Иногда смотрю американский канал ID про реальные события:вы абсолютно не правы.

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