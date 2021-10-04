Изнасиловал, зарезал и поджёг квартиру. Всё, что известно о тройном убийстве в городке Гай

В ночь на 30 сентября в съёмной квартире в маленьком городке Гай (Оренбургская область) пожарные обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Ещё одну девушку с многочисленными ножевыми ранениями нашли мёртвой во дворе дома. Все они оказались студентками медицинского колледжа. При этом за три часа до смерти девушки вели прямой эфир в социальных сетях, в кадре не было никого постороннего. Спустя трое суток по подозрению в убийстве задержали ранее судимого 29-летнего Александра Лазарева. Всё, что на данный момент известно об этом громком преступлении, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
30 сентября около пяти часов утра жильцы многоквартирного дома почувствовали запах гари, доносившийся из квартиры на первом этаже. Второй год подряд её снимали три студентки медицинского колледжа. Соседи вызвали пожарных. Когда огонь был потушен, спасатели обнаружили два трупа с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и живота. Позже оперативники нашли ещё одно тело, сообщают РИА Новости. Все они были раздеты.
Двум девушкам было 18 и 19 лет, их третьей подруге – той, которая пыталась убежать, – всего 17. Все вместе они снимали квартиру.
Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "а" ("Убийство двух и более лиц"). Дело под личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Пожарные установили, что причиной возгорания был поджог. Предположительно, убийца так намеревался замести следы. Экспертиза установила, что все девушки были изнасилованы и убиты кухонным ножом, сообщает gazeta.ru.
Соседи утверждают, что не слышали никаких криков или шума. Девушки не водили шумных компаний, сообщили жильцы дома телеканалу "360". А преподаватели и сокурсники охарактеризовали студенток только с положительной стороны.
В квартире полицейские обнаружили бутылки из-под спиртного и сигареты. Была ли у девушек дома вечеринка или это принадлежит преступнику, предстоит выяснить следователям. Известно точно, что около часа ночи с подругами всё было в порядке: они вели прямой эфир в социальных сетях, сообщил телеканал НТВ.
Это сейчас выясняет следствие. Изначально сообщалось, что следователи подозревали в убийстве парня одной из девушек. Но после эта информация не подтвердилась. Молодой человек в момент преступления находился в Уфе, а в Гай последний раз он приезжал две недели назад. Он рассказал, что последнее сообщение от подруги получил в 00:46, где она признавалась ему в любви. И он же сообщил, что вечером общался с девушками по видеосвязи, кроме них, дома никого не было, пишет orenday.ru.
Силовики опросили более ста свидетелей, сняли записи с камер видеонаблюдения и провели 14 экспертиз. В совершении преступления заподозрили 29-летнего Александра Лазарева, который ранее уже был дважды судим. Убегая после, предположительно, совершённой им жестокой расправы, рецидивист бросил окровавленную одежду возле водонапорной башни в полукилометре от места трагедии.
Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила его причастность к убийству девушек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Следственном управлении СК РФ по региону.
На его поиски был брошены все силы полиции в регионе. Задержать подозреваемого удалось при попытке угона автомобиля в Орске. За ним была организована погоня. МВД России опубликовало видео преследования. Мужчина после попытки уйти от полиции бросил авто и скрылся на территории детского сада, сообщает 5-tv.ru.
Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания. Однако на вопросы следователей он не отвечает, отказывается есть.
"Он уставился в одну точку и отказывается отвечать на вопросы", — сообщил РЕН ТВ источник в правоохранительных органах.
Подозреваемый в совершении тройного убийства студенток Александр Лазарев только три месяца назад вышел из колонии. Девять лет он отсидел за убийство директора бара "Апельсин" в Орске. Как сообщается на сайте областного СК, мужчина был убит ночью 23 февраля 2012 года, Лазарев ударил его ножом в область шеи. Впоследствии он сам обратился в полицию Орска и рассказал о случившемся. До этого Лазарев отбывал срок за разбой и тогда был освобождён досрочно.
Во второй раз досрочно выйти не получилось: по данным "Московского комсомольца", во время тюремного заключения Лазарев многократно нарушал режим, дважды отказывался от работы, попадался на проносе и хранении запрещённых предметов.
При этом в колонии Лазарев успел жениться. Он познакомился с женщиной по переписке, и в 2017 году они зарегистрировали отношения. У пары родился ребёнок. После освобождения Лазарев проживал в Гае вместе с женой и ребёнком на той же улице, что и девушки.
Пока в этом преступлении больше вопросов, чем ответов. Известно, что девушки не злоупотребляли алкоголем, но на месте были найдены бутылки. Непонятно и как преступник смог попасть внутрь, если ещё в час ночи они были одни и никого не ждали.
Есть версия, что студентки могли быть под действием снотворного, что объясняет отсутствие свидетельских показаний соседей о криках и шуме во время страшной расправы. Такую версию со ссылкой на экспертов приводит городской портал "Гай.рф".
По данным издания, возможно, что в момент убийства проснулась только одна из девушек, которая поспешила выбежать на улицу. Она смогла пробежать порядка 70 метров.
Комментарии
Почему не вернуть смертную казнь? не понятно.
Почему не вернуть смертную казнь?
Для начала верните справедливый суд. А при нашем существующем телефонном праве, смертная казнь грозит разве что сторонникам Навального.
Ну есть хе случаи типа описанного в статье когда и суд не требуется. Для такого случая даже публичная казнь на площади подошла бы
И когда всех изнасиловал? После?
Сторонники навального по заграницам разбежались, а те кто здесь остался сопят в тряпочку.Из лондона доносится только голос марии певчих, которая его же и траванула по заданию английских спецслужб в целях раздувания ещё бОльшего хайпа вокруг него и для очернения России.
суд не требуется
Да а зачем суд? На кого полицай пальцем покажет того сразу и расстрелять.
4.10.2021 14:02 - вы со своей шизофренией к врачу обратитесь
Неужели трое не смогли дать отпор одному?..
А у меня один вопрос в свете участившихся убийств детей: Казань, Пермь, Гай, и множество пропавших поодиночке по всей России...А кого охраняют наши невиданно раздутые люди в формах? И от кого? Не слышала ни одного случая убийства или нападения на "элитных" детей и их родителей. Получается, что мы их охрану оплачиваем из своих карманов? Или на борьбу с нелицеприятной правдой скидываемся?
4.10.2021 14:49
Лесопатологи бьют в набат
Неужели трое не смогли дать отпор одному?..
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Если были под действием одурманивающего или снотворного, то не смогли.
4.10.2021 14:48
- гость - вы со своей шизофренией к врачу обратитесь
Это у вас с навальным шизофрения! Вы с визитом к врачу не затягивайте.