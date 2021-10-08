Когда и на сколько в России вырастут детские и материнские пособия?

Детские и материнские пособия увеличат в России в 2022 году. Традиционная индексация выплат, установленных в фиксированном размере, произойдёт с 1 января нового года. Остальные пособия, которые напрямую зависят от МРОТ, будут увеличены с февраля. На сколько они вырастут – в рубрике "Вопрос-ответ".
Рост детских и материнских пособий, по прогнозам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, составит порядка 4,3%, сообщает агентство "Прайм".
Как уточнили amic.ru в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования РФ, с МРОТ связаны пособия:
– по временной нетрудоспособности;
– по беременности и родам.
А также от МРОТ зависит минимальный размер ежемесячной меры поддержки по уходу за ребёнком до 1,5 лет, которое выплачивается Фондом социального страхования работающим гражданам.
Если же у женщины не было заработка в двух предшествующих отпуску по беременности и родам (по уходу за ребёнком) годах либо она была ниже минимума, зарплата считается равной МРОТ, причём пропорционально отработанному времени. То есть за полную ставку – МРОТ, за 0,5 – половина и т.д.
Оплате подлежат 140 календарных дней.
В Алтайском крае это пособие выплачивают с учётом районных коэффициентов. В этом году его минимальный размер – от 8145 до 8499 рублей. Соответственно, в 2022 году, если верить прогнозам эксперта, он увеличится до 8495 и 8864 рублей.
Комментарии