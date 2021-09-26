Когда Солнцу не рад. Чем нам грозят мощные магнитные бури, которые придут в конце сентября

Насколько мощная буря нас ждёт?

Учёные полагают, что буря будет серьёзной, но не критичной. Вспышка, которая произошла 23 сентября, оказалась четвёртой по силе за прошедший год. Специалисты лаборатории отнесли её к классу M2.7. Астрономы сделали вывод, что и буря, которая за ней последует, тоже не пройдёт незаметно. Но должно обойтись без тяжёлых последствий для людей.

"В целом балл вспышки не является рекордным, и значимых последствий она создать не должна", – говорится на сайте лаборатории.

Буря может и не прийти, отмечают учёные. Но вероятность такого исхода очень маленькая.

"Не исключено, впрочем, что через два-три дня к Земле придут облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом на Солнце. В этом случае нашу планету ждут несколько часов магнитных бурь. Произойдёт это однако только в случае "удачного" расположения вспышки вблизи направления на Землю", – пишут учёные.

Сейчас расположение Земли как раз "удачное" (то есть крайне неудачное). По словам экспертов, наша планета находится как раз напротив вспышечной области Солнца.