Почему не работали Instagram и WhatsApp и правда ли, что пользователям грозят неприятности

Один из самых масштабных сбоев произошёл во всемирном интернете 4 октября. Сначала пользователи не смогли войти в социальную сеть Facebook и принадлежащие ей Instagram и WhatsApp. Проблемы с входом и отправкой сообщений начали фиксировать начиная с 18:00 (мск). Чуть позже возникли проблемы в работе YouTube, Twitter, TikTok и других сервисов, свидетельствуют данные портала Downdetector. Что случилось и чем это грозит пользователям, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Версий несколько. Поскольку 4 октября, когда перестали работать сервисы, в компании Facebook (принадлежит Марку Цукербергу), официальную причину не назвали, а только извинились за неудобства, эксперты высказывали свои предположения.
Некоторые решили, что адреса Facebook, Instagram, WhatsApp могли по ошибке удалить из общего каталога интернет-сервисов в ходе крупного обновления.
Но позже эксперты сошлись во мнении, что к проблемам могли привести неполадки в работе DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера, пишут РИА Новости.
"Есть некий сбой в серверах, в том числе в DNS-серверах, отвечающих за преобразование из имени fb.com в IP-адрес, по которому программы соединяются. Это как если бы в адресной книге пропали записи: достучаться можно, только если вы помните, кому по какому номеру звонить", – объяснил гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
5 октября в Facebook наконец сообщили официальную версию происшествия. По их данным, сбой в работе сервисов произошёл из-за "неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных".
"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", – указывается в сообщении. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.
Сбои у Facebook уже бывали. Например, в 2008 году он был недоступен около суток для 80 миллионов пользователей. Но новое отключение специалисты назвали самым крупным. По данным Downdetector, по всему миру 4 октября на некорректную работу Instagram, Facebook и WhatsApp поступило более 10,6 млн жалоб.
На фоне этих сбоев акции американской компании Facebook упали более чем на 20%. Миллиардер Марк Цукерберг лишился 6,6 миллиарда долларов и опустился на шестое место в списке богатейших людей планеты, пишет Lenta.ru.
Тут тоже несколько версий. Ряд специалистов считают, что пользователи, столкнувшись с проблемами в работе приложений, устремились на другие ресурсы. В результате нагрузка на серверы резко выросла, что привело к перебоям. Так, известно о проблемах в работе Google, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", Telegram и многих других. Но большинству из них удалось довольно быстро – в течение часа или двух – полностью восстановить работоспособность, сообщает "РГ".
По другой версии, перебоями в работе сторонних ресурсов злоумышленники пытались прикрыть проникновение в Facebook. В доводы этой версии эксперты приводят объявление о продаже дампа базы данных полутора миллиардов пользователей сервисов компании, принадлежащей Цукербергу.
В компании Цукерберга утверждают, что вследствие произошедшего крупного сбоя в работе платформы утечки данных пользователей зафиксировано не было. Но по сообщению интернет-издания Privacy Affairs, данные 1,5 миллиарда пользователей Facebook уже выставили на продажу на чёрном рынке. В даркнете (сегмент всемирной Сети, где осуществляются незаконные операции) оказались имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID юзеров социальной сети, их геолокации.
По словам одного из потенциальных покупателей, ему предложили купить миллион учётных записей за 5 тыс. долларов. Издание отмечает, что это крупнейшая кража данных Facebook за всё время.
Впрочем, некоторые эксперты сомневаются, что данные оказались в Сети. "Я сильно сомневаюсь, что речь здесь идёт о получении пользовательских данных. Если это дело рук хакеров, то с высокой долей вероятности можно говорить о демонстрации возможностей, что даже такая сеть "легла" под натиском и что при необходимости это могут повторить. Базы данных, которые после этого могут попасть в Сеть, – это другая сторона медали. Пока трудно сказать, как их могут использовать", – рассказал Life IT-аналитик, специалист по безопасности сетей Алексей Клукин.
В то же время, по его мнению, в группе риска могут оказаться пользователи, отправлявшие друг другу данные карт: номера, коды безопасности (CVV) и другую платёжную информацию.
Комментарии
вчера хотел зайти в школьный дневник, он тоже висел и не работал
но самое смешное, что там написано, что IP адрес должен быть российским, а если вы находите за границей, используйте VPN, которые имеют российский адрес....
сами ставят защиту и сами пишут, как ее обходить
Процветания всем в шортах, 5 % это неплохо
Леха, любите российских эмитентов.
10:29
Это не "обход" описан, а устойчивое защищенное соединение