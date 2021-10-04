Изнасиловал, зарезал и поджёг квартиру. Всё, что известно о тройном убийстве в городке Гай

Что произошло в Гае?

30 сентября около пяти часов утра жильцы многоквартирного дома почувствовали запах гари, доносившийся из квартиры на первом этаже. Второй год подряд её снимали три студентки медицинского колледжа. Соседи вызвали пожарных. Когда огонь был потушен, спасатели обнаружили два трупа с многочисленными колото-резаными ранами в области груди и живота. Позже оперативники нашли ещё одно тело, сообщают РИА Новости. Все они были раздеты.

Двум девушкам было 18 и 19 лет, их третьей подруге – той, которая пыталась убежать, – всего 17. Все вместе они снимали квартиру.

Следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по статье 105 ч. 2 п. "а" ("Убийство двух и более лиц"). Дело под личный контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Пожарные установили, что причиной возгорания был поджог. Предположительно, убийца так намеревался замести следы. Экспертиза установила, что все девушки были изнасилованы и убиты кухонным ножом, сообщает gazeta.ru.

Соседи утверждают, что не слышали никаких криков или шума. Девушки не водили шумных компаний, сообщили жильцы дома телеканалу "360". А преподаватели и сокурсники охарактеризовали студенток только с положительной стороны.

В квартире полицейские обнаружили бутылки из-под спиртного и сигареты. Была ли у девушек дома вечеринка или это принадлежит преступнику, предстоит выяснить следователям. Известно точно, что около часа ночи с подругами всё было в порядке: они вели прямой эфир в социальных сетях, сообщил телеканал НТВ.