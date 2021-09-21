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Никаких кур, уток и кроликов. Правда ли, что на дачах запретили разводить животных?

, ИА "Амител"
Садовые участки можно использовать только для выращивания растений и размещения ульев

Верховный суд вынес важное решение для многих дачников и садоводов. Если на земле, предназначенной для садоводства, построить курятник и начать разводить птиц (даже если только для себя, даже если их будет пара голов), вас могут оштрафовать. Одна из таких история произошла в Волгограде: пенсионерке придётся заплатить штраф 10 тыс. руб. Но в этой теме есть пара нюансов. Каких – разбираемся в нашей постоянной рубрике "Вопрос-ответ".

1
А что, вышел какой-то новый закон? Почему пенсионерку оштрафовали?

Нет, никаких новых законов не принимали. Просто женщина держала птицу на земле, предназначенной для садоводства. А на ней, согласно действующему законодательству, разрешено только выращивать овощи, ягоды, цветы и отдыхать.

Дело было так: специалисты Госинспекции по использованию и охране земель обнаружили на земельном участке курятник. Случайный ли это был рейд или кто-то нажаловался, история умалчивает. В итоге оштрафовали дачницу на 10 тысяч рублей, сообщает "РГ".

Она с этим была не согласна и дошла до Верховного суда. Но даже доводы о том, что пенсионерка проживает с дочерью-инвалидом и слабослышащим мужем-пенсионером, а разведение кур значимое для семьи подспорье, не смягчили высшую судебную инстанцию. Они решили и постановили: факт нецелевого использования на лицо и штраф придётся заплатить. А он, по словам экспертов, мог быть значительно больше.

2
Какой штраф предусмотрен за такое наказание?

Штраф назначается в размере от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость участка не определена (как это было и в случае с волгоградкой), то штраф для граждан составит от 10 до 20 тысяч рублей. Так что дачницу наказали по минимуму.

3
Всю жизнь держу летом на дачном участке кур и всё было в порядке. Почему меня никто не штрафовал?

Возможно, просто соседи ещё не жаловались. А если серьёзно, то для начала нужно выяснить, на каких землях находится ваша собственность.

Напомним, в законодательстве с 2019 года вообще нет такого понятия, как "дачный участок". Есть только "огородные" и "садовые".

Первые, как пояснил amic.ru юрист Андрей Кузьмин, предназначены для выращивания урожая. Там можно возводить временные хозяйственные постройки: сараи, теплицы, туалеты, бытовки. Никаких объектов недвижимости там не допускается.

На садовых участках по закону возможно строительство жилых домов, хозяйственных построек, гаражей и выращивание гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур. А использование земли не по целевому назначению – это административное правонарушение, отмечает эксперт. Кроме того, садовое товарищество в своём уставе может предусмотреть особые правила: кого и в каком количестве можно содержать на участке.

"По закону садовое товарищество предназначено исключительно для садоводства, там запрещается животноводство и птицеводство. Верховный суд подтвердил, что в России запрещается содержать сельскохозяйственных животных на приусадебных участках, если они не относятся к личному подсобному хозяйству. Но так было и раньше, просто редко доходило до конфликтов с соседями, поэтому и штрафы выписывали единицам", – объясняет Кузьмин.

Однако это не значит, что сейчас всех поголовно начнут штрафовать, считает эксперт. Главное, соблюдать СанПиН, не конфликтовать с соседями и, конечно, не организовывать птицеферму.

Куда проще владельцам дач, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства или для ведения подсобного хозяйства. Тут можно разводить любых животных, но с соседями тоже лучше не ругаться.

4
Куда жаловаться, если соседи по даче начали разводить скот или птицу?
На нецелевое использование земли можно пожаловаться в муниципалитет или Россельхознадзор. Кроме того, если вас достала антисанитария и неприятный запах, насекомые, сигнализируйте в ветеринарный надзор.
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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.09.2021 13:29
Виктор

А причём здесь отношения с соседями? А если соседи все "за" и думают "Серёжа — молодец, на дачном участке выстроил хлев, курятник и крольчатник!", и никто не пишет жалоб, то нарушения нет?

