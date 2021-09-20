Стрельба в Пермском госуниверситете. Что известно на данный момент

20 сентября в Пермском государственном университете 18-летний стрелок напал на студентов и преподавателей. Amic.ru рассказывает, что известно о произошедшем на данный момент.
В Пермском государственном университете неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия, сообщают в МВД. В социальные сети попали видеозаписи, на которых были слышны выстрелы, а студенты выпрыгивали из окон корпуса. Часть учащихся и педагогов закрылись в аудиториях. В официальной группе Пермского госуниверситета разместили призыв к студентам закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на местах. Тех, кто только собирался в университет, просили не приезжать.
По словам очевидцев, в Пермском университете не сработала тревога, не было сделано никаких объявлений по местному радио, пишет Mash. Сами студенты говорят, что войти в здание можно свободно.
"Произошедшее не является терактом, я не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен. Все действия я проводил самостоятельно. Думал об этом давно", – написал Бекмансуров.
Сейчас ведутся разбирательства. Уже установлено, что оружие стрелок получил законным способом. В Пермском крае отменили занятия во всех школах, техникумах и колледжах, максимально усилили меры безопасности в учреждениях.
21 сентября в Прикамье объявлено днем траура по погибшим при стрельбе в Пермском госуниверситете.
Комментарии
Главы Минобрнауки и Минздрава срочно вылетели в Пермь.
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Зачем? Уже все закончилось!
Я понимаю доктора, мед.бригады, но чинуши то чего суетятся? они могут совещания проводить, не покидая кабинетов
почитал про него. полагаю, его вычислить было нельзя. человек замотивированный, но не на то, что нужно. тем более самбо занимался, так и не подумаешь на него, чего ему не хватало...
ну, может быть, Варламова перечитал. с его серыми хрущевками да Серебрякова пересмотрел с россиянами, употребляющими боярышник сверх меры
8 погибло уже пишут
Приехали с женой на избирательный участок (школа) в субботу и поразились - школьники идут на занятия! Очень были шокированы таким положением дел. Подумали, а мало ли что может произойти! Вдруг на фоне выборов, кто-нибудь устроит стрельбу на участке и могут пострадать дети!
Пока малолеткам будут оружие продавать - так и будет продолжаться. Мозгов нет, а оружие продают. Лет с 30 толкьо можно и то не всем,делать жесткий отбор по психике. И не нужно про армию с 18 лет тут говорить, кто служил, тот знает, что оружие там хранится в оружейке, а не у тебя в тумбочке, доступа к нему нет. А тут купил даже двухстволку, она в любое время у тебя под рукой и пошел народ перестрелял. А у этого помповуха на видео, похоже опять Хатсан, 5 патронов в магазине и 1 в стволе, хватит дел наделать.
20.09.2021 15:17
- гость -
Там полиции было полно на каждом участке и рамки детектора на входе. Пристрелили бы любого при попытке.
может быть без армии просто оружие не выдавать?
Вопрос не в возрасте с которого выдают оружие, меня отец на охоту с 7 лет возил и учил, рассказывал постоянно как нужно стоять, где другие, как не попасть в охотника, что от воды дробь рикошетит и тд. Поэтому когда в 18 лет оформлял разрешение все знал и умел и оформлял его чтоб охотиться, в охотничьем обществе состоял, на отработку ездили. А тут человек получает охотничий и даже не собирается охотится, а идет и покупает 100 патронов картечи, да даже если и собирается охотиться, то 100 патронов с картечью точно не нужны. Плюс одежда у него и патронташ ну не для охоты совсем, мне кажется уже при покупке всего этого его просто надо было принимать и разбираться.
20.09.2021 15:17
- гость -
Приехали с женой на избирательный участок (школа) в субботу и поразились - школьники идут на занятия! Очень были шокированы таким положением дел.
КАКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ В ЭТОМ?
20.09.2021 15:23
Жоржик
Полиция даже и среагировать бы не успела! Заходи и сходу начинай стрелять!
20.09.2021 15:33
- гость -
Вот и мы были очень удивлены! Зачем одновременно проводить выборы и занятия в школе! Ходят посторонние и тут же дети!
в том, чтобы отменить занятия в этот день, есть логика
А вот не грохнули ли его со спецом, чтобы он не рассказал например как и кто его к этому подбивал и готовил?
Ну и что на этот раз надо запретить? Компьютерные игры, боевики, аниме или соц. сети?
Тимур Бекмансуров... А вам имя и фамилия ничего не говорят? Не Петя Иванов ведь! Джигиты эти... то бишь бараны, достали уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
одним из первых убитых оказался охранник, который пытался остановить стрелка
За какую зарплату он там пытался остановить стрелка
аполитичен
Это слово написал Бекмансуров?
не состоял в экстремистских организациях, был не религиозен и аполитичен
Просто дикарь недоразвитый...
Может все таки по России в учебных заведениях охрану как то усилить ? А бабушек которые сидят на входе на пенсию отдыхать отправить ? На входах может поставить приборы потом уже до охранника вход ? И осмотр , но незнаю может есть другие варианты
А бабушек которые сидят на входе
Там на входе охранник был, который пытался остановить стрелка. Если зайти и сразу начать стрелять, даже у полицейского не много шансов, он не держит на мушке каждого вошедшего
Судя по видео он так долго шёл к учебному заведению, и ружьё в руках видно за километр, масса времени было чтобы двери закрыть в заведении! Если камеры есть и охрана тогда зачем они нужны тогда, вовремя среагировать тут времени масса была
Тогда нужен снайпер, который из неизвестного места постоянно держит на мушке вход. Один охранник встречает и погибает, после чего снайпер работает на ликвидацию
При чем тут снайпер, по наружной камере да даже из окна любого его видно было, чел идёт в чёрной одежде с ружьем, двери закрыть уже можно было
Не охрану усиливать, везде охранников не поставишь - это мог быть магазин, остановка и т. д. Воспитание возрождать нужно, не компьютерных стрелялках, где "герой" бессмертен, а на жизненном опыте людей, что-то хорошего сделавших в этой жизни. Получили поколение пустоголовых.
20.09.2021 16:49
гость
А, вот и стало понятно - компьютерный стрелялки виноваты.
ЗЫ А кто воспитывать-то ваших детей должен - школа, партия, улица? Родители, как обычно, ни при чем?
Охранник в телефоне сидит ролики смотрит, правда? Например у нас серьёзная организация, иногда утром заходишь на работу, он стоит у окна, какую кнопку он сможет нажать? Он до стола не успеет то дойти, вечером уходишь, тоже сидит ролики в телефоне смотрит, а так то вообще у него монитор с камерами перед глазами, может лучше следить за этим
На фоне таких новостей, скоро тяпки и вилы запретят.
Дайте народу иметь оружие в свободной продаже для самообороны.
Думаю, что этот баран не пошел бы на это, зная, что его укокошат в ту же минуту.
15:17- гость - избирательный участок (школа) в субботу и поразились - школьники идут на занятия!
Вы из какой страны пишете? В России во всех школах были отменены занятия, их перевели на дистант с четверга.
20.09.2021 17:16
Гога
Совершенно верно.
17:16
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Ничего подобного.Иногда смотрю американский канал ID про реальные события:вы абсолютно не правы.