Почему не работали Instagram и WhatsApp и правда ли, что пользователям грозят неприятности

Что произошло и почему перестали работать Facebook, Instagram и WhatsApp?

Версий несколько. Поскольку 4 октября, когда перестали работать сервисы, в компании Facebook (принадлежит Марку Цукербергу), официальную причину не назвали, а только извинились за неудобства, эксперты высказывали свои предположения.

Некоторые решили, что адреса Facebook, Instagram, WhatsApp могли по ошибке удалить из общего каталога интернет-сервисов в ходе крупного обновления.

Но позже эксперты сошлись во мнении, что к проблемам могли привести неполадки в работе DNS-серверов, из-за которой браузеры и мобильные приложения не могут открыть веб-сайт или загрузить контент с нужного сервера, пишут РИА Новости.

"Есть некий сбой в серверах, в том числе в DNS-серверах, отвечающих за преобразование из имени fb.com в IP-адрес, по которому программы соединяются. Это как если бы в адресной книге пропали записи: достучаться можно, только если вы помните, кому по какому номеру звонить", – объяснил гендиректор сети дата-центров Oxygen Павел Кулаков.

5 октября в Facebook наконец сообщили официальную версию происшествия. По их данным, сбой в работе сервисов произошёл из-за "неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных".

"Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию", – указывается в сообщении. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели "каскадный эффект", что привело к сбою в работе сервисов.