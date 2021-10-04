Что за опасный вирус Х, с которым Китай предлагает бороться всем миром?

Глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу предрёк появление нового опасного вируса Х и призвал с ним бороться всем миром. Об этом он заявил на международном форуме науки и технологий в обществе, сообщает РИА Новости.
Учёный сообщил, что характеристики нового вируса ещё никому не известны. Но подчеркнул, что в будущем мир обязательно с ним столкнётся. Причём также неизвестно, где и как может возникнуть этот вирус.
То есть, вероятнее всего, речь идёт о гипотетической возможности появления нового опасного вируса для человечества.
"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырёх C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация (coordination), порой и с третьей стороной", – цитирует РИА Новости слова учёного.
При этом специалист подчеркнул особую важность обмена информацией. По его словам, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил учёным по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавирусной инфекции в сжатые сроки.
Но кроме этого эксперт отметил и то, что мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с "инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются".
Многие учёные по всему миру согласны с мнением своего коллеги из Поднебесной. Так, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ещё в мае 2021 года спрогнозировал возникновение в мире нового смертоносного вируса. Он отметил, что COVID-19 – это не последняя глобальная эпидемия, с которой сталкивается человечество. При этом учёные считают, что новый вирус будет ещё более заразным и более смертоносным, чем нынешний.
На появление пандемий влияет эксплуатация диких животных, пишет "Лента.ру" со ссылкой на Международную группу учёных. Эксперты привели результаты исследования, которые показывают, что сначала вирусы атакуют животных, а потом могут мутировать и "перекинуться" на человека.
Животные вынуждены мигрировать в непривычные для себя места, спасаясь от истребления и урбанизации планеты. И это приводит к возникновению новых смертельных вирусов, считает эпидемиолог Кристина Джонсон.
Комментарии
"характеристики нового вируса ещё никому не известны"
- Как бороться с тем, чего пока нет?
- А Х его знает..
оперативно среагировать и не допустить множества жертв, как это произошло после распространения нового коронавируса CОVID-19
Это на что он намекает? После обнаружения очередного вируса превратить в радиоактивный пепел десятимиллонный город?
Ну вот, на коронавирусе денег "срубили", пора и новую страшилку запускать! Снизился поток денег на продаже масок, антисептиков и лекарств якобы от ковида.
Походу пора уже всем миром с китайцами бороться
Они уже столько заразы изобрели, Гитлер на том свете переворачивается
Причём у косоглазых есть противоядия 100%
Походу корону китайцы переварили надо новую игрушку. Едят что в рот попало а потом сотрудничают.
Опять утечка в Ухане?