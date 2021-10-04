Понедельник, 4 Октябрь, 20:43

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,92
€ 84,64
6°


6312185 +23508
Обь
14см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Третья волна пандемии"Столица мира"
Вопрос дня



Что за опасный вирус Х, с которым Китай предлагает бороться всем миром?

, ИА "Амител"
Учёные говорят, что человечество может столкнуться с более смертоносным вирусом, чем ковид
Вирус / Фото: pixabay.com

Вирус / Фото: pixabay.com

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предрёк появление нового опасного вируса Х и призвал с ним бороться всем миром. Об этом он заявил на международном форуме науки и технологий в обществе, сообщает РИА Новости.

1
Что это за вирус Х и чем он опасен?

Учёный сообщил, что характеристики нового вируса ещё никому не известны. Но подчеркнул, что в будущем мир обязательно с ним столкнётся. Причём также неизвестно, где и как может возникнуть этот вирус.

То есть, вероятнее всего, речь идёт о гипотетической возможности появления нового опасного вируса для человечества.

2
Если вируса ещё нет, тогда зачем учёный призвал с ним бороться?
Чтобы в случае появления новой инфекции человечество сумело оперативно среагировать и не допустить множества жертв, как это произошло после распространения нового коронавируса CОVID-19.
По сообщению ВОЗ, во всём мире по состоянию на 17:54 по центральноевропейскому летнему времени 1 октября 2021 года зарегистрировано 4 777 503 смертельных случая, вызванных осложнениями в результате COVID-19.
3
Но как бороться с тем, чего ещё нет?  

 

Гао Фу предложил всем странам более плотно взаимодействовать, чтобы подготовить меры по противодействию новому вирусу.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырёх C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация (coordination), порой и с третьей стороной", – цитирует РИА Новости слова учёного.

При этом специалист подчеркнул особую важность обмена информацией. По его словам, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил учёным по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавирусной инфекции в сжатые сроки.

Но кроме этого эксперт отметил и то, что мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с "инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются".

4
А что говорят другие учёные?

Многие учёные по всему миру согласны с мнением своего коллеги из Поднебесной. Так, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ещё в мае 2021 года спрогнозировал возникновение в мире нового смертоносного вируса. Он отметил, что COVID-19 – это не последняя глобальная эпидемия, с которой сталкивается человечество. При этом учёные считают, что новый вирус будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний.

5
Откуда вообще берутся такие опасные вирусы?

На появление пандемий влияет эксплуатация диких животных, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Международную группу учёных. Эксперты привели результаты исследования, которые показывают, что сначала вирусы атакуют животных, а потом могут мутировать и "перекинуться" на человека.

Животные вынуждены мигрировать в непривычные для себя места, спасаясь от истребления и урбанизации планеты. И это приводит к возникновению новых смертельных вирусов, считает эпидемиолог Кристина Джонсон.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

4.10.2021 14:57
- гость -

"характеристики нового вируса ещё никому не известны"

- Как бороться с тем, чего пока нет?
- А Х его знает..

4.10.2021 15:08
- гость -

оперативно среагировать и не допустить множества жертв, как это произошло после распространения нового коронавируса CОVID-19

Это на что он намекает? После обнаружения очередного вируса превратить в радиоактивный пепел десятимиллонный город?

4.10.2021 15:41
- гость -

Ну вот, на коронавирусе денег "срубили", пора и новую страшилку запускать! Снизился поток денег на продаже масок, антисептиков и лекарств якобы от ковида.

4.10.2021 16:06
- гость -

Походу пора уже всем миром с китайцами бороться
Они уже столько заразы изобрели, Гитлер на том свете переворачивается
Причём у косоглазых есть противоядия 100%

4.10.2021 16:09
- гость -

Походу корону китайцы переварили надо новую игрушку. Едят что в рот попало а потом сотрудничают.