Должны быть и периодические проверки — этот сарай действительно сарай или только "прикрытие" для подпольного курятника/хлева? — а не только проверка жалоб

21.09.2021 13:38
- гость -

а голубей на крыше стрелять можно? или это жестокое обращение? Лицензию получать на них нужно или в местах, непредназначенных для охоты, она не действует?
Так же вороны, воробьи - куда жаловаться?

21.09.2021 13:46
- гость -

От мне как-то ровно, кого соседи могут содержать, если не воняет, не орет в шесть утра и прочее. Жаловаться точно не пойду.

21.09.2021 13:49
- гость -

а собачке можно по участку ходить?

21.09.2021 14:05
- гость -

21.09.2021 13:49
- гость -
Если не собираетесь ее съесть, то можно

21.09.2021 14:16
- гость -

запретили разводить животных

можно использовать только для выращивания растений и размещения ульев

а почему кролика нельзя, перепелку нельзя, а пчел можно?

И еще вопрос: собаку можно? а для употребления в пищу?

21.09.2021 14:19
- гость -

Кажется, нечем заняться законотворцам!
То есть цыплят трехмесячных нельзя выращивать на даче, а собак 15-ти летних можно выгуливать под окнами мнегоэтажек

21.09.2021 14:26
- гость -

21.09.2021 14:19
- гость -
Хотите выращивать цыплят - купите себе участок на землях сельхозназначения и велкам.

21.09.2021 14:40
гiсть

сегодня кур запретят
завтра ночевать нельзя будет на дачах (в интересах пожарной безопасности)
а послезавтра без GPS треккера запретят выходить из дома
новый цифровой мир он такой

21.09.2021 14:41
Виктор

21.09.2021 14:19
- гость -

Я думаю, до собак тоже очередь дойдёт. Хотя бы в виде какого-нибудь санитарно-гигиенического налога. Чтобы потом любого выгуливающего могли подойти проверить,
Есть ли паспорт у собаки,
И уплачен ли налог

21.09.2021 14:44
- гость -

21.09.2021 14:40
гiсть
Ну ежели вам хочется нюхать на даче не цветы, а куриное гуано, то кто ж вам запретит) Можете спецом прикупить.
ЗЫ Соседка иногда что-то удобряет куриным пометом, поэтому особи с куроразведением - нунафиг, каждый день такое нюхать.

21.09.2021 14:45
- гость -

Чет мало как то всего 10 тыс., обычно такие дела на строгий режим тянут, это ж не мильёны воровать.

21.09.2021 15:27
- гость -

Жили в Алтайке на окраине города, все соседи и мы держали коров, свиней, птицу. Летом по утрам пастух собирал коров и выгонял стадо на пастбище. Свое было и молоко, и сметана, и масло, и мясо на зиму..
Пришел к власти Хрущев и запретил держать всю эту живность и покатилась с его приходом страна в ад...

21.09.2021 15:33
- гость -

Ага, кур нельзя , а камаз навоза ,выходит, можно.

21.09.2021 15:36
- гость -

21.09.2021 15:27
- гость -
Ага, вам в городе разреши коров держать, вы ж их будете выпасать где-нибудь вдоль Павловского тракта, а потом это молоко с тяжелыми металлами от выхлопов продавать. Там, кстати, вдоль дороги и сейчас на участках народ что-то выращивает. Вопрос, кто это все потом ест... Если есть желание заниматься сельским хозяйством - где-нибудь в Ягодном, например, почему бы и нет. Но не в городе же.

21.09.2021 15:59
- гость -

Ага, кур нельзя , а камаз навоза ,выходит, можно.

Камаз раз в пять лет привез-раскидал-выветрилось
А куры это ВСЕГДА!
а если еще и петух есть что орет с 4 х утра - это вешалка полная
короче я на своих соседей по даче заяву теперь накатаю

21.09.2021 16:25
гость

Наконец то свершилось чудо , достали эти горе заводчики , пять лет наша семья страдает , соседи с тех сторон разводят всяческую живность .... Дышать этой вонью кто должен , и жить с закрытыми окнами . Правильный запрет !!!!!!!

21.09.2021 16:52
- гость -

21.09.2021 15:33
- гость -
А зачем, простите, вам КАМАЗ навоза? Перекормить все азотом в бешеных количествах? Перегной уж тогда купите.

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