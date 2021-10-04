Что за опасный вирус Х, с которым Китай предлагает бороться всем миром?

Что это за вирус Х и чем он опасен?

Учёный сообщил, что характеристики нового вируса ещё никому не известны. Но подчеркнул, что в будущем мир обязательно с ним столкнётся. Причём также неизвестно, где и как может возникнуть этот вирус.

То есть, вероятнее всего, речь идёт о гипотетической возможности появления нового опасного вируса для человечества.