4.10.2021 16:11
Гога все классно

Опять утечка в Ухане?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:27
Внимание всем! 6 октября в Алтайском крае пройдёт проверка систем оповещения населения 0
19:45
В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Что о ней известно 0
19:20
"Семерка" протаранила Lexus перед пешеходным переходом в Барнауле 0
18:35
Роспотребнадзор отменил массовые мероприятия по всей России из-за коронавируса 2
18:12
Сертификат, конфеты, духи. Какие подарки запрещено дарить учителям по закону? 0
17:48
Алтайская медсестра рассказала о невыплате премий, без которых зарплата меньше МРОТ 0
17:31
Сколько домов в Барнауле получили отопление и как энергетики подготовились к зиме 0
17:15
В Алтайском крае занято более 90% мест в ковидных госпиталях – Минздрав 2
17:08
Tele2 запустила услугу страхования накопленных минут и гигабайтов 0
16:51
"Выносят коробками": россияне бросились скупать "Доширак" из-за слухов о дефиците 14
16:47
Учёные: сибиряки могут пострадать от взрывов подземного газа 0
16:21
Зимние шины в России подорожали на четверть ещё до начала сезона 5
16:10
Алтайский край отстаёт от половины российских регионов по уровню вакцинации от COVID-19 19
15:58
Сбербанк прокомментировал уголовное дело в отношении вице-президента Марины Раковой 4
15:42
"Алтайская зимовка", несмотря на коронавирус, пройдёт в очном формате на новом месте 2
15:23
Москвичи не ищут люкс: как изменился интерес россиян к премиальным товарам в 2021 году 2
15:16
267 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки 13
15:05
Запасай лопаты. Какую зиму прогнозируют синоптики в Сибири и где будет больше всего снега? 1
14:51
"Видимо, четвёртая волна". Заболеваемость ковидом на Алтае вновь "рванула" вверх 34
14:39
СМИ: в барнаульской школе ввели карантин из-за гепатита А у ребёнка 3
14:25
Что за опасный вирус Х, с которым Китай предлагает бороться всем миром? 6
14:15
Аномально снежно. Синоптики рассказали о том, какой будет зима в России 17
14:06
Лавочки, скульптуры и мусорные баки отправляют на зимовку в Барнауле 6
13:49
Индонезиец женился на рисоварке, но развёлся с ней из-за того, что она готовит только рис 7
13:44
Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае 9
13:22
Долгострой у налоговой в центре Барнаула заменят на новое здание 6
13:09
Изнасиловал, зарезал и поджёг квартиру. Всё, что известно о тройном убийстве в городке Гай 11
12:57
Свинина в России подорожала на 13% из-за африканской чумы 11
12:46
"Пока вплавь". Барнаульцы пожаловались на огромные ямы во дворе многоэтажки 3
12:21
Объяснять на пальцах: онкопсихолог рассказала, как отвечать на страшный вопрос ребёнка 2
12:09
Группа "Тату воссоединилась, но не сможет исполнять свои хиты даже на английском 13
11:54
В Китае предупредили о появлении опасного для человечества вируса X 4
11:44
"У него Дума, у меня партия". Прилепин об отказе стать депутатом и губернаторских амбициях 23
11:21
115 миллионов рублей выделили на покупку дорожной техники в Барнауле 5
11:09
Минэкономразвития прогнозирует сильный рост зарплат в Алтайском крае 14
10:55
Умер алтайский политик и заслуженный тренер Валерий Каланов 0
10:45
"Я мог пить на записях программ". Гордон вылечился от алкоголизма и вернулся к работе 11
10:18
Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус? 10
10:01
Апгрейд карьеры: как повысить свою востребованность на рынке труда 0
09:59
Жители барнаульской новостройки пять часов очищали дом после прорыва трубы 8
09:45
Журналисты опубликовали список офшорных операций президентов и чиновников 22
09:30
Жители барнаульской многоэтажки страдают от запаха фекалий из подвала 12
09:11
Барнаулец Александр Соболев принёс победу московскому "Спартаку" 1
08:45
Удивлять нечем. Почему туристы обходят алтайскую столицу стороной 61
08:18
В России не планируют массово закрывать школы из-за пандемии 2
08:02
Мясников предупредил об опасности низкого гемоглобина в крови 4
07:45
Военные на пять часов перекроют трассу в Алтайском крае 15
07:23
Как после войны. Попов о причинах "сверхсмертности" на Алтае и том, когда она закончится 42
07:01
Мудрым и чутким. Поздравления ко Дню учителя 5
06:18
Кот-модель и нежданный гость на обеде. Самые смешные фото домашних животных 2021 года 1
06:01
Дожди с мокрым снегом и холод до +4 градусов. Прогноз погоды в Алтайском крае на 4 октября 0
23:15
Такой день. Возобновление водоснабжения в Барнауле и вакцинация детей от ковида 0
22:15
Соцсети: фельдшер погибла на алтайской трассе, помогая пострадавшим в ДТП 13
21:17
Жителям Барнаула раньше срока вернули воду 13
20:54
Названы лучшие школы в Алтайском крае 0
19:55
Футболистка из Алтайского края выиграла Кубок России 2
18:59
Ещё 31 случай коронавируса выявили в Горном Алтае 0
18:30
Людей эвакуировали из барнаульского супермаркета из-за короткого замыкания 0
17:59
Барнаульский оппозиционер Виктор Рау покинул Россию и "окольными путями" приехал в Грузию 52
17:31
Барнаулец ограбил ювелирный магазин на 700 тысяч рублей при помощи игрушечного пистолета 1
16:55
В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса 20
16:21
Виктор Томенко поучаствовал в открытии филиала футбольной академии "Динамо" 3
15:45
Житель Рубцовска попытался зарезать соседа из-за места на парковке 7
15:14
Конкурс amic.ru. Ура! Голосуем за любимого учителя 20
14:59
Автомобиль такси попал под камнепад в горах Алтая 1
14:30
В Алтайском крае за сутки выявили 268 случаев COVID-19 11
13:59
Юные акробатки из Барнаула выступили в шоу "Лучше всех" на Первом канале 0
13:29
Барнаульцам могут дать воду раньше, чем планировалось 4
12:59
Снегопад обрушился на трассу Барнаул – Бийск в Алтайском крае 0
12:24
Три крупных пожара потушили в Алтайском крае минувшей ночью 0
11:51
Умер создатель первого алтайского сыра с плесенью Александр Кокорин 0
11:19
12 человек пострадали при опрокидывании автобуса на российской трассе 1
10:47
Американские учёные выяснили новую цель мутации COVID-19 5
10:15
В Барнауле выявили фальшивую купюру номиналом 5 тысяч рублей 3
09:42
Муж скрывшейся от следствия Марины Раковой назвал дело против неё заказным 27
09:05
Болеют всё чаще. В Алтайском крае ждут вакцинацию от ковида для детей 60
08:35
Фура и кроссовер столкнулись на трассе Барнаул – Новосибирск 6
08:05
Как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она выглядела как новая. Советы в инфографике 3
07:36
Доктор Мясников опроверг миф о пользе "эликсира молодости" с перекисью водорода 1
07:05
Народные приметы 3 октября. Что категорически нельзя делать на Астафия Ветряка 0
06:35
Осень – время для милого свитера. Коты – не исключение 0
06:03
Сильный холод, дожди и мокрый снег. О погоде в Алтайском крае 3 октября 0
23:55
Такой день. Дешевеющие продукты на Алтае и отключение воды в Барнауле 2
22:59
В Алтайском крае поймали подозреваемого в поджоге полицейского автомобиля 2
21:54
Алтай оказался в числе регионов, которые не выполняют норму по охвату тестированием 0
20:56
Плакали и вставали на колени. Подельники Раковой устроили истерику в суде 8
19:55
Власти Швейцарии заплатят гражданам за привитых от коронавируса друзей 9
18:59
Алтайский край вошёл в список самых популярных регионов для путешествий в ноябре 0
17:59
Молодой водитель на иномарке врезался в ограждение в Рубцовске 0
17:32
Более 25 тысяч случаев ковида выявили в России за сутки 2
16:59
Названы победители Шукшинского кинофестиваля 1
16:32
Первые лебеди прилетели на Алтай 2
15:59
В Барнауле спасатели помогли застрявшему в заборе псу 1
15:30
Число заразившихся коронавирусом в Алтайском крае превысило 78 тысяч человек 19
14:58
Воду отключат в Барнауле с 3 по 4 октября 15
14:25
В Барнауле завершили асфальтирование дворов в рамках нацпроекта 0
13:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Нижнем Новгороде 3
13:20
38 случаев COVID-19 выявили за сутки в Горном Алтае 0
12:50
Овощи и фрукты подешевели в Алтайском крае 8
12:16
Лукашенко пригрозил Западу военным союзом с Россией в случае внешней агрессии 13
11:41
"Welcome в ковидный". Попов рассказал, как переубеждает врачей-антипрививочников 56
11:17
На Алтае мужчина угнал "Оку", чтобы проверить навыки вождения 0
10:45
Экс-президент Грузии Саакашвили объявил голодовку после задержания 10
10:15
В Барнауле мужчина поджёг автомобиль перед подъездом жилого дома 11
09:45
В Бийском районе признали необходимость капитального ремонта "разваливающегося" детсада 1
09:05
12 километров ям и ухабов: на Алтае приводят в порядок дорогу, которой ужасались водители 5
08:31
"Веном-2", "Империя хищников" и рыцарский турнир. Куда сходить в первые выходные октября 0
08:02
Три единоросса из Барнаульской гордумы "по-тихому" расстались с депутатскими корочками 2
07:31
Ку-ку, мой котик. Самые странные места, где люди находили своих питомцев 0
07:02
Новый ведущий "Битвы экстрасенсов" на ТНТ Ларионов – о Рубцовске, мистике и хайпе на шоу 1
06:31
Народные приметы. Что нельзя делать 2 октября, чтобы не остаться без денег и любви 3
06:02
Дождь с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 2 октября 0
00:26
Грузинский телеканал опубликовал видео задержания экс-президента Саакашвили 19

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.