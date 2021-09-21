Никаких кур, уток и кроликов. Правда ли, что на дачах запретили разводить животных?

Всю жизнь держу летом на дачном участке кур и всё было в порядке. Почему меня никто не штрафовал?

Возможно, просто соседи ещё не жаловались. А если серьёзно, то для начала нужно выяснить, на каких землях находится ваша собственность.

Напомним, в законодательстве с 2019 года вообще нет такого понятия, как "дачный участок". Есть только "огородные" и "садовые".

Первые, как пояснил amic.ru юрист Андрей Кузьмин, предназначены для выращивания урожая. Там можно возводить временные хозяйственные постройки: сараи, теплицы, туалеты, бытовки. Никаких объектов недвижимости там не допускается.

На садовых участках по закону возможно строительство жилых домов, хозяйственных построек, гаражей и выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур. А использование земли не по целевому назначению – это административное правонарушение, отмечает эксперт. Кроме того, садовое товарищество в своём уставе может предусмотреть особые правила: кого и в каком количестве можно содержать на участке.

"По закону садовое товарищество предназначено исключительно для садоводства, там запрещается животноводство и птицеводство. Верховный суд подтвердил, что в России запрещается содержать сельскохозяйственных животных на приусадебных участках, если они не относятся к личному подсобному хозяйству. Но так было и раньше, просто редко доходило до конфликтов с соседями, поэтому и штрафы выписывали единицам", – объясняет Кузьмин.

Однако это не значит, что сейчас всех поголовно начнут штрафовать, считает эксперт. Главное, соблюдать СанПиН, не конфликтовать с соседями и, конечно, не организовывать птицеферму.

Куда проще владельцам дач, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства или для ведения подсобного хозяйства. Тут можно разводить любых животных, но с соседями тоже лучше не ругаться.