Хочу отдыхать и денежку получать. Кто может выйти на пенсию досрочно?

Большинство работодатели с большой неохотой принимают в штат людей предпенсионного возраста. Многие из них не могут устроиться на новое место, а до пенсии им ещё несколько лет. Однако это не повод отчаиваться, успокаивают в ПФР, ведь в этом случае россияне могут стать пенсионерами раньше, пишет "РГ". Как выйти на пенсию досрочно, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
- Прекращение трудовой деятельности произошло из-за сокращения или ликвидации организации.
- Страховой стаж для женщины должен быть не меньше 20 лет и не менее 25 лет – для мужчин.
- Накоплено минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2021 году это 21.
- Невозможность устроиться на новую работу. Этот факт должны подтвердить в службе занятости населения, куда человеку потребуется встать на учёт.
Проверить свой трудовой стаж и количество накопленных пенсионных балов можно в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда России или на Едином портале государственных услуг.
Также эти сведения можно получить в клиентских службах ПФР и МФЦ. Там вам сформируют выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР, где отражена самая актуальная информация о средствах пенсионных накоплений гражданина и результатах их инвестирования.
Решение о назначении пенсии Пенсионный фонд принимает только по предложению органов службы занятости населения. Если до пенсии осталось около двух лет, а вас сократили с работы, не затягивайте с визитом в эту организацию. Тут вы получите статус безработного и вам назначат пособие по безработице.
После того как так статус вам подтвердят в службе занятости, необходимо обратиться в ПФР с заявлением о назначении страховой пенсии по старости. Кстати, его можно подать в электронном виде.
Комментарии
Пенсионерам, которым не хватает на еду, предложили подрабатывать.
Пенсионеры могут выполнять физически несложную работу, если испытывают финансовые трудности. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Я понимаю этих людей и понимаю, что такое пенсия в нынешнее время, но сказать, что не хватает пенсии на еду, это мало что сказать. Там еще лекарства, там еще „коммуналка“, болезни, недуги. Если есть силы и возможности, то можно где-то подрабатывать. Чудес никаких не бывает. Только если есть силы устраиваться на какую-то работу. Можно обратиться за какой-то разовой материальной помощью, но все равно она будет разовой», — сказал Рязанский в интервью News.ru.
Он также отметил, что дети должны заботиться о своих пожилых родителях. По словам Рязанского, тяжелее всего приходится тем пенсионерам, у которых нет близких родственников.
дети должны заботиться о своих пожилых родителях
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Дети сами без квартиры и работы